Hannover

In Zeiten, wo aufgrund der Corona-Epidemie seit Monaten alle Clubs und Diskotheken geschlossen sind und sicher noch eine Weile geschlossen bleiben, mutet der aktuelle Rechtsstreit zwischen dem Zaza-Betreiber und dem Eigentümer des Bredero-Hochhauses schon etwas seltsam an. Doch sollte Clubchef Jürgen Uhlenwinkel die auf alten Streitigkeiten beruhende Räumungsklage nicht aus der Welt schaffen können, braucht sich der 64-Jährige um mögliche Auswege aus der Virenkrise auch keine Gedanken mehr machen.

Am Landgericht Hannover wurde am Mittwoch vier Stunden lang über gescheiterte Umbaupläne, fehlende Betriebskostenabrechnungen und ausbleibende Mietzahlungen gestritten, die den Vermieter – die Maxime Investment GmbH aus Meerbusch – im September 2018 zu einer fristlosen Kündigung des Mietvertrages veranlassten; Geschäftsführer Johannes Pluis macht 17.000 Euro geltend. Ein Urteil wird Zivilrichterin Kirsten Schwerin aber erst in gut zwei Wochen verkünden.

Anzeige

Sand im Getriebe

Das Zaza ist seit 1992 im Bredero-Hochhaus an der Hamburger Allee beheimatet, der – gekündigte – Mietvertrag lief noch bis 2034. Doch in den vergangenen fünf Jahren geriet immer mehr Sand ins Getriebe zwischen Vermieter und Mieter. All das geschah vor dem Hintergrund, dass Maxime Investment 2009 mit den Plänen zum Einzug eines Fachgerichtszentrums gescheitert war und ab 2015 in Bezug auf den geplanten Bau von 120 Wohnungen in leerstehenden Büroetagen jahrelange Verzögerungen hinnehmen musste.

Weitere HAZ+ Artikel

Einer der interessantesten Zeugen in der Gerichtsverhandlung war Rogier Oude Luttikhuis, die rechte Hand von Bredero-Besitzer Pluis. Der 42-Jährige erklärte, dass die Mieten des Zaza seit einigen Jahren nur schleppend eingegangen oder nur in Raten gezahlt worden seien, besonders in den umsatzschwachen Sommermonaten. Als dann 2018 zwei ganze Monatsmieten ausgeblieben seien, habe der Vermieter dem Clubbetreiber gekündigt.

Neuer Mietvertrag blieb aus

Uhlenwinkel und seine Anwältin Stefanie Henjes-Wilk verwiesen darauf, dass die Miete nach Eingang der Kündigung unverzüglich überwiesen worden sei – der 64-Jährige hatte seine Mutter angepumpt. Es sei, unabhängig davon, eine Stundung versprochen gewesen. Auch habe Luttikhuis dem Clubchef kurz darauf einen neuen Mietvertrag in Aussicht gestellt, doch dieser sei nie eingetroffen.

Uhlenwinkel machte eine Gegenrechnung auf. Im Rahmen einer Widerklage prangerte er fehlende Betriebskostenabrechnungen für mehrere Jahre an. Diese Abrechnungen aber wurden jüngst nachgereicht, laut dem Vermieter haben sich die entsprechenden Ansprüche bis auf 4000 Euro aufgehoben.

Eiswürfel in BHs gesteckt

Allerdings führt der Zaza-Chef nun zusätzlich ins Feld, aufgrund erheblicher Baumängel in den Clubräumen allen Grund für eine Mietminderung zu haben. 2014 wurde die reparaturanfällige Klimaanlage der Diskothek außer Betrieb genommen. Doch das führte dazu, dass es in den Sommermonaten der Folgejahre im Zaza unerträglich heiß wurde; frühere Mitarbeiterinnen berichteten, dass sie sich in ihrer Not mit Wasserpistolen abgekühlt und Eiswürfel in die BHs gesteckt hätten – und die Besucherzahlen gesunken seien.

Hinzu kam, dass eine vom Vermieter versprochene Vergrößerung der Räumlichkeiten ins Stocken geriet, dass sich der vom Mieter beauftragte Innenausbau als handwerkliches Desaster entpuppte und die Stadt wegen fehlenden Brandschutzes und Baumängeln einen Baustopp verfügte. Im Außenbereich gab es somit nur noch sehr wenige Plätze, was laut der Mitarbeiterinnen in der warmen Jahreszeit zu einem weiteren Gästeschwund führte.

Aufrechnung verboten?

Im Gewerbemietvertrag der streitenden Parteien ist ein Aufrechnungsverbot enthalten, wonach ausbleibende Mieten und Mängel nicht gegeneinander aufgerechnet werden dürfen. Die spannende juristische Frage aber ist nun – wie hoch war denn überhaupt die korrekte Miete, sollte es einen Anspruch auf eine Mietminderung geben? Und könnte eine mögliche Diskrepanz die Kündigung wirkungslos werden lassen?

Auf die Frage, wo er denn aufgrund der coronabedingten Schließung des Zaza stehe, antwortete der nach einem Fußbruch auf Krücken angewiesene Jürgen Uhlenwinkel: „Ich hänge total in der Luft.“ Und als die Richterin wissen wollte, was Maxime Investment im Falle eines juristischen Sieges denn mit den Räumlichkeiten des Clubs anfangen wolle, mochte Klägeranwalt Meiko Schwan auch nichts Konkretes verraten: „Was da reinkäme, weiß ich nicht.“

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll