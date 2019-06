Hannover

In einem leerstehenden, ehemaligen Kasernengebäude an der General-Wever-Straße in Hannover ist am Montag gegen 19.30 Uhr ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften an der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im Einsatz, nach erstem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Rauchsäule war auch von anderen Stadtteilen aus deutlich zu erkennen. Die genauen Umstände sind zurzeit noch nicht klar, der Brand scheint inzwischen aber unter Kontrolle zu sein.

Bundeswehr gab Kaserne 2001 auf

Die Freiherr-von-Fritsch-Kaserne wurde 1937 während der NS-Zeit errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dort zunächst Flüchtlinge untergebracht, ab den 60er Jahren erfolgte wieder eine militärische Nutzung. 2001 gab die Bundeswehr die Liegenschaft endgültig auf. In den kommenden Jahren sollen auf dem Areal insgesamt 575 neue Wohnungen entstehen, das Gebiet soll dann den Namen „ Gartenstadt Nord“ tragen.

Von pah