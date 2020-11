Hannover - Nachhaltige Mode aus Hannover: Was das Studio O8 in der Nordstadt so besonders macht

Nachhaltig und fair – dafür steht die Mode der drei Designerinnen Stefanie Sieverding, Ieva Wanaga-Plischke und Lorena Winkler aus Hannover. In der Nordstadt haben sie vor Kurzem einen gemeinsamen Laden eröffnet: das Studio O8.