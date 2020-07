Hannover

Beim Thema Rassismus geht es längst nicht mehr nur um Straßenumbenennungen, sondern auch um Namen von Firmen oder Vereinen. In Wolfsburg steht die Mohren-Apotheke in der Kritik, in Hannover sind die Indians ins Visier von Aktivisten geraten. Die Gruppe „Decolonize Hannover“ wirft dem Eishockeyverein vor, mit dem Vereinsnamen und dem Logo die „brutale Geschichte von Mord und Vertreibung an der indigenen Bevölkerung“ zu verharmlosen. Die HAZ-Leser haben wenig Verständnis für die Vorwürfe.

Leser Wolfgang Wedler aus Hannover : „Gut gemeint, aber rassistisch“

Zum Artikel „Dürfen die Indians weiter so heißen?“ vom 13. Juli:

„Decolonize Hannover“ wird mit diesen Übertreibungen das Gegenteil von dem erreichen, was ihre Absicht ist. Sich aus Respekt und in Anerkennung der indianischen Kultur „ Indians“ zu nennen und sich der Werte der Ureinwohner verpflichtet zu fühlen ist nicht rassistisch. Die Gründe, den Namen zu kritisieren, würde ich als „positiven Rassismus“ bezeichnen: gut gemeint, aber eben rassistisch. Bei Menschen mit Behinderung ist seit Langem diese Form der Diskriminierung als „positive Diskriminierung“ bekannt. Also nicht falsch verstehen: die Absicht von „Decolonize Hannover“ ist gut. Die Nutzung des Namens „ Indians“ auch. Rassisten finden sich woanders. Bekämpft die – am besten gemeinsam. Wolfgang Wedler, Hannover

Leser Andreas Möller aus Gehrden : „Vernünftig differenzieren“

Nach den Humboldts, Karl Peters, Bismarcks, Negerküssen, Zigeunern sind es jetzt die Indianer, die nicht mehr so genannt werden dürfen. Dass Kinder nicht mehr Cowboy und Indianer spielen sollen oder sich nicht mehr als Indianer verkleiden sollen, hatten wir schon. Wo wollen wir denn hin? Manche meinen offensichtlich, zu einer Kultur des Vergessens zurückkommen zu müssen, in der kein Kind mehr irgendwann die Frage stellt: Wie war das eigentlich mit den Indianern? Gibt’s die noch, warum gibt’s die nicht mehr, wer hat Schuld?

Genauso verhält es sich mit allen anderen Umbenennungsprojekten. Irgendwann wird niemand mehr danach fragen, was oder wer das eigentlich war. Irgendwelche Leute, die in der Minderheit sind, meinen, für alles einen anderen Namen finden zu müssen. Die Mehrheit, insbesondere besonnene Politiker, sollten schnellstmöglich mal den Mut aufbringen, ihre Meinung zu sagen – und zwar vehement. Die Hoffnung hierfür ist gering, weil es nur noch darum geht, nichts Falsches zu sagen.

Wir bewegen uns hin zu einer Gesellschaft des Vergessens, indem wir alles streichen, was irgendwie rassistisch sein könnte. Einige scheinen nicht zu merken, dass das alles Wasser auf die Mühlen von Rechtsradikalen gießt und genau das Gegenteil bewirkt. Können wir mal irgendwann anfangen, vernünftig zu differenzieren? Sonst werden wir uns bald selbst abschaffen. Andreas Möller, Gehrden

Leser Peter Graf v. Keller aus Seelze : „Ehrbeweis für Indianerstämme“

Den Namen Indians oder Redskins hochzuhalten, ist ein Ehrbeweis für die vom weißen Mann durch Land- und Geldgier ausgerotteten Indianerstämme wie Sioux, Cheyenne oder Pawnee. Peter Graf v. Keller, Seelze

Leser Dirk Battermann aus Burgdorf : „Höchste Anerkennung“

Ich bin doch einigermaßen überrascht über die Aussage, dass eine Identifikation mit einer Bevölkerungsgruppe rassistisch sein soll. Darf ich nun meine T-Shirts mit dem Abbild von Nelson Mandela oder Desmond Tutu nicht mehr tragen, weil es rassistisch ist? Verstoßen die Eisbären Berlin gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen? Muss nun Indiana Jones umbenannt werden? Die Identifikation mit einer Gruppierung oder einer Person ist die höchste Anerkennung, welche wir entgegenbringen können, siehe Black Lives Matter. Rassistisch wäre ein Björn Höcke Eishockeyclub, der Name EC Hannover Indians ist es definitiv nicht. Rassismus hat viele Gesichter, die Dummheit offensichtlich auch. Dirk Battermann, Burgdorf

