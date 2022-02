Zuständig für 1,2 Millionen Menschen in der Region Hannover, rund 300.000 Einsätze pro Jahr: Die Ansprüche an die neue Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst sind hoch. Nach mehr als vier Jahren Verzögerung ist die Anlage am Weidendamm endlich offiziell in Betrieb.