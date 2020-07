Hannover

Der Handel kommt nach dem Corona-Lockdown nicht auf die Beine. Jetzt machen in vielen Innenstädten auch noch Filialen von Karstadt und Kaufhof dicht. 16 Oberbürgermeister aus Niedersachsen haben in einem Brandbrief verkaufsoffene Sonntage gefordert, um wieder mehr Kunden in die Innenstädte zu fordern. Doch mit den Corona-Folgen hat die Krise der Citys nur am Rande zu tun, meinen HAZ-Leser.

Leser Werner Schoettke aus Hannover : Politik würgt Einkaufen ab

Zum Artikel „Oberbürgermeister warnen: Innenstädte geraten in Not“ vom 9. Juli

Die Innenstädte haben Probleme? Die Quittung für die jahrelange Ignoranz steigender Kfz-Zulassungszahlen und Zweckentfremdung der damit verbundenen Mehreinnahmen. Unter scheinheiligen Vorwänden werden Parkplätze gegen Radbügel getauscht, die zu 50 Prozent mit Schrotträdern zugemüllt sind. Ampelterror, veraltete Parkhäuser und unsinniger Straßenrückbau haben wunschgemäß zum Meiden der Stadt geführt. Nun geht das Jammern los?

Die Onlineversandkosten liegen unter den Parkgebühren. Gut besuchte Motorradparkplätze in der Schillerstraße? Ersatzlos zurückgebaut. Da ist das Einkaufen in der Innenstadt von der Politik abgewürgt. Weiter so, da ist noch Luft nach unten...

Man sollte mal nach Wolfenbüttel schauen, da wird am Ortseingang mit kostenfreiem Parken geworben, und die Einfahrenden werden willkommen geheißen. Hannover glänzt dagegen mit verwahrlosten Grünanlagen. Werner Schoettke, Hannover

Leserin Astrid Fischer aus Seelze : Zu dreckig, zu teuer

Für mich gibt es noch andere Gründe für die sogenannte Not in den Innenstädten, hier Hannover: Mit dem Auto sollte man laut unseren Politikern nicht in die Stadt fahren. Tue ich auch nicht, weil ich es nicht einsehe, teure Parkgebühren zu bezahlen. Mit Öffis ist es zu umständlich, und es besteht Maskenpflicht.

Ich war das letzte Mal im Dezember in der Innenstadt. Ich empfand es als zu dreckig; wir wurden angebettelt, und gewisse Personengruppen machen eine Shoppingtour nicht gerade zum Erlebnis. Also shoppe ich online oder fahre nach Garbsen, Wunstorf oder Langenhagen. Dort gibt es genügend meist kostenlose Parkplätze, entspanntes Einkaufen und freundlichere Verkäufer(innen). Außerdem wird weniger geshoppt durch Kurzarbeit oder/und drohende Arbeitslosigkeit. Da helfen auch zig verkaufsoffene Sonntage nicht. Deswegen gebe ich nicht mehr Geld aus. Und man sollte auch mal an die Verkäufer(innen) denken. Unsere Helden der Corona-Krise sind schnell in Vergessenheit geraten und sollen jetzt auch Sonntag arbeiten. Astrid Fischer, Seelze

Leserin Bettina Lemke aus Hannover : Ende der Doppelbotschaften

Was denn nun? Um eine Jeans zu produzieren, braucht man 8000 Liter Wasser. Die Baumwolle dafür wird in Monokultur angebaut und benötigt eine große Menge an Insektiziden und Pflanzenschutzmitteln. Die chemischen Stoffe, mit denen die Jeans zum Bleichen oder Färben behandelt wird, kommen in China oder Bangladesch meist ungefiltert ins Abwasser oder gleich in die Flüsse. Der Energieverbrauch für die Herstellung des Garns, beim Weben, Nähen und Transportieren ist hoch. Eine Jeans reist von der Baumwollpflanze bis zum Kleiderschrank rund 50 000 Kilometer um die Welt.

Alles, was wir konsumieren, hinterlässt klimaschädliche Spuren. Und kein Mensch braucht acht Jeans im Kleiderschrank. Wir brauchen grundsätzliche neue nachhaltige Ideen für unsere Wirtschaft, die nicht mehr die Ressourcen der Erde hemmungslos ausbeutet. Nur so können die Doppelbotschaften aufhören – wir sollen gleichzeitig mehr (für die Wirtschaft) und weniger (für das Klima) konsumieren. Bettina Lemke, Hannover

Leser Gerd Bleidorn aus Hannover : Finaler Todesstoß

Da bietet sich doch gleich die ultimative Gelegenheit zum Test der autofreien Innenstadt. Ich schlage vor, dass Hannovers Oberbürgermeister die gewünschten verkaufsoffenen Sonntage mit einer Sperrung der Innenstadt für Autos kombiniert – immerhin Kernziel seines politischen Auftritts. Praktischerweise ließe sich so gleich ermitteln, ob so tatsächlich die versprochene attraktive, weil autofreie Innenstadt die Käuferscharen anlockt, oder, wie zu vermuten ist, die grüne Fantasterei dem Einzelhandel den finalen Todesstoß verabreicht. Gerd Bleidorn, Hannover

Wie kommen wieder mehr Kunden in die Innenstadt? Die Meinungen gehen in der Frage auseinander. Quelle: Katrin Kutter

Leser Georg von Hantelmann aus Ronnenberg : Corona ist eine Zäsur

So was! Da haben viele Menschen gemerkt, dass sie die Angebote in den Innenstädten gar nicht brauchen? Wenn das bisschen Maskentragen den Einkauf oder gar das Einkaufs-„Erlebnis“ zunichtemacht, dann kann es mit dem Bedürfnis oder gar dem Erlebnis nicht so weit her sein. Und seine Nase braucht man bei nur sehr wenigen Einkäufen.

Bei allem Verständnis für die Nöte des Einzelhandels zeigt die Kaufzurückhaltung wegen der Maske sehr klar, wie viel oder (besser) wie wenig vielen Menschen diese Art des Einkaufens wert ist. Oder – besser für Umwelt und Klima, schlechter für den Einzelhandel – haben viele Menschen gemerkt, dass sie diesen Konsumrausch gar nicht brauchen? Haben sie erkannt, dass sie der Werbung aufgesessen sind, dass sie doch nachdenken können, und entdecken, was wichtig und was unwichtig ist?

Corona ist eine Seuche, Corona ist schlimm und gefährlich. Aber hat Corona nicht nur die Unbequemlichkeit des Maskentragens herbeigeführt, sondern vielleicht sogar ein Umdenken? Hin zu einem Denken für unsere Welt, für das Klima und vor allem für alle Menschen und nicht nur für die relativ Betuchten, die nun an Sonntagen einkaufen sollen.

Den 16 Oberbürgermeistern sei dringend empfohlen, neue Ideen zu entwickeln, statt wieder alte Zöpfe zu flechten. Es kann nicht so weitergehen, wie es war. Corona ist auch eine Zäsur. Wir müssen uns einschränken – und sei es „nur“ allen Menschen und unserer Welt zuliebe. Georg von Hantelmann, Ronnenberg

Leser Carl Robert Brand aus Hannover : Spekulation auf Kosten Hannovers

Zum Artikel „Stillstand in der Galerie Luise: Steht die Passage vor dem Ende?“ vom 6. Juli

Erst das Ihme-Zentrum in Linden, dann das ehemalige Maritim Hotel am Rathaus und jetzt die Galerie Luise in der Innenstadt? Irgendwie ähneln sich die Muster. Erst kaufen Investoren die Immobilien auf und stellen schnell großartige Entwicklungspläne vor, mit denen uns Hannoveranern eine rosige Zukunft bevorstehe. Und dann? Passiert erst mal nichts. Lange nichts. Sehr lange nichts. Irgendwann wird bekannt, dass der Investor bereits einen Käufer sucht. Ich mag mich täuschen und lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber im Moment sieht für mich viel nach reiner Finanzspekulation der Investoren aus – auf eine möglichst hohe Rendite. Auf Kosten von uns Hannoveranern. Carl Robert Brand, Hannover

