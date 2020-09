Hannover

Privat ist sie leidenschaftliche Läuferin: Sieben Kilometer in 35 Minuten. Ein hohes Tempo will sie auch bei der Reform der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover vorlegen. Maike Bielfeldt ist seit 1. September Hauptgeschäftführerin der größten Kammer in Niedersachsen. Was die 50-Jährige ändern will? „Wir werden auf Bewährtem aufbauen“, sagt sie zwar. Das ist die diplomatische Formel für: Meine Vorgänger haben alles richtig gemacht. Aber dann schiebt sie nach: „Es kommt alles auf den Prüfstand.“

Bielfeldt will IHK in Hannover neu aufstellen

Die Mitarbeiter haben in den ersten Tagen schon erlebt, was das konkret heißt. „Hier wird alles hinterfragt“, bestätigt IHK-Sprecher Stefan Noort aus den täglichen Abstimmungsrunden. Bielfeldt will die Kammer fit machen für das digitale Zeitalter. „Alle Abläufe werden darauf überprüft, wo digitale Varianten für unsere Mitglieder sinnvoll und einfacher sind“, sagt sie.

Noch bis Ende 2022 ist der Schiffgraben die Adresse der Industrie- und Handelskammer Hannover. Quelle: Alexander Körner

170.000 Mitgliedsunternehmen gehören der IHK Hannover an. Das Einzugsgebiet reicht von Nienburg bis Göttingen. Damit zählt sie zu den größten bundesweit. Gewerbetreibende haben viel mit der IHK zu tun: Ob das elektronische Ursprungszeugnis ausgefüllt werden muss, wenn man Waren ausführen will, ob jemand die Taxifahrerprüfung ablegen oder sich als Finanzanlagenvermittler qualifizieren will – immer ist die IHK im Spiel. Bielfeldts Ziel: Das Ausfüllen von Anträgen und Bescheinigungen soll digitalisiert werden, wie es das Onlinezugangsgesetz ohnehin ab 2022 vorschreibt. Das ist einfacher für die Unternehmen – und die rund 200 Kammermitarbeiter haben mehr Zeit für Beratungen. „Denn dafür sind wir da“, sagt Bielfeldt.

Einheitlicher Internetauftritt

Wie langsam die Mühlen mahlen, das weiß sie. Um die Jahrtausendwende habe es Bestrebungen gegeben, für alle IHK bundesweit einen einheitlichen Internetauftritt zu organisieren. Und: Gibt es den jetzt? „Nein“, sagt sie und verdreht ein kleines bisschen die Augen. Aber sie wirkt nicht so, als wolle sie das Ziel aufgeben.

Soll 2022 fertig sein: Der Neubau für die IHK am Bischofsholer Damm in Hannover als Computersimulation. Quelle: MACINA/BauWo

Ende 2022 verlässt die Kammer ihren Sitz am Schiffgraben und zieht in einen Neubau am Bischofsholer Damm. Bielfeldts derzeitiges Büro ist vielleicht ein gutes Symbol dafür, wie die Managerin sich den Neustart ihrer IHK vorstellt. Bisher war die Einrichtung in gediegen-dunklem Holz gehalten. Dann gab es kürzlich einen Wasserschaden. „Das war eine gute Gelegenheit“, sagt sie verschmitzt. Es kam aber nicht alles neu. Sie hat die Wände weiß streichen und die Möbel weiß lackieren lassen. Neu ist nur der Schreibtisch. „Der gehört aber schon zur Einrichtung, die wir für den neuen IHK-Standort bestellen werden“, sagt Bielfeldt. „Ich bin für meine Sparsamkeit bekannt.“

Zur Person Maike Bielfeldt (50) ist gebürtige Hamburgerin und war zuletzt Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade. In Hannover hat sich ihr Vorgänger Horst Schrage Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet, das war für die zielstrebige Volkswirtin die Gelegenheit für einen Karriereschritt. Sie war nach dem Studium Persönliche Referentin beim Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags ( DIHK), hat dann in der Privatwirtschaft Digitalisierungsstrategien erarbeitet, war zwischenzeitlich Freiberuflich tätig und Geschäftsführerin der Stiftung Elbphilharmonie, bevor sie ab 2009 zunächst die IHK-Nord und dann ab 2014 für die IHK Stade gemanagt hat. Sie zieht in wenigen Tagen nach Kleefeld um, wo ihr Sohn bereits auf die Schillerschule gewechselt ist. Die Reiterin hat ihr Pferd in Burgdorf stehen und läuft gern und viel. „Wenn es in Hannover Läufe gibt, wird man mich mit einem IHK-Team dabei sehen“, kündigt sie an.

Verkehrswende: Bielfeldt will sich einmischen

Und sie will sich einmischen. Die IHK solle „ein Treiber für gute Ideen sein“, sagt Bielfeldt. Der Wandel der Innenstädte sei ihr ebenso ein Anliegen wie ein Wandel im Verkehr. Selbst fährt sie ein Hybridauto, hat Sympathien dafür, Hannovers Innenstadt durch Verlagerungen von Verkehr attraktiver und lebenswerter zu machen. „Aber sie muss für den Wirtschaftsverkehr gut erreichbar sein und für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind“, sagt sie resolut. Am 7. Oktober trifft sie in einer Diskussionsrunde von IHK und Industrieclub auf Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der die Innenstadt autofrei machen will. Man glaubt ihr, dass sie sich darauf freut. „Es wird eine gute Diskussion“, sagt sie.

Von Conrad von Meding