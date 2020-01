Hannover

Im vergangenen Frühling hatten die ersten Prototypen des weltweit kleinsten Faltfahrrads Kwiggle aus Hannover Schlagzeilen gemacht. Inzwischen ist die Serienproduktion angelaufen. Fast 300 Stück sind seit Herbst in der Fahrradfabrik von Erfinder Karsten Bettin im Stadtteil Waldheim produziert und ausgeliefert worden. 2020 will er nun mit einem bis zu 15-köpfigen Team durchstarten. „Bei einer Acht-Stunden-Schicht und 250 Arbeitstagen können wir 10.000 bis 12.500 Räder im Jahr produzieren“, sagt Bettin.

Kwiggle: Kompaktes Faltrad mit Hüftschwung

Das Kwiggle ist zum einen eine Besonderheit wegen seiner kompakten Größe, die so optimiert ist, dass das Rad unter den Sitz eines ICE passt – damit ist es kleiner als die Modelle des Faltrad-Platzhirsches Brompton. Ein weiteres besonderes Merkmal des Kwiggle ist die Fahrweise: Das Rad ermöglicht einen völlig anderen Bewegungsablauf, es wird quasi im Stehen gefahren, der Sattel macht den Hüftschwung dank einer Gelenkaufhängung mit. Das Fahren ist so ermüdungsfreier, auch wenn es auf den ersten Blick ungewöhnlich kurios aussieht.

Ingenieur Karsten Bettin hat 30 Patente angemeldet

Der 55-jährige Ingenieur Bettin, ehemals Angestellter der Stadtwerke, hat in zehnjähriger Entwicklungszeit gut 30 Patente für seine Entwicklung angemeldet und lässt zahlreiche Einzelteile wie Rahmen, Räder und mechanisches Zubehör in ganz Europa fertigen. Die Kwiggle-Produktion läuft in einem Waldheimer Gewerbegebiet, an mehr als einem Dutzend Werkstatttischen werden die Räder endmontiert. Immer mit dabei: Sohn Till, der gerade seinen Zahntechnikermeister absolviert, ist für das Qualitätsmanagement verantwortlich.

Noch werden Investoren gesucht

Es habe quasi keine Rückläufer aus der ersten Charge der Kwiggle-Auslieferung gegeben, sagt Karsten Bettin. Derzeit würden die Produktionsabläufe optimiert, um in die großen Stückzahlen einsteigen zu können. Das Ziel: Rechnerisch alle zehn Minuten soll ein Rad alle Produktionsstationen durchlaufen haben und fertig für die Auslieferung sein. Zunächst aber müssen Investoren gefunden werden. Mehrere Millionen Euro sind nötig, um die Einzelteile für hohe Stückzahlen fertigen zu lassen. „Wir sind in sehr aussichtsreichen Gesprächen“, sagt Bettin.

„Verkehrswende braucht solche Produkte“

Der Kwiggle-Erfinder ist allerdings nicht nur Tüftler und Geschäftsmann, sondern vor allem Überzeugungstäter. „Ich bin mir sicher, dass wir für eine erfolgreiche Verkehrswende Produkte wie das Kwiggle brauchen, weil nur ein wirklich kompaktes Faltrad die optimale Verbindung der individuellen Mobilität zur Schiene schafft“, sagt er. Für die sogenannte letzte Meile, also bei Pendlern der Weg etwa von der eigenen Haustür zum Bahnhof, seien die Miet-Scooter wenig tauglich, weil für sie nur in Innenstädten ein wirkliches dichtes Netz aufgebaut werden könne – da aber gibt es bereits genug Fortbewegungsmittel. Für den Transport in Zügen und Pendler-Fahrgemeinschaftsautos seien die Scooter zudem zu klobig. „Und auf einem Fahrrad ist man vor allem aktiv in Bewegung“, wirbt Bettin.

Bei „Das Ding des Jahres“ zunächst erfolgreich

Bei der Erfinder-Fernsehshow „Das Ding des Jahres“ des Senders Pro7 konnte sich das Kwiggle klar gegen den Konkurrenten Urmo durchsetzen, eine Art lenkerloser Segway eines Start-up-Teams aus München. Bei der späteren Zuschauerfrage allerdings, welche Erfindung man sich im Alltag selbst anschaffen würde, fiel das etwa 1500 Euro teure Kwiggle gegen ein preiswertes Backblech aus dem Rennen. „Wir ärgern uns nicht darüber, es war eine gute Erfahrung“, sagt Bettin. Die Verträge mit dem Sender seien sehr fair gewesen. Im Gegensatz zur Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“, wo man Knebelverträge hätte unterschreiben müssen: „Da hätten wir monatelang mit niemandem mehr ohne Freigabe sprechen dürfen.“

Chinesen haben Interesse

Was Bettin freut: Der größte Bahnkonzern der Welt interessiert sich für sein Produkt. Der Entwicklungschef des chinesischen Unternehmens CRRC habe Kontakt zu ihm aufgenommen. „Die Chinesen haben verstanden, dass eine Verkehrswende ohne ein durchdachtes Produkt wie das Kwiggle nicht funktioniert“, sagt Bettin: „Die bisherigen Falträder stören bei der Mitnahme im Zug, von den Kwiggles dagegen können Sie problemlos 50 Stück in einem ICE-Waggon mitnehmen, ohne dass es jemand merkt.“

Kwiggle ist in Hannover zu besichtigen

Falls die Chinesen einsteigen sollten, würde es wohl eine größere Produktion brauchen – bei der Größe des dortigen Marktes kommt man mit fünfstelligen Stückzahlen im Jahr nicht hin. Zunächst aber ist das Kwiggle nur auf dem heimischen Markt lieferbar. Wer es besichtigen will: Das Rad ist unter anderem im Vaund-Geschäft an der hannoverschen Georgstraße ausgestellt.

