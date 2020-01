Herr Fischer, warum macht sich ein Oberbürgermeister möglicherweise strafbar, wenn in seiner Verwaltung Spitzenbeamte mehr Geld bekommen, als ihnen zusteht?

Es geht um den Tatbestand der Untreue. Eine Person, die verpflichtet ist, das Vermögen einer anderen Person zu schützen, macht sich strafbar, wenn dem Vermögen durch eine pflichtwidrige Handlung ein Schaden zufügt wird. Die andere Person kann auch eine juristische Person, also eine Stadt sein. Angefangen vom Oberbürgermeister über den Kämmerer bis hin zu Menschen in der Buchhaltung haben Bedienstete der Stadt Treuepflichten gegenüber dem Haushalt. Wer da in die Kasse greift, verstößt damit gegen diese Treuepflicht. Der Oberbürgermeister hat als Vorgesetzter der Verwaltung zudem die Pflicht, dafür zu sorgen, dass das nicht geschieht, wenn er das verhindern kann. Das heißt, er hat eine Aufsichtspflicht, und wenn er vorsätzlich gegen diese Aufsichtspflicht verstößt, indem er einfach nichts tut, dann macht er sich möglicherweise strafbar.

Wenn aber der Oberbürgermeister von diesen ganzen Vorgängen in der Rathausaffäre nichts wusste – wie sieht es dann aus?

Wenn der Oberbürgermeister von nichts wusste, dann ist das möglicherweise eine Dienstpflichtverletzung, weil er geschlampt und sich nicht informiert hat. Ein Oberbürgermeister kann aber auch nicht jeden Personalreferenten jede Woche kontrollieren und nachschauen, ob der keinen Unsinn macht und keine Straftaten begeht. Das ist gar nicht möglich. Das ist dann durch das Strafrecht nicht fassbar, denn es gibt keine fahrlässige Untreue. Die bloße Schlamperei ist nicht strafbar.

„Bloße Schlamperei ist nicht strafbar“: Hannovers Ex-OB Stefan Schostok verteidigt sich vor dem Landgericht auch damit, dass er sich nicht um Besoldungsfragen gekümmert habe. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ab wann würde es denn strafbar?

Erforderlich ist ein Vorsatz. Den hat man, wenn man etwas gezielt macht: So soll es sein, so will ich das. Das ist der direkte Vorsatz. Oder man sagt, das könnte so sein, aber das ist mir egal. Ich will damit nichts zu tun haben und wenn das eintritt, dann soll’s mir recht sein. Das nennt man bedingten Vorsatz. Dem ehemaligen Oberbürgermeister wird hier vorgeworfen, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt Kenntnis von den angeklagten Vorgängen hatte. Von diesem Zeitpunkt an hatte er möglicherweise direkten Vorsatz und hat gewusst, dass sein Nichteingreifen dazu führt, dass die Untreuehandlungen seiner Untergebenen fortgesetzt wurden.

Renommiert und meinungsfreudig: Das ist Thomas Fischer Der frühere Bundesrichter Thomas Fischer gehört zu den herausragenden Strafjuristen in Deutschland. Der 66-Jährige war bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren Vorsitzender Richter am 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs. Fischer ist außerdem seit 1999 Bearbeiter und Herausgeber des „ Fischer“, eines Kommentars zum Strafgesetzbuch, der wohl auf jeder Richterbank in Deutschland stehen dürfte. Der breiten Öffentlichkeit ist er eher bekannt aus seinen Fernsehauftritten sowie als Verfasser zahlreicher Kolumnen für „ Zeit Online“ (bis 2017) und den „Spiegel“ (seit 2019), in denen er sich pointiert und meinungsfreudig mit aktuellen Fragen des Strafrechts beschäftigt – nicht immer unumstritten. Mit der „Zeit“ kam es zum Bruch über die Berichterstattung über den Regisseur Dieter Wedel. Die „Zeit“ hatte im Rahmen der Me-too-Debatte Vorwürfe mehrerer Frauen gegenüber Wedel publik gemacht. Fischer empfand das als Vorverurteilung, einen Text darüber lehnte die „Zeit“ ab, Fischer veröffentliche ihn im Branchendienst „Meedia“. Er ist verheiratet, lebt in Baden-Baden und hat zwei erwachsene Söhne.

Tatsächlich gab es etliche Warnungen aus der Verwaltung, die den OB offenbar nicht erreicht haben. Es gab aber auch Fragen der Opposition, Gerüchte standen in der Zeitung. Später hielt Oberbürgermeister Stefan Schostok sogar ein rathausinternes Gutachten in Händen, wonach die Zulagen nicht in Ordnung waren. Schostok sagt, er habe das nur überflogen und an seinen Chefjuristen – den Profiteur der Zulagen, Frank Herbert, – zur Überprüfung weitergegeben. Wie ist das zu bewerten?

Man muss sich das realistisch vorstellen. Der Oberbürgermeister einer großen Stadt wie Hannover hat ja auch noch verschiedenes anderes zu tun, als die Bezahlung seines Büroleiters zu regeln und zu überwachen. Da gibt es Hunderte andere Vorgänge. Und dann gibt es in vielen Bereichen alle möglichen Vorwürfe der Opposition und Warnungen und Interviews