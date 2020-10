Hannover

Er wusste genau, dass sein Gehalt am Monatsanfang immer pünktlich auf seinem Konto war. Auch wann der Unterhalt und sein Kindergeld überwiesen wurden, wusste er auf die Uhrzeit genau. Dann stand Marcel H. (Name geändert) am Geldautomaten, hob alles ab und verzockte es. Er stellte das Spielen sogar über Essen und Trinken, hatte kein Geld mehr übrig, um Lebensmittel zu kaufen. „Den Rest des Monats habe ich dann bei Oma gegessen“, sagt der 23-Jährige. Marcel H. ist spielsüchtig. Er weiß das und er würde es gern ändern. „Aber ich komme nicht los davon.“

Mit dem Umzug nach Hannover gelang ihm ein kleiner Neustart. H. fand einen Job in der Gastronomie und hat eine feste Freundin. Die von seiner Sucht nichts ahnt. Wie lässt sich das verheimlichen? „Wir wohnen nicht zusammen, sie weiß also nicht, was ich zu Hause tue. Ich muss mir nur manchmal Ausreden einfallen lassen, warum ich so oft knapp bei Kasse bin“, sagt der junge Mann, der heute vor allem in Online-Casinos zockt.

Es geht nicht ums Geld, sondern ums Adrenalin

Zwischen 16 und 18, als es zu Hause und in der Schule nicht gut lief, verbrachte er den größten Teil seiner Freizeit in Spielotheken. „Aber das macht keinen Bock mehr. Man fühlt sich ständig beobachtet. Zu Hause vor dem Rechner kann man auch mal ausrasten und bescheuerte Einsätze spielen.“ Ein Limit gibt es nicht, anders als beim Spielautomaten.

Das Online-Glücksspiel entdeckte H. erst durch die Corona-Pandemie. Nicht nur das Restaurant, in dem er arbeitet, musste schließen, sondern auch alle Spielotheken. Vorher hatte er jeden Tag nach Dienstschluss sein Trinkgeld verspielt. Jetzt hat sich seine Sucht ins Internet verlagert: „Es geht mir gar nicht ums Gewinnen, sondern ums Adrenalin. Dieses Gefühl, dieser Rausch, wenn du ein Freispiel bekommst, ist so geil.“

Abkehr von der Sucht erst nach Absturz

Ähnlich ging es Stephan L. (Name geändert), der jetzt seit elf Monaten ein „trockener“ Spieler ist. Wie H. teilt er seine Erfahrungen mit anderen Betroffenen im Selbsthilfeverein „Spielfrei leben“ in Hannover. Den heute 32-Jährigen hatte es bereits mit 14 zu Sportwetten hingezogen. Seit er volljährig ist, spielt er in Online-Casinos.

„Man kann da schnell Geld gewinnen, das ist ein großer Anreiz“, berichtet er. „Ich habe in zwei Wochen 35.000 Euro gewonnen - und in drei Tagen wieder verspielt.“ Er hörte auf damit, als er ganz unten war. „Wohnung verloren, Freundin verloren, negative Schufa-Einträge. Wenn man dann wieder bei der Mutter einziehen muss…“ - L. spricht den Satz nicht zu Ende.

Online-Glücksspiel erlebt einen Boom

Online-Glücksspiel erlebt zurzeit einen Boom. Doch mit dem Corona-Lockdown, als von einem Tag auf den anderen das Spielen an Automaten nicht mehr möglich war, hat das offenbar nur bedingt zu tun. Nach den Erfahrungen der Suchtberatungsstellen hat sich nur eine Minderheit der krankhaften Spieler hier eine Ersatzdroge gesucht.

„Es ist nicht das eingetreten, womit wir gerechnet haben, dass nämlich die Automatenspieler alle in den Online-Bereich ausweichen“, sagt Martina Kuhnt, Referentin für Glücksspielsucht der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen (NLS). Stattdessen sei es den Online-Anbietern mit massiv verstärkter Werbung in den vergangenen Monaten gelungen, viele neue Kunden zu gewinnen. Die Klientel der Suchtberater bestehe aber weiterhin zu 60 bis 80 Prozent aus Menschen, die dem Spielen am Automaten verfallen seien. Die Schließung der Spielotheken hätten diese Menschen wie eine Befreiung empfunden.

Sechs Wochen Ferien für Casinos?

Marlis Meyerhoff von der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention im Haus der Diakonie in Hameln hält das für einen Schritt in die richtige Richtung. Vom Verstand her wüssten viele Spieler um die schwerwiegenden Folgen ihrer Sucht: „Die Erkrankung ist es, die sie wie ein Zombie wieder in die Spielhalle gehen lässt.“ Den Lockdown hätten viele als Chance empfunden, den Einstieg in den Ausstieg zu schaffen. „Ich plädiere deshalb für ein Experiment“, sagt Meyerhoff. „Die Spielotheken sollten bundesweit in jedem Jahr sechs Wochen Ferien machen. Dann merken die Glücksspieler, dass sie wieder Geld in der Tasche haben und es noch etwas anderes im Leben gibt.“

