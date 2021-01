Hannover

Wie ein großer Schatz, behutsam und sicher verpackt, wurde eine Königin der Musikinstrumente aus dem Braunschweiger Dom St. Blasii in Hannovers Nordstadt verfrachtet. In der katholischen Kirche St. Marien bekam damit eine der größten Orgeln Norddeutschlands ein neues Zuhause. Das war vor 60 Jahren. Es gibt viele Orgeln in Hannover. Aber nur eine mit dieser besonderen Herkunft.

„Dieses großartige Instrument haben wir dem Hannoveraner Dr. Theodor A. Peine zu verdanken", sagt Wolfgang Cremerius. In einem kollegialen Gespräch hätte dieser den Tipp bekommen, dass man in der Braunschweiger Domgemeinde einen Abnehmer für eine fast 100 Jahre alte Domorgel suche, um eine neue anschaffen zu können.

Anzeige

Pfarrgemeinde zahlt bloß 14.000 D-Mark

Peine bewarb sich mit der Pfarrgemeinde St. Maria in der Marschnerstraße um die Übernahme. „Und wir erhielten den Zuschlag. Und das für einen unglaublichen Preis von nur 14.000 D-Mark. Sicherlich auch, weil unsere Kirche für das hervorragende Orgelwerk über den geeigneten Raum und die erforderliche Akustik verfügt.“

Cremerius gehörte zu den Ersten, die in Hannover an der Braunschweiger Domorgel spielten, sie schätzen und lieben lernte, sie von da an als Gemeindeorganist über 47 Jahre spielte und für Konzerte inthronisierte.

Der Orgelprospekt ist in drei Ebenen, über eine Höhe von rund 12 Metern, begehbar. Alle 5863 Orgelpfeifen werden einzeln gestimmt. Organist Frank Flindt bei einem Sichtungsgang durch die Orgelebenen. Quelle: Winfried Gburek

Dieses Instrument, von der Firma Furtwängler- und Hammer aus Hannover erbaut, begeistert die Gottesdienstbesucher. Angepasst an die räumlichen Gegebenheiten und Stilrichtungen der Orgelempore der hannoverschen Kirche, tragen noch heute die ursprünglichen massiven Eichenträger des originalen Orgelkorpus die 5863 Blei- und Holzpfeifen in einer Größe zwischen zwölf Zentimetern und neun Metern. Für die Aufnahme der sieben Meter langen Eichenwindladen und der Windbeschaffungsanlage, der technischen Lunge für den Betrieb der Pfeifen, ließ Peine über dem Haupteingang eigens einen Raum unter dem Kirchengewölbe einrichten. Die gesamte elektropneumatische Traktur ist aktiv.

Auch die heutigen Organisten sitzen vor den Tasten und Fußpedalen am Spieltisch vom Braunschweiger Original, wenn sie die 75 Register steuern. Die Orgeln gelten als Königin der Instrumente, da sie ein komplexes musikalisches Wunderwerk aus Pfeifen und Tasten sind. Sie können leise wie ein Windhauch, aber auch lauter als ein ganzes Orchester klingen.

Für Organist Frank Flindt ist die Orgel aus Braunschweig ein großer Schatz und ein großes Geschenk für die Gemeinde St. Maria. Quelle: Winfried Gburek

Die Orgel ist das „Instrument des Jahres“ 2021

Jährlich ruft die Konferenz der Landesmusikräte in Deutschland ein „Instrument des Jahres“ aus. Für das Jahr 2021 wird es die Orgel sein. Für die Pfarrgemeinde St. Maria ist es auf jeden Fall ein Jahr der Orgel, freut sich der neue Hauptorganist Frank Flindt, der immer wieder begeistert ist vom 155 Jahre alten Instrument. „Ein Elektriker hat begonnen, notwendige Erneuerungen an der Orgel vorzunehmen“, sagt Flindt.

Aber auch ein Orgelbauer wurde eingeschaltet, um die gesamte Orgel für eine Sanierung, vor allem der Orgelpfeifen, in Augenschein zu nehmen.“ Danach werde die Klangfülle der Orgel zu einem neuen und noch schöneren Hörerlebnis werden, habe der Orgelbauer angekündigt. Seit 43 Jahren steht diese Orgel unter Denkmalschutz, „aber sie gehört deshalb musikalisch nicht zum alten Eisen“, sagt sich Cremerius.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit hochkarätigen Organisten wurden über viele Jahre Konzerte veranstaltet, bis ein Pfarrer der Gemeinde die weithin bekannten und beliebten Orgelkonzerte vor Jahren untersagte. Nur zu Gottesdiensten sollte die Orgel erklingen. Das könnte sich mit dem Aufruf der Orgel als „Instrument des Jahres“ ändern, räumte Flindt ein.

Orgelkonzerte für verschiedene Altersgruppen geplant

Das wäre ganz im Sinne der Landesmusikräte. Ihr Ziel ist es, die Orgel stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens zu rücken. „Die Orgeln stehen meistens in Kirchen. Da geht nicht jeder rein. Es gilt darum, das Instrument für Zielgruppen sichtbar zu machen, die sich sonst nicht so sehr dafür interessieren“, sagt Janine Bogosyan, die Musikmanagerin der Landesmusikräte, die die Aktivitäten um das Orgeljahr 2021 koordiniert. Orgelkonzerte für verschieden Altersgruppen, mit Aktionen rund um das Instrument, würde vielen Menschen einen neuen Zugang und ein neues Klangerlebnis ermöglichen, regt sie an.

Von Winfried Gburek