Logo der Hannover Indians: Rassistischer Hintergrund? Quelle: Tim Schaarschmidt

Leser Manfred E. Friedrich aus Velber : „Stolz auf den Namen sein“

Jetzt stehen also auch die Eishockey-Indians aus Hannover auf der Liste der Rassisten – ergo muss auch der Name geändert werden. Muss er nicht! Darf er sogar nicht! Weil er für das schwärzeste Kapitel der amerikanischen Geschichte steht, das als markantes Beispiel für das gelten darf, was Rassismus bedeutet. Und das in der schlimmsten Form. Rassismus war das, was die weißen „Bleichgesichter“ den Ureinwohnern Amerikas angetan haben, eben den Indianern. Die Indians können nicht nur, sie sollten auch stolz darauf sein, mit ihrem Namen daran zu erinnern. Manfred E. Friedrich, Velber

Leserin Sabine Schmidt aus Hannover : „Verkörperung von Mut und Tapferkeit“

Der Begriff Indianer steht nicht für Unterdrückung und Gemetzel, sondern Indianer verkörpern Mut, Tapferkeit, Naturwissen, sportliche Fähigkeiten, tiefe Freundschaften. Sie sind die Ureinwohner Amerikas, die wahren Amerikaner. Nur zu gern haben wir deshalb früher Indianer gespielt, sie waren unsere Helden. Der Name entstand aber weit vor 1998. Die damalige Amateurmannschaft IB des ECH hatte sich aus Spaß in Anlehnung an die Cleveland Indians „Kleefelder Indians“ genannt. Sie besaßen sogar T-Shirts mit diesem Namenszug, und das Logo war ein freundlicher Indianerkopf nach Disney-Art. Die Lizenz der Amateure rettete damals den ECH, und die Fans übernahmen auch den Namen. Hoffentlich kommt der Tierschutz nicht auf die Idee, Tiernamen für den Sport zu verbieten, weil es um die Bedrohung von Tierarten gehen könnte. Sabine Schmidt, Hannover

Leser Jürgen Engelhard aus Laatzen : „Hanebüchene Vorwürfe“

Man muss schon die Einnahme bewusstseinserweiternder Substanzen vermuten, um die Hannover Indians der Übertünchung von Mord und Vertreibung an der indigenen Bevölkerung zu bezichtigen. Die Indians derart anzugreifen, wirft viele Fragen auf: Wollen die selbsternannten, so unglaublich politisch korrekten Weltverbesserer jetzt das Angebot einer Städtepartnerschaft an die amerikanischen Ureinwohner („ Hannover ist Indianerland“) infrage stellen? Haben die Verantwortlichen Karl May, dessen angebliche Romantisierung kolonialer Verbrechen die Hannover Indians ja als Corporate Identity nutzen, wie zu lesen ist, nicht richtig verstanden? Hat diese Gruppierung noch alle Pfeile im Köcher? Schließlich war Old Shatterhand bekanntermaßen ein Deutscher, der die Blutsbrüderschaft mit Winnetou besiegelte und sogar fast sein Schwager geworden wäre, also Völkerverständigung pur.

Die aus der Luft gegriffenen und hanebüchenen Vorwürfe gipfeln in der Diskriminierung eines Großteils unserer Bevölkerung, den „alten, weißen Männern“ pauschal latenten Rassismus vorzuwerfen, schießt „Decolonize Hannover“ endgültig über die rote Linie. Karl May hat auch dies besser gewusst, denn er beschrieb Klekih-Petra als den weisen, alten und weißen Lehrer der Apachen und übrigens ebenfalls deutschen Ursprungs.

Zusammenfassend darf ich als alter, weißer Mann, Fan der Indians, Fan der „Roten“ (oje, Hannover 96 wird es als Nächstes treffen) und deutscher Patriot (darf man das noch sagen?), mit beiden Beinen fest auf der Verfassung stehend, den guten Rat aussprechen: Regt euch nicht so auf und nehmt euch nicht so wichtig! Jürgen Engelhard, Laatzen

Leser Marc Sinner aus Burgwedel : „Nicht manipulieren lassen“

Müssen Jaecki Schwarz und Heidelinde Weis aufgefordert werden, ihre Nachnamen politisch korrekt ändern zu lassen, um sich keinem Rassismusvorwurf auszusetzen? Können Schornsteinfeger eigentlich noch ihre schwarze Arbeitskleidung ohne schlechtes Gewissen anziehen? Müssen wir nicht auch unsere deutsche Fernsehgeschichte einstampfen und künftig Blacky Fuchsberger leugnen? Fordern wir die bedingungslose Ausrottung der Bäckerbezeichnungen „Amerikaner“, „Kopenhagener“ und „Berliner“?

