Hannover

Ja ist denn heut’ schon Weihnachten? Fünf Monate nach Beginn der Adventszeit – oder sieben Monate vor der nächsten, alles eine Frage der Perspektive – hängen sowohl am Stöckener Markt als auch am Herrenhäuser Markt die bekannten Weihnachtssterne an den Laternenmasten. Sogar der große Weihnachtsbaum steht noch. Die Erklärung dafür ist so einfach wie kurios: Die Freiwillige Feuerwehr, die den Weihnachtsschmuck im vergangenen Jahr angebracht hat, darf ihn nun nicht wieder entfernen. Wegen Corona.

„Aufgrund der Pandemielage dürfen wir nur bei Alarm ausrücken“, sagt Udo Rossenfeld, Ortsbrandmeister von der Freiwilligen Feuerwehr in Stöcken.

„Im Dezember haben wir gerade noch die Kurve gekriegt“

Dass der Schmuck überhaupt hängt, sei schon eine absolute Ausnahme gewesen, erklärt Liane Korbach vom Interessenkreis Herrenhäuser Geschäftsleute (IHG). Aufgrund der Pandemielage Ende 2020 seien die Weihnachtsaktionen in den Stadtteilen zum Großteil ausgefallen. In Herrenhausen und in Stöcken wollten sie aber zumindest auf die übliche Beleuchtung nicht verzichten – und so ließen sie die Weihnachtsdekoration bereits Ende November anbringen, statt Anfang Dezember. Zu dem Zeitpunkt sei das nämlich noch erlaubt gewesen, sagt Rosenfeld, andere Stadtteile hätten später hingegen ganz auf eine Beleuchtung verzichtet. „Im Dezember haben wir gerade noch so die Kurve gekriegt“, sagt auch Korbach.

Am Stöckener Markt ist immer noch Weihnachtszeit ... Quelle: Leona Passgang

Wann die Freiwillige Feuerwehr die Sterne und den Weihnachtsbaum entfernen darf, ist unklar. Immerhin die Stecker der beleuchteten Sterne durfte Udo Rossenfeld schon ziehen. Die Herrenhäuser Geschäftsleute suchen nun nach einem privaten Unternehmen, das die Beleuchtung entfernt. Und wenn sich keines findet? „Dann“, sagt Liane Korbach und lächelt, „dann lassen wir die Lichter und den Baum einfach für das nächste Weihnachtsfest stehen.“

Von Leona Passgang