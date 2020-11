Hannover

Vor etwa drei Jahren schloss der organgefarbene Kiosk Efe’m an der Elisenstraße/Ecke Stärkestraße in Linden. Die kleine Bude mit noch kleinerer Bierstube war in die Jahre gekommen und wurde bei Ebay zur Miete angeboten. Der bildende Künstler und Modedesigner Nikolas Zagalak sah seine Chance gekommen, sich selbstständig zu machen und endlich Kaffeekultur mit Kunst an einem Ort zu verbinden. Doch den Zuschlag für den Kiosk verpasste er. „Stattdessen passierte dort über Jahre nichts.“

Die Struktur des alten Kiosks ist noch zu erkennen. Nur das kulinarische Angebot übersteigt das übliche Budenangebot deutlich. Quelle: Schaarschmidt

Erst im März konnte er sich mit dem Vermieter einigen. Doch dann kam die Corona-Krise. Im Juli konnte Kawa the Hut endlich eröffnen – und erfreut sich seitdem in der Parallelstraße zur Limmerstraße wachsender Beliebtheit. Kauften zunächst nur einige Passanten am ehemaligen Kioskfenster Kaffeespezialitäten, sitzen dort heute regelmäßig ein Dutzend Besucher im improvisiert wirkenden Außengelände. „Es fühlt sich wie ein großes Kunstprojekt an, das nicht aufhört und nicht fertig wird“, sagt Zagalak nicht ohne Stolz.

Neuer Treffpunkt für Künstler und Kaffeeliebhaber

Vorher hat der 34-Jährige in der Rösterei 24 Grad in der Nordstadt gearbeitet. In diesem Stadtteil befindet sich auch sein Atelier im Kunstraum Keller Drei. Aber Zagalak wohnt seit Jahren in Linden und sucht nun die Verbindung aus Streetfood, Kaffeekultur und Minigalerie. Entsprechend wurde die Kioskfassade direkt vom Künstler Kartel gestaltet. An den Wänden hängen kleine gerahmte Kunstwerke, es werden gestaltete Postkarten angeboten. Und für Kawa-the-Hut-Gutscheine greift Zagalak auch selbst zur Feder. „Ich möchte Kultur auch auf kleinstem Raum anbieten und jede Fassadenerneuerung mit einer Ausstellung verbinden.“

Derzeit geht es aber vor allem um das neue Café selbst. Von 8 bis 20 Uhr ist Zagalak für seine Gäste da. „Man ist plötzlich Ansprechpartner für die Nachbarschaft und hat sehr viele persönliche Kontakte“, sagt er. Ein Nachbar hat ihm sogar einen Tisch gespendet. Er passt sehr gut ins Ensemble der vielen Pflanzen, zur Stuhlsammlung und dem Zaun aus Paletten unter zwei Pavillondächern. „Ich bin eher pragmatisch“, sagt Zagalak. „Ich habe einfach angefangen, und ich schaue mal, wie es weitergeht.“

Betrieb soll in einem möglichen Shutdown weitergehen

Der Außenbereich wirkt provisorisch, ist aber mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Quelle: Schaarschmidt

Das gilt auch für die Corona-Krise. Denn natürlich soll der Betrieb auch im Teil-Lockdown weitergehen. „Ich biete jetzt einen Außer-Haus-Verkauf an. Man muss sich auf die Situation eben immer wieder neu einstellen“, sagt Zagalak. Als Künstler kenne er solche Situationen gut. Und mit immer neuen veganen Gerichten und Kaffeespezialitäten möchte er auch seine Kunden überzeugen. Und die Nachbarn.

Von Jan Sedelies