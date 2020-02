Hannover

Es sind Bilder über Bilder. Hunderte, Tausende. In kleinen Stapeln liegen sie, ausgedruckt und erläutert, auf langen Tischreihen. 1200 Fotografen und Fotografinnen aus 93 Ländern haben Arbeiten eingeschickt, um im Wettbewerb des 7. Lumix-Festivals dabei zu sein, das vom 24. bis 28. Juni zum ersten Mal den Namenszusatz „… für jungen Bildjournalismus“ trägt statt „Fotojournalismus“.

Es ändert sich einiges in diesem Sommer. Auch die Zahl der Fotoreportagen: Nur 50 statt bislang 60 Printfotoserien werden unter anderem um den mit 10000 Euro dotierten Freelens Award und den HAZ-Publikumspreis konkurrieren. Hinzu kommen 20 Arbeiten aus dem Bereich des Digital Story Telling, was Bewegtbild, Kurzfilm, Slideshow bis hinein in die künstlerische Auseinandersetzung mit journalistischen Themen beinhaltet. Gastkuratoren werden 12 Arbeiten zudem in einer Sonderausstellung namens „New Perspectives on DocumentaryPractices“ zusammenstellen.

Blättern, notieren, rote Punkte kleben

Für die Juroren ist das ein Haufen, oder vielmehr viele Häufchen Arbeit. Konzentriert beugen sie sich über die Zettel, blättern, notieren, kleben kleine rote Punkte auf Bewerbungen, die in die nächste Runde kommen. Lutz Fischmann ist seit 2008 dabei, der Geschäftsführer der Fotografenereinigung Freelens hat jeden Lumix-Wettbewerb mitkuratiert. Neu ist Inka Schube, langjährige Fotoexpertin des Sprengel Museum. Und neu in der Jury ist auch Karen Fromm – und das gleich in leitender Funktion. „Am meisten beeindruckt hat mich die visuelle Vielfalt der Einreichungen, die noch stärker als in den Vorjahren unterschiedliche Bildsprachen einsetzen“, sagt die Fotoprofessorin, die mit ihrem Hochschulkollegen Lars Bauernschmitt erstmals das Lumix-Festival leitet.

Blick auf einen veränderten Markt

Nach dem Rückzug von Initiator Rolf Nobel und dem einmaligen Intermezzo mit Michael Trippel 2018 wollen Fromm und Bauernschmitt das Festival behutsam renovieren – mit einer stärkeren Betonung des Diskurses über den Status Quo des Journalismus. „Ein solches Festival muss reflektieren, wie sich der Markt verändert und welche neuen Erzählformen es gibt. Da muss eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfinden. Das wird das Thema des Festivals sein“, sagt Bauernschmitt. Diskutiert wird an mehreren Orten – unter anderem auch wieder im Containerdorf, in dem sich Verbände und Initiativen präsentieren.

Der Mittel- und Anziehungspunkt des Festivals bleiben aber die Fotoserien. Sie werden – auch das bleibt wie immer - im und rund um das Festivalzentrum, das Design Center an der Expo-Plaza, hängen. Das „ Lumix“ bleibt also auch unmittelbar an die Hochschule Hannover und den renommierten Fotostudiengang angedockt, der hier seine Heimstatt hat. „Das Festival ist wichtig für die Hochschule“, sagt Fromm.

Von Salzseen und Schönheitswahn

Thematisch hat sie in den Bewerbungen viele persönliche Geschichten entdeckt wie die der Chinesin Yufan Lu, die sich dem Beautywahn ihrer Heimat widmet und ihr Gesicht von Schönheitschirurgen hat analysieren und vermessen lassen. Ein dominierendes Thema bleibt aber der Klimawandel. Maximilian Mann beispielsweise hat die schleichende Umweltkatastrophe am iranischen Urmiasee dokumentiert, dessen immenser Salzgehalt bedingt durch den sinkenden Wasserspiegel die umliegenden Gegenden in Wüsten verwandelt hat und die Bewohner der Gegend zur Umsiedlung zwingt.

Geschichten aus dem Land des Twitter-Präsidenten lenken den Blick wieder dann schnell wieder auf den von Bauernschmitt so vehement eingeforderten guten Journalismus. „Wenn ich sehe, wie Trump über soziale Netzwerke agitiert und wie inzwischen Politik gemacht wird, kann ich nur sagen: Der Journalismus ist wichtiger denn je.“

