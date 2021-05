Hannover

Hut ab vor Gastronomen, die so viel Rückgrat besitzen, um sich in der derzeitigen Lage selbstständig zu machen. Dazu gehören Ngoc Duc Nguyen und Tru Nguyen vom Tru Story in Linden, Mina Taheri vom Restaurant Roter Faden oder auch Giorgio Kosmidis vom Kouro in der Innenstadt. Nur zwei Monate – im Spätsommer und Herbst vergangenen Jahres – war auch das The Wild Duck in der List eröffnet, dann trat der Lockdown in Kraft. Seither hangelt sich Inhaber Viet Anh Nguyen, ein gelernter Koch, mit dem To-go-Geschäft durch die Monate. Sein Schwager bestreitet den Service, er verantwortet die „Fusionsküche“, wie das Restaurant seinen Küchenstil umschreibt.

Geschmack geht vor Präsentation

Fusionsküche ist ein Begriff, unter dem gern eine Küche zusammengefasst wird, wenn sich der Stil keiner expliziten Esskultur zuordnen lässt. Wobei im Wild Duck vor allem klassisch-französische Techniken zu überwiegen scheinen. Die Anrichteweise spricht eine moderne Sprache, detailverliebt und differenziert, ohne dabei zu artifiziell zu wirken. Hier steht also der Geschmack an erster Stelle, dann die Präsentation, das ist bei vielen „Kochkünstlern“ leider nicht immer so. Bei den Produkten und Gerichten ist man im Wild Duck eher weltschweifend unterwegs – sofern sich diese Aussagen aufgrund eines einzigen Mitnahmemenüs treffen lassen.

Fruchtig-Süßes zum Nachtisch: Die Crème Brûlée mit Mango. Quelle: Samantha Franson

Eher von Junk-Food-Charakter geprägt, aber geschmacklich überzeugend, ist der Vorspeisen-Snack Pulled Duck Taco (4,30 Euro). In einem dünnen Fladen wurden saftiges Entenfleisch, Zwiebelstreifen, Tomaten und gerösteter Blumenkohl eingeschlagen, was der Kreation etwas Grillgeschmack verleiht. Eingefasst wird alles von Bärlauchschmand. Auch das in Hannover auf Speisenkarten inflationär vertretene Lachstatar (12,80 Euro) weiß man hier schön in Szene zu setzen – mit roh mariniertem weißen Spargel und leicht knoblauchlastiger Guacamole. Als Lachs wurde ein handelsüblicher Zuchtfisch mit hohem Fettanteil verwendet.

Entenbrust macht satt – doch bleibt in der Verpackung nicht knusprig

Ein sättigendes und gutes Wohlfühlgericht ist die knusprig gebratene Entenbrust (18,90 Euro), die ein wenig unter der Mitnahme leidet, da die Haut auf dem Nachhauseweg im Dampf der Verpackung etwas aufweicht. Dazu gibt es eine große Portion cremig-intensives Süßkartoffelpüree und Chinakohl mit würziger Teriyaki-Soße. Im Grenzgebiet zwischen Herzhaftigkeit und Überwürzung spielen die gebratenen Fertigteigtaschen (12,90 Euro), die mit Kartoffeln (und Pilzen?) gefüllt wurden. Dazu kommen viele karamellisierte Zwiebelstreifen und Bärlauchschmand, die ein wenig den Geschmack des mäßigen Convenienceprodukts kaschieren.

Bedauerlich, dass es derzeit Essen nur zum Mitnehmen gibt: Das Wild Duck lädt durch seine modern-behagliche Inneneinrichtung mit viel Holz ein. Quelle: Samantha Franson

Eine köstlich süße Sünde ist die Mango-Crème-Brûlée mit hausgemachtem Joghurteis (7,50 Euro zuzüglich 5 Euro Pfand). Spätestens bei dieser Nachspeise wird endgültig klar: Viet Anh Nguyen versteht etwas von seinem Handwerk. Leider kann man derzeit nur mutmaßen, wie ein Abend in den hübsch renovierten Innenräumen mit viel Fachwerkbalken, blanken Holztischen mit modernem Mobiliar und allerhand Designelementen wohl abläuft – eines lässt sich aber mit Bestimmtheit sagen: Wir können es kaum erwarten, dem charmanten Lokal bald einen Besuch für eine ausgiebige Kostprobe abzustatten.

Kontakt:

The Wild Duck

Podbielskistraße 167, 30177 Hannover

Telefon: (0511) 84 86 84 64

E-Mail: contact@thewildduck.de

Internet: www.thewildduck.de

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonnabends, 17 bis 20 Uhr

Von Hannes Finkbeiner