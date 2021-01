Hannover

Ab jetzt gilt´s. Mit dem Auftakt zum Bürgerbegehren für ein schnelleres Abschalten des Kohlekraftwerks in Stöcken beginnt eine Diskussion, die Hannover guttun wird. Jedenfalls, wenn sich alle Beteiligten die Debatte nicht zu einfach machen.

Kohleausstieg Stöcken: Keine zu einfachen Antworten

Je nachdem, wie man die Frage stellt, liegt die Antwort auf der Hand. Wollen wir das Kohlekraftwerk früher vom Netz nehmen, wenn es dem Klima nützt? Darauf wird kaum jemand mit Nein antworten. Wollen wir dabei riskieren, dass bei Volkswagen Nutzfahrzeuge die Bänder stocken und Wohnungen kalt bleiben? Darauf dürfte kaum jemand mit Ja antworten. Und genau in diesem Spannungsfeld wird sich die Debatte in den kommenden Monaten bewegen. Hannover kann dabei viele unterschiedliche Argumente und Sichtweisen kennenlernen.

In der Wissenschaft wird kaum noch bestritten, dass wir Menschen mit unserem Lebensstandard mindestens beitragen dazu, dass sich das Klima zu unserem Ungunsten verändert. Umfragen zufolge ist für die Mehrheit der Bevölkerung klar, dass wir diesem Wandel Einhalt gebieten sollten. Nicht umsonst haben sich große Teile der Weltgemeinschaft auf die Pariser Klimaziele verständigt, um das Ansteigen der Temperatur zu begrenzen. Nur: Je konkreter die Fragestellung wird, je näher sie an uns heranrückt, desto klarer wird vor Augen geführt, was der Preis ist.

Hannover stoppt den Klimawandel nicht

Zur Wahrheit gehört: Von Hannover aus lässt sich der Klimawandel nicht stoppen. Das Stöckener Kohlekraftwerk ist im internationalen Vergleich keine Drecksschleuder. Ob wir es abschalten oder nicht, davon allein hängt das weltweite Klima nicht ab. Andererseits: Wenn alle so denken, wird sich nie etwas ändern.

Nun kann man den Stadtwerken Enercity nicht vorwerfen, dass ihnen Umwelt- und Klimathemen egal seien. Der Versorger engagiert sich stark, betreibt Wind- und Wasserkraftanlagen und fördert über seinen Fonds Privathaushalte bei energetischen Umbauten. Nicht alles davon ist betriebswirtschaftlich motiviert – die Politik hat hier traditionell viel Einfluss. Beim Kohleausstieg will man sogar schneller sein, als der Bund verlangt. Das Kraftwerk Mehrum ist längst abgegeben – und Stöcken soll statt 2038 schon 2030 abgeschaltet werden.

Geht noch mehr?

Die Enercity-Vorstände sagen: Schneller geht es nicht. Jedenfalls nicht, wenn man Ersatzanlagen bauen will, die Hannover und seine wichtigen Industrieunternehmen zuverlässig mit Strom und Wärme versorgen. Hannovers Scientists for Future, die das Bürgerbegehren-Bündnis unterstützen, meinen dagegen, dass noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft seien. So ließe sich Abwärme etwa aus der Zementindustrie in Hannovers Osten ins Fernewärmenetz einspeisen. Enercity könne Erdwärme nutzen und Solarthermie – und nicht zuletzt bedeute Klimawende auch, dass Energie effizienter genutzt werde.

Dieses Für und Wider der Argumente wird die nächsten Monate in Hannover prägen. Es können spannende Monate werden – für die Stadt, ihre Firmen. Und das Klima.

Von Conrad von Meding