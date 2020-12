Hannover

Einer der gläsernen Totenköpfe im Schaufenster dient als Blumenvase. Die Blüten sprießen aus dem Schädel. Diese Dekostücke schrecken nicht ab – ganz im Gegenteil. „Ich bin schon öfter hier vorbeigekommen und hatte schon länger vor, mich mal umzuschauen“, sagt eine Kundin über das kleine Geschäft am Marstall 21 mit dem pompösen Namen. Gloriosus ist Latein und bedeutet „das Herrliche“. Inhaber Thomas Papenberg hat den Laden im Juni eröffnet, nach dem ersten Lockdown. Jetzt wird er von der Krise voll erwischt. Doch er bleibt von seinem Konzept überzeugt: „Ich biete Dinge an, die es so in dieser Kombination Hannover bisher nicht gibt“, sagt der 42-Jährige.

Weg vom Internetwust

Die Kundin ist nach einer Beratung fündig geworden und kauft eine Akkordeon-Lampe für ihre Schwiegereltern als Weihnachtsgeschenk. Bei Gloriosus gibt es jede Menge Dekoartikel und authentische Objekte, die sich gut als Geschenke eignen. „Die Idee war, vom Internetwust wegzukommen, weil wir selbst Fans eines persönlichen Einkaufserlebnisses sind“, sagt Papenberg. Der ursprüngliche Hauptgedanke war es, schöne Vasen mit dazu passenden Blumen anzubieten. Zu den fantasievollen Blumenarrangements kamen unter anderem feine Bioschokolade von Zotter, Marzipan-Pralinen von Ohde aus Berlin, „Der Luchs“ Dry Gin aus Nordhausen und Costo Luto vom Tegernsee, Glas- und Porzellan-Dekoration und Seifen.

Den Luchs-Gin gibt es auch alkoholfrei Quelle: Katrin Kutter

Thomas Papenberg arbeitet mit kleinen Manufakturen und kreativen Designfirmen zusammen. Außerdem verkauft er Objekte von selbstständigen Künstlern wie Veresa Eybl, Anna Sykora, Babette Wiezorek, Sebastian Herkner, Alessandra Baldereschi, Teemu Järvi, Susanne Helmbold und Stanislav Hely. Der finnische Künstler Teemu Järvi stellt Tieraquarelle, Holzpostkarten, große Poster, Decken aus Schurwolle und Streichholzschachteln her und arbeitet mit organischen, traditionellen Werkzeugen. Er malt die nordische Natur mit Stiften aus Schilf, die er selbst an finnischen Seen sammelt.

Schädel aus Glas

Zu den größeren Manufakturen zählen Philippi und Nude Glass, letztere stellen die gläsernen Totenköpfe her. Zudem bietet Gloriosus Fürstenberg Porzellan an. Kleinigkeiten wie Duftstreichhölzer aus Japan oder einen goldenen Schutzengel-Anhänger von Philippi gibt es bereits ab 10 Euro. Wer Floristik kaufen möchte, solle diese lieber vorbestellen. Denn wegen Corona ist die aktuelle Auswahl überschaubar gehalten. Aktuell gibt es ein saisonales Angebot aus Dahlien, Hortensien, Hagebutten, weißen Rosen, Känguru-Pfoten.

Ein gläserner Schädel als Vase –auch das gibt es bei Gloriosus Quelle: Katrin Kutter

Von dem nachhaltigen Handel Moogoo bezieht Papenberg Lampen und Tabletts, die in Burkina Farso aus alten Ölfässern gefertigt werden. Sein Mann hilft ihm im Laden. Das Paar hat die Verkaufsstücke über Jahre auf Messen ausgesucht. Zwei Jahre haben sie nach einem geeigneten Laden gesucht, bis sie am Marstall fündig geworden sind. „Wir haben einen tollen Vermieter, der den Laden renoviert hat“, sagt Papenberg.

„Ein lang gehegter Traum“

Ein eigenes Geschäft zu eröffnen war „ein lang gehegter Traum“, sagt der 42-Jährige. Der gelernte Handelsassistent und Florist hat vor der Eröffnung seines Ladens jahrelang im Vertrieb für einen Möbelplattenhersteller gearbeitet. Dabei hat er die Nähe zur Kundschaft vermisst. „Das Schöne ist der Kundenkontakt, mit unterschiedlichen Menschen Spaß zu haben – und es ist schade, dass das im Moment nicht so geht“, sagt er über die aktuelle Pandemielage. Vor Corona sei auf dem sanierten Platz am Marstall viel los gewesen, sagt er. „Der Einzelhandel wird noch satt zu kämpfen haben, was durch Amazon nicht leichter wird“, sagt Papenberg. Er sei dabei, einen Onlineshop auf die Beine zu stellen.

