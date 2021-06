Hannover

Oliver Rautenberg bleibt geduldig. „Normalerweise kommt hier das kauffreudige Publikum in großen Scharen“, berichtet er. Rautenberg ist Inhaber der Seifenmanufaktur St. Annen in der Nähe von Osnabrück. Zum zehnten Mal stellt er seine Seifen aus natürlichen Produkten beim Markt für Kunst und Handwerk auf dem Marktplatz zwischen Marktkirche und Rathaus aus. „Und immer war hier viel los“, berichtet er. In diesem Jahr sei vielleicht nicht so viel Zeit gewesen, für die Veranstaltung zu werben, vermutet er. Begehrt seien seine Produkte vor allem bei jüngeren Leuten, berichtet er. Zum Beispiel Haarseife oder Duschseife. Es gebe den Trend, gleichzeitig die Umwelt und die eigene Haut zu schonen, meint er.

Markt findet seit 1997 statt

Seit 1997 wird der Marktplatz jedes Jahr im Juni ein Wochenende lang Anziehungspunkt für Kunst, Handwerk und Design. 66 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie Designerinnen und Designer aus ganz Deutschland präsentieren hier ihre hochwertigen und außergewöhnlichen Arbeiten aus allen Bereichen des professionellen Kunsthandwerks.

Oliver Rautenberg verkauft Seifen aus Naturprodukten. Quelle: Mathias Klein

Susanne Nowak hat bei einem der zahlreichen Schmuckstände des diesjährigen Marktes zwei Ohrhänger mit Sternen gekauft. „Ich bin hier nur durch Zufall vorbeigekommen“, berichtet die 50-Jährige aus Garbsen. Aber genau solche Ohrhänger habe sie schon lange gesucht. Auf dem Markt gibt es unter anderem außerdem Keramik, Pfefferstreuer und Schneidebretter aus Holz, Stempel zum Verzieren von Briefen und Karten sowie Kinderspielzeug.

Mit Hüten aus Lübeck angereist

Katja Lux betreibt in Lübeck eine Hutmanufaktur und hofft, an diesem Wochenende ein paar ihrer Kreationen an die Frau zu bringen. „Hüte sind gerade wieder im Kommen“, sagt die 55-Jährige, die selbst eine kleine Kopfbedeckung mit einer auffälligen, roten Blüte trägt. Gefragt sei derzeit vor allem alles, was praktisch sei, wie zum Beispiel ein Strohhut zum Einklappen, damit er in den Koffer passt.

Katja Lux hat zusammenklappbare Strohhüte mitgebracht. Quelle: Mathias Klein

Der Markt ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Areal ist aber abgesperrt, damit die Veranstalter kontrollieren können, wie viele Besucher sich auf dem Markt befinden. Der Eingang befindet sich an der Schmiedestraße, Höhe Grupenstraße. Der Ausgang liegt Richtung Haupteingang der Marktkirche.

Von Mathias Klein