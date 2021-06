Hannover

Die Raschplatz-Hochstraße soll im Juli drei Wochen lang für den Verkehr komplett gesperrt werden – stattdessen soll es dort vom 8. bis 18. Juli Aufführungen des Festivals Theaterformen geben. In diesem Jahr beschäftigen sich die Künstler des Festivals mit Fragen der Klimagerechtigkeit. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten soll mögliche Belastungen für den Verkehr auf dem Cityring ausloten – auch im Hinblick auf zukünftige Verkehrslenkungen. Leserinnen und Leser der HAZ haben ganz unterschiedliche Meinungen zu der Kunstaktion.

HAZ-Leser Martin Nebendahl aus Hannover: „Freiheit heißt nicht freie Fahrt“

Wäre der hannoversche Kleingeist einiger Autolenkerinnen auch bei einer erfolgreichen Bewerbung als Kulturhauptstadt im Weg gewesen? Man mag sich gar nicht ausmalen, wie langwierig und aufreibend die Kämpfe von Stadtverwaltung und Kulturszene für innovative Kunstprojekte in Hannover geworden wären, wenn jetzt ein einzelnes Vorhaben auf dem Cityring sogar den Bund der steuerzahlenden Autofahrer aufrüttelt. Anstatt die Innovation und Kunstfreiheit zu feiern, werden die Urängste aller staugebeutelten Menschen hervorgekramt und fadenscheinige Argumente bemüht.

Nebenbei überbieten sich die Bundesparteien in Klimaschutzforderungen, während die lokalen Ableger um jeden Parkplatz und jede Fahrspur diskutieren, als würde sonst die heile Welt zerbrechen. Das Ergebnis ist klar – keine Verkehrswende bedeutet: kein ausreichender Klimaschutz und damit ein fortlaufender Verstoß gegen das Urteil des Verfassungsgerichts sowie gegen die Generationengerechtigkeit. Freiheit ist eben nicht das, was von einigen mit freier Fahrt für freie Bürger verwechselt wird! Martin Nebendahl, Hannover

HAZ-Leserin Monica Plate aus Hannover: „Provinzielles Zaudern“

Ich bin erstaunt, dass man plötzlich über die Hochstraße direkt in die City kommen soll. Ich finde es ja praktischer, unter ihr herzufahren und abzubiegen. Vielleicht sollten SPD und FDP einen Stadtplan zurate ziehen. Ein innovatives Kunstprojekt bringt mehr Leben in die Stadt als eine Hochstraße, die nördlich an der City vorbeibraust und den Verkehr stadtauswärts lenkt. Schade, dass Hannover mehrheitlich immer noch provinzielles Zaudern ausstrahlt. Es könnte anders sein! Monica Plate, Hannover

HAZ-Leser Franz Bücker aus Hannover: „Durchschaubares Manöver“

Die geplante Sperrung der Raschplatz-Hochstraße hat weder etwas mit innovativer Kunst noch mit kreativen Theaterformen zu tun. Es ist ein leicht durchschaubares Manöver der Grünen für einen weiteren Schritt zu einer autofreien Innenstadt. Es gibt in Hannover mehr als genug Indoor- und Outdoor-Spielstätten. Interessant wäre zu wissen, wer den Auftrag zur Erstellung des damit verbundenen Verkehrskonzeptes erhalten soll. Im Übrigen sollte sich Herr Onay mehr um die Wiederherstellung einer funktionierenden Stadtverwaltung kümmern. Damit wäre er voll ausgelastet. Franz Bücker, Hannover

HAZ-Leser Hans Heinrich Günter aus Hannover: „Wo bleiben Qualität und Inhalt?“

Beim Studium des Programms für das Festival Theaterformen denkt man spontan an eine Äußerung von Karl Kraus: „Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.“ Offensichtlich mittels voraussetzungsloser Assoziation akzidentell vorhandener Gedankenfragmente wurde ein Programm erstellt, mit dem man selbst bei einem Kindergeburtstag kaum beeindrucken könnte.

Die „glitschigen Körper“ erinnern allenfalls noch an die Schmierseifenszenen aus „Spiel ohne Grenzen“, mit denen das Fernsehen vor 50 Jahren das Volk bei Laune halten wollte. „Ausbeuterische und kapitalistische Verhältnisse“ sollen kritisiert werden – die Putins und Bezos dieser Welt werden erzittern. Qualität und Inhalt des „Performten“ sind offensichtlich keine entscheidenden Kriterien mehr, wenn es denn nur mit „Behinderung, Feminismus, Rassismus, Migration und Klimagerechtigkeit“ garniert werden kann.

Diese zweifellos vorhandenen Problembereiche werden für fragwürdige Kunstdarbietungen instrumentalisiert, die absichtlich und berechtigterweise mit „Performances“ kaum noch definitorisch zu fassen sind und sich somit von vornherein jeglicher kritischen Bewertung entziehen.

Jedoch öffnen sich derart verpackt die Schleusen eilfertigen politischen Wohlwollens und finanzieller Unterstützung. 240 000 Euro sind in der Diskussion, 10 000 Euro wurden bereits für ein Verkehrsgutachten ausgegeben. Und dieses in einer Stadt, die – auch aus finanziellen Gründen – nicht in der Lage ist, Tempo-30-Zonen zur Sicherheit ihrer Vorschulkinder zu überwachen. Welche „Fördertöpfe des Bundes“ werden da geleert? Kümmern sich eigentlich Bundes- und Landesrechnungshöfe um derartige Machenschaften?

Es wird im Artikel darauf hingewiesen, dass eine der Protagonistinnen den Alfred-Kerr-Darstellerpreis erhalten habe. Kerr war ein Meister des Sarkasmus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er seine Kritik angesichts dieses Festival-Programms erneut mit „Wacker, wacker, kleiner Kacker!“ zusammengefasst hätte – und das wäre noch sehr zurückhaltend gewesen. Hans Heinrich Günter, Hannover

