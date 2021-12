Die neue rot-grüne Koalition in der Regionsversammlung will die Restabfallsäcke im Umland der Region Hannover abschaffen und auf die Tonne umstellen. Doch das stößt auf großen Unmut – obwohl Politikerinnen und Politiker, wie die SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Gardlo versichern „Wir müssen die Menschen mitnehmen“. Dazu gehörten zum Beispiel auch praktische Hinweise, wo die Tonnen abgestellt werden könnten

Das Problem ist hausgemacht

„Nachdem das Aha-Projekt „O-Tonne“ so krachend gescheitert ist, sollen im Umland jetzt nach dem Willen der Region Hannover generell Restmüllsäcke „ausgedient“ haben und nur noch Tonnen aufgestellt werden, um das umweltschädliche Plastik zu vermeiden“, schreibt Peter Schillhofer aus Uetze. „Für etliche Haushalte dürfte das wegen Platzmangel, etwa wenn sie zur Miete in einem mehrstöckigen Wohnhaus leben, sicher eine spannende Herausforderung werden. Bei vier Tonnen könnte der Platz schon eng werden.

Für wie blöd hält die Regionsversammlung die Bürger eigentlich? Aber das Problem ist durch die Gebührenumstellung ja hausgemacht und allseits bekannt. Wenn jetzt hier allein als Argument das umweltschädliche Plastik angeführt wird, greift das für mich zu kurz. Gibt es keine Säcke aus Papier oder anderen schnell biologisch abbaubaren Stoffen?“

Kreativität ist gefragt

„Ich höre schon den Aufschrei: Wir hatten schon immer die Säcke! Wir haben keinen Platz für die Tonne! Abfallvermeidung fängt bei jedem Einzelnen an“, meint Michael Raupach, aus Burgdorf. „Die meisten Menschen erkennen den Klimawandel an, jetzt müssen wir auch handeln. Tonnen werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt und halten viele Jahre. In Deutschlands Großstädten gibt es viele Häuser mit Platzproblemen für Mülltonnen, lasst uns kreativ sein. Gemeinschafts- oder Nachbarschaftstonnen, Stellplätze, zu denen man seine Tonne bringt ... Der Klimawandel wird uns noch vor viel schwerer zu lösende Probleme stellen.“

Schwer zumutbar für Senioren

„Viele Wohnhäuser in Stadt und Land können diesen Einheitsbeschluss nicht erfüllen“, sagt Peter E. Müller aus Wennigsen. „Meine Frau (85) und ich (89) bewohnen eine Doppelhaushälfte. Der Vorgarten ist zweigeteilt; die rechte Hälfte ist waagerecht und mit Rosen und vielen anderen Blumen bepflanzt. In diesen Vorgarten könnte man die Tonne stellen, aber dann ist sie ungrünlich bis zur Hässlichkeit eines Politikers-Schreibtisches verunziert und dazu frei zugänglich für alle Passanten. Die linke Hälfte ist abschüssig und führt zur Garage sowie um das Haus rum. Der Neigungswinkel ist so groß, dass wir alten Leute die Tonne nicht zum Bürgersteig hinaufschieben können. Es muss für uns beim Restabfallsack bleiben. Wahrscheinlich wird es vielen Hausbesitzern so gehen.“

Wie soll das aussehen bei Mehrfamilienhäusern?

„Kaum ist die rot-grüne Region zusammengekommen, ist sie für das Umland nicht zuständig“, kritisiert Hossein Esfahani aus Hemmingen. „Restabfallsäcke sind hygienisch, bleiben nicht ganzen Tag auf dem Bürgersteig, sind maximal fünf Kilogramm schwer. Wie soll das aussehen bei Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern – die Tonnen auf den Wegen? Platzprobleme, Transportprobleme für ältere Menschen, in heißen Sommern Entstehung von Fliegen und Maden sind die Folge.“

Kritiker der neuen Regelung merken an, dass die Tonne für Senioren zu schwer ist. Quelle: Tarek Abu Ajamieh

Nicht ans Umland gedacht

„Ich dachte, Grün-Rot in der Region wäre für die Menschen in der gesamten Region da. Aber wie immer falsch gedacht: Grün-Rot ist eine reine Koalition für die Stadt Hannover“, sagt Thomas Giese aus Isernhagen. „Wie die Menschen in den anderen Städten und Gemeinden denken, interessiert nicht. Im Umland will kaum einer eine Tonne haben, auch das 365-Euro-Ticket ist hier nicht brauchbar, da der öffentliche Personennahverkehr kaum vorhanden ist. Wie will Grün-Rot die Menschen in der Region mitnehmen, wenn man nicht weiß, wie es im „Umland“ ist?“

Tonne beansprucht zu viel Zeit

„Hat Rot-Grün auch an die Grundstücksbesitzer gedacht, die keinen Platz für vier Tonnen haben“, fragt Cornelia Lange aus Hannover. „Dazu kommt der Zeitaufwand: Derzeit fahren die Müllwagen vorbei, und die Mitarbeiter werfen die Säcke dabei in den Wagen, was für eine etwa 500 Meter lange Straße circa fünf Minuten dauert. Mit den Tonnen dürfte das Dreifache an Zeit beansprucht werden – anhalten, Tonne holen, Tonne einhängen und auskippen, Tonne wieder runterlassen und wegstellen. Aber die Politiker machen sich über die Effizienz keine Gedanken.“

Die Säcke seien viel platzsparender, so die Meinung vieler. Quelle: Astrid Köhler

Basta-Methode ist nicht akzeptabel

„Es ist bemerkenswert, wie sich Aha um seine Mitarbeiter kümmert. Als Kunde habe ich diese Vorzüge nicht“, schreibt Marlene Böttcher aus Hannover. „Seit über zwei Jahren karren die Anwohner hier ihre Müllsäcke zur nächsten Straße. Die großen Tonnen müssten dann auch dort hin- und wieder zurückgeschoben werden. Für alte Menschen ist dies recht beschwerlich, wenn nicht sogar unmöglich. Aha argumentiert damit, mit den riesigen Fahrzeugen nicht mehr durch die engen Straßen der Sechzigerjahre zu kommen, lehnt es aber ab, hier kleine Wagen einzusetzen.

Vielleicht hat Grün-Rot ja eine Lösung für dieses Problem und kann zudem auch sagen, wo der Platz auf der Straße herkommen soll. Wenn alle ihre Tonnen dort abstellen, ist für den allgemeinen Verkehr, für Schulbusse und Zustellfahrzeuge kein Platz mehr. Die Tonnen-Basta-Methode ist so jedenfalls nicht akzeptabel.“