Rassismus ist strengstens zu verurteilen – linke und rechte (Wort-)Kriminelle gehören bestraft! Aber lasst euch auch nicht von selbsternannten Rassismusbekämpfern manipulieren. Locker bleiben. Sieht die größere Hälfte der Bevölkerung zum Glück genauso. Marc Sinner, Burgwedel

Leserin Noemi Zenk-Agyei aus Wolfsburg : „ Rassismus bildet Klima für Extremismus“

Zum Artikel „Eine Falschdeutung“ vom 13. Juli:

Ist es nicht unsere gemeinsame Aufgabe, aufmerksam zu beheben, was Mitmenschen diskriminiert und verletzt? Der antike Ursprung des Wortes Mohr ist moros oder maurus, was zwar schwarz und afrikanisch, aber auch töricht und dumm bedeutet. Auch das Logo der Wolfsburger Apotheke ist eine Darstellung schwarzer Menschen, die aus der Kolonialzeit stammt. In dieser Karikatur eilt ein schwarzer Mensch dienstbereit herbei und bietet eine Schale dar. Solche Darstellungen entstammen einer Zeit, in der schwarze Menschen weltweit unterdrückt, gehandelt und ausgebeutet wurden, niemals gleichberechtigt und gezwungen waren, zum Reichtum weißer Menschen beizutragen.

Simona Faulhaber (zweite von rechts) von der Flüchtlingshilfe wehrt sich gegen den Namen der Wolfsburger Apotheke. Quelle: privat

In der Schule lernen wir nicht viel über den Kolonialismus, diesen grausamen Teil unserer Geschichte, die bis heute nicht aufgearbeitet ist. Dies führt immer noch zur Herabstufung schwarzer Menschen. Und als im Jahr 1950 die Mohrenapotheke in Wolfsburg gegründet wurde, waren Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen verpönt, wenn nicht verboten, und afro-deutsche Kinder wurden beispielsweise in die USA deportiert. Das ist wirklich keine Zeit, deren Tradition unbeachtet hingenommen werden sollte.

Rassismus, in all seiner Tiefe und Präsenz, führt zu einer Hetzjagd auf alle, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. Ich kann nachvollziehen, dass viele das Problem nicht bei sich sehen. Für Unbetroffene ist das Thema Rassismus vielleicht schwer greifbar, weil sie ihn nie persönlich zu spüren bekommen. Doch sie haben die Wahl, sich über Rassismus zu informieren.

Ich, als betroffene deutsch-ghanaische Wolfsburgerin, kann das nicht. Alltagsrassismus erlebe ich jeden Tag, nicht zuletzt durch geprägte Namen wie die Mohrenapotheke in meiner Heimatstadt. Der alltägliche Rassismus bildet das Klima für den Extremismus, dem wir uns alle bewusst sind. Mit der Umbenennung der Mohrenapotheke kann Frau Grünwald ein großartiges Zeichen setzen in unserer weltoffenen Stadt Wolfsburg. Rassismus geht nicht weg, auch wenn wir farbenblind behaupten, es gäbe kein Problem. Gemeinsam müssen wir aufeinander zugehen und zuhören, wenn Betroffene uns auf Probleme hinweisen. Den weiteren rund 100 Mohren-Apotheken in Deutschland steht diese Debatte noch bevor. Noemi Zenk-Agyei, Wolfsburg

Leser Deodat von Eickstedt aus Garbsen : „Wortklauberei hilft nicht weiter“

Wer in Worten wie Mohr, Neger und Indianer eine Diskriminierung erkennt, muss folgerichtig auch Begriffe wie Bayer, Ostfriese oder Sachse als Zumutung empfinden, da sie ebenfalls eine Herkunft insinuieren. Das Problem sind nicht die Bezeichnungen, sondern die damit verbundenen Assoziationen, positiver wie negativer Art. Diese Art von Wortklauberei bringt uns hinsichtlich des mehr als notwendigen Widerstandes gegen jede Art von Diskriminierung keinen Schritt weiter, sondern fördert im Gegenteil die Aversionen gegen Fremdes und Fremde. In Asien werden Menschen aus unseren Gefilden als Langnasen bezeichnet. Na und? Solange mit Bezeichnungen im Alltag keine Herabsetzung verbunden ist, sollten wir uns nicht als „Bilderstürmer“ gerieren! Deodat von Eickstedt, Garbsen

