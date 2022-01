Hannover

Zum Lesen kam er, na klar, über eine Bibliothek. Und zu seinem Beruf kam er über das Lesen. Er wuchs in einem kleinen Dorf im Siegerland auf, „nur 3000 Einwohnerinnen“, wie er sagt, mit einer kurzen, ganz selbstverständlichen Genderpause vor „innen“. Der Junge las viel, er war von der Dorfbibliothek fasziniert. Als Realschüler machte er dort ein Praktikum, dann übernahm er die Ferienvertretung. „So bin ich in die Bibliotheksszene reingerutscht“, sagt Thomas Becker, der auch als Autor wissenschaftlicher Publikationen nur als „Tom“ firmiert.

Weil Tom Becker unbedingt in einer Bibliothek arbeiten wollte, wechselte er ins Gymnasium und studierte später in Stuttgart Bibliothekswesen. Seit einigen Wochen leitet er nunals Nachfolger von Carola Schelle-Wolff die Stadtbibliothek. Der 48-Jährige ist der Herr über 1,1 Millionen Bücher und andere Medien, über 16 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek, über 180 Beschäftigte und 600 Jahre Geschichte – denn die ältesten Schriften in seinem Haus stammen noch aus dem Mittelalter.

Ein ungemein aktiver Typ

„Zu Hause habe ich nur vier Meter Bücher“, sagt er. Unter Gelehrten, die gern mir ihren überbordenden Regalen prunken, kann man damit keinen Eindruck schinden. Aber Tom Becker weiß eben, wie nützlich eine öffentliche Bibliothek sein kann – insbesondere die eigene.

"Zu Hause habe ich nur vier Meter Bücher": Tom Becker leitet die Stadtbibliothek.

Bei aller Freude am kontemplativen Lesen ist er ein ungemein aktiver Typ. Als Student engagierte er sich in der Fachschaft, in der Schwulenbewegung, einer Theatertruppe. „Und in linken Splittergruppen, deren Namen ich heute gar nicht mehr zusammenbekomme“, sagt er und lächelt selbstironisch. Danach arbeitete er zwölf Jahre lang in der Münchener Stadtbibliothek – und wurde politisch in der SPD aktiv. Bei einer Bundestagswahl wäre er einmal fast als Direktkandidat gegen den CSU-Platzhirsch Peter Gauweiler angetreten. „Aber dann bekam eine Genossin den Vortritt.“

Anschließend leitete er die Zentralbibliothek in Mannheim, die unter seiner Ägide auf Selbstverbuchung umstellte – eine Art Selbstbedienung bei der Ausleihe. „Das war ein harter Veränderungsprozess, da habe ich viel über Führung gelernt“, sagt Becker.

„Hannover ist zur Großstadt geworden“

Wenn er so aus seinem Leben plaudert, spricht er schnell, und er kommt schnell auf den Punkt. Rasch knüpft er geistreiche Gedankenverbindungen. Ein hellwacher, kritischer Intellektueller – undogmatisch, unkonventionell und offen. Ehe er nach Hannover kam, arbeitete er gut zehn Jahre lang in Köln; dort hatte er eine Professur für Bibliotheks- und Informationsmanagement inne.

Eigentlich habe er sich in Köln wohlgefühlt, sagt Prof. Becker. „Aber nach zehn Jahren hat man alles schon einmal gemacht – es war Zeit für etwas Neues.“ Wichtig war es ihm, in eine Großstadt zu gehen. „Ich wollte das Gefühl haben, dort auch ein paar Jahre lang bleiben zu können.“ Hannover kannte er seit Langem, sein Patenonkel lebte hier. „Und zur Großstadt ist Hannover mit der Expo geworden“, sagt er.

„Wir müssen auch die unterstützen, die digital nicht so fit sind“: Tom Becker mit einigen seiner Lieblingsbücher. Quelle: Simon Benne

Dass es mit dem Projekt Kulturhauptstadt nicht geklappt hat, bedauert er natürlich – doch eine Katastrophe sei das Scheitern nicht: „Wenn man nur dann loslaufen würde, wenn man nicht scheitern darf, würde niemand jemals loslaufen“, sagt er.

Für den Übergang ist er jetzt bei einer Tante in Bemerode unterkommen, während seine neue Wohnung in Döhren noch renoviert wird. Und nach gut 100 Tagen ist er in seinem Job angekommen. Einst galten Bibliotheken als staubige Bücherhöhlen, heute ist in den Häusern viel im Umbruch.

Bibliotheken sind Probebühnen für Neues

„Ein großer Punkt ist die smarte Bibliothek“, sagt Becker. Das moderne Konzept sieht vor, dass die Büchereien möglichst länger öffnen und eine elektronische Entleihe möglich ist, „wie bei der Sparkasse, wenn der Geldautomat im Foyer immer zugänglich ist“, sagt er. In der Stadtteilbibliothek List hat es das vor Corona schon gegeben.

Zu Beckers Vision zeitgemäßer Bibliotheken gehört es, mehr Platz für Benutzerinnen und Benutzer zu schaffen, die Einrichtungen stärker zu Aufenthaltsräumen zu machen, zu Lern- und Begegnungsstätten, in denen verstärkt auch Lesungen und Sprachkurse über die Bühne gehen können. „Der Begriff Co-learning space“ gefällt mir“, sagt er, „Bibliotheken sind Orte lebenslangen Lernens, von der Wiege bis zur Bahre.“

Und dann ist da natürlich die Digitalisierung. „Wir müssen dabei auch die unterstützen, die digital nicht so fit sind“, sagt Becker. „Es war schon immer die Aufgabe von Bibliotheken, Menschen zur Teilhabe zu befähigen.“ Da schimmert etwas vom Bildungsverständnis des Sozialdemokraten durch. „Bibliotheken sind auch Experimentierräume“, sagt er, „eine Probebühne für neue Technologien.

Wenn Becker spricht, spricht niemand, der Bibliotheken als Tempel des verwalteten Weltwissens verstehen würde – sondern jemand, der unbändige Lust auf neue Wege hat. „Wir können total viel ausprobieren“, sagt er und lächelt. „Schließlich sind wir kein Krankenhaus und kein Bürgeramt.“

Fünf Lieblingsbücher des Bibliotheksdirektors:

