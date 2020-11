Hannover

Um die Schulen sicher durch die kalte Jahreszeit und die zweite Corona-Welle zu bringen, hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) 45 Millionen Euro für schnelle und unbürokratische Hilfsmaßnahmen versprochen. Davon sollen die Schulen Aushilfskräfte einstellen, etwa zur Beaufsichtigung von geteilten Lerngruppen, sowie Trennwände, Schutzmasken oder Luftreiniger anschaffen können.

Eine weitere Idee: Um nicht zu viele Menschen auf zu engem Raum zu haben, könnten Schulen auch auf andere Lernorte ausweichen, den Unterricht zum Beispiel in Kirchen oder Messehallen abhalten, sagte Tonne auf Nachfrage. Aber geht das überhaupt? Wir haben den Realitätscheck gemacht und bei Behörden, Eltern und Lehrkräften nachgefragt.

Kommt das zusätzliche Geld des Landes direkt bei den Schulen an?

Laut Städtetag prüfen viele Schulträger, ob sie das Geld direkt den Schulen für ihr Budget zur Verfügung stellen. Diese könnten dann selbst entscheiden, ob sie damit Plexiglaswände, Ersatzmasken oder zusätzliches Personal bezahlen wollen. Das sei vermutlich effektiver, als wenn der Schulträger erst bei den Schulen nachfrage, was sie benötigten, und dann entsprechende Aufträge vergebe. Bei der Stadt heißt es, man werde aller Voraussicht nach entsprechend der Intention des Kultusministeriums die Mittel direkt an die Schulen weiterleiten. Noch sei allerdings unklar, nach welchem Schlüssel das Geld verteilt werde.

Sollten die Schulen FFP2-Masken für die Lehrkräfte anschaffen?

Ob eine Schule das Geld für Schutzmasken ausgeben möchte, sei ihre Sache, sagt die Stadt. Die kommunalen Schulbeschäftigten wie Hausmeister und Verwaltungskräfte erhielten Schutzkleidung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung, die bereits im Sommer erstellt worden sei. Arning vom Städtetag warnt allerdings davor, eine Gruppe von Landesbediensteten besserzustellen als andere. Wenn das Land für Lehrkräfte FFP2-Masken kaufe, müssten beispielsweise auch Polizisten damit kostenlos ausgestattet werden. Arning verweist darauf, dass schon die kostenfreien, anlasslosen Corona-Tests für Lehrer vor den Herbstferien für Unmut bei anderen Landesbeamten gesorgt hätten.

Schulen könnten von dem Geld auch FFP2-Masken für Lehrkräfte und andere Mitarbeiter kaufen. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Ist Unterricht in Kirchen und Messehallen erlaubt?

Den Unterricht an andere Orte zu verlagern, etwa in eine Messehalle oder eine Kirche, klinge erst mal gut, sagt Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags. Aber das gehe nicht so einfach. „Was ist mit dem Versicherungsschutz?“, fragt er. Wer hafte, wenn Kinder beim Unterricht an solchen Orten einen Unfall haben? Denn Unterricht dort sei nicht als Ausflug zu werten. Außerschulische Lernorte wie etwa der Zoo Hannover oder eine Kaffemanufaktur in Bücken (Kreis Nienburg) müssen eigens als solche zertifiziert sein.

Zudem sei auch fraglich, ob es überhaupt genügend Räume gebe, in die Schulen ihren Unterricht verlagern könnten, meint der Städtetag. Es könnte auch zu Konflikten kommen, sagt Arning, etwa wenn die Gebäude auch als Impfzentren benötigt würden.

Die Kaffee- und Kakaomanufaktur Catucho in Bücken bei Nienburg ist ein offizieller außerschulischer Lernort. Als Ausweichmöglichkeit im Corona-Herbst dürfte Unterricht hier aber keine Option sein. Quelle: Philipp von Ditfurth

Auch die Stadt Hannover ist skeptisch. „Die Nutzung externer Räumlichkeiten ist nach unserer Einschätzung nicht attraktiv, da sie im Grunde eine sehr kleine Außenstelle eröffnen würden, die mit einem sehr hohen organisatorischen Aufwand verbunden wäre. Die Lehrkräfte müssten zwischen den Standorten wechseln. Verzichten müssten die Schulen auf ein Sekretariat, Hausmeister, Schulverpflegung, Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien und anderes“, sagt eine Sprecherin. Messehallen würden aufgrund ihrer Randlage sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von Lehrkräften nicht bevorzugt. Wenn aber eine Schule den Wunsch nach externen Räumen äußere, würde die Stadt gemeinsam mit ihr überlegen, wie sich eine Nutzung organisieren ließe.

Schon seit dem Sommer empfiehlt Kultusminister Grant Hendrik Tonne den Schulen versetzte Anfangszeiten. Warum passiert das so selten?

Was einfach klingt, ist in der Umsetzung deutlich komplizierter. Wenn nicht alle Schulen, die an einer Schulbusfahrtroute liegen, mitmachten, könne das Konzept versetzter Anfangszeiten nicht funktionieren, sagt der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Arning. Schulleiter verweisen darauf, dass sie im vergangenen Schuljahr sehr wohl Schüler nach Klassen gestaffelt starten ließen. An einigen Schulen gebe es für die Jahrgangsstufen unterschiedliche Eingänge, auch die Pausenzeiten seien verändert worden, sagt Dieter Wignanek von der Ricarda-Huch-Schule. Den Vorwurf, Schulen seien zu unflexibel, will er nicht auf sich sitzen lassen. „Schulen sind nicht statisch, sie verändern sich sehr wohl“, sagt er, „in den letzten acht Monaten haben wir alle ganz viel verändert und dazugelernt.“

Um Schüleransammlungen an Bushaltestellen – wie hier in Hameln – zu vermeiden, sollen Schulen ihre Startzeiten entzerren, rät das Land. Quelle: DANA

Konkret haben nach Auskunft der Region unter anderem die Schulen in Lehrte, die Berufsschulen am Waterlooplatz in Hannover und die Grundschule Otze in Burgdorf ihren Schulstart entzerrt. Schuldezernent Ulf-Birger Franz sagt dazu: „Die Verkehrsunternehmen versuchen auch heute schon, die Werkstattreserven so weit wie möglich zu reduzieren und in Abhängigkeit von Wartungs- und Reparaturarbeiten einzelne Fahrzeuge zusätzlich im Schülerverkehr einzusetzen. Durch die bereits erfolgte Staffelung im Schulbetrieb können überdies weitere Fahrzeuge heute schon mehrfach eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Stadtbahn als Verstärker zwischen Hauptbahnhof und Altenbekener Damm.“ Auch weitere Schulen überlegten, ihre Anfangszeiten zu „entflechten“, damit an den Haltestellen nicht zu viele Schüler aufeinandertreffen.

Brauchen alle Klassenzimmer Luftreinigungsgeräte?

Nach Meinung des Landes sollten Luftreiniger in Klassenzimmern nur ausnahmsweise zum Einsatz kommen. Besser sei es, nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten lang gründlich querzulüften. Die Stadt hatte schon vor Wochen Schulen untersagt, privat finanzierte Geräte aufzustellen. Zur Begründung hieß es, die Stadt habe da keinerlei Übersicht hinsichtlich Qualität, Wartung, Brandschutz und Überlastung von Stromnetzen.

Luftreiniger wie dieser sollten in Schulen nur im Ausnahmefall eingesetzt werden, empfiehlt das Land. Quelle: Copyright Trotec GmbH/Trotec Gmb

Vonseiten des Städtetags heißt es, wenn stromintensive Luftaustauscher zeitgleich angestellt würden, könne es zu Kurzschlüssen kommen. Zudem müssten Schulträger, wenn sie Luftreiniger von einem Gesamtwert von mehr als 214.000 Euro bestellten, was angesichts eines Einzelstückpreises von rund 3000 Euro in Hannover schnell zusammenkäme, diese europaweit ausschreiben. Da der Markt leer gefegt sei, kämen die Geräte vor März vermutlich gar nicht in den Schulen an.

Kommen die Schulen mit Tonnes Geld und Tipps besser durch den Winter?

Der Stadtelternrat findet es grundsätzlich gut, dass sich das Land um schnelle, unbürokratische Hilfe bemüht. Auch wenn 20 Millionen Euro für technische Hilfsmittel (aus den insgesamt 45 Millionen Euro) erst mal nach viel Geld klingen würden, seien das pro Schüler nur 20 Euro, sagt Michael Jürgens, einer der Sprecher des Stadtelternrats. Die Eltern seien besorgt, schätzten es aber auch, wenn möglichst viel Unterricht stattfinden könne. Viel zu wenig sei allerdings seit dem Frühjahr beim Digitalausbau an den Schulen passiert, kritisieren Elternvertreter.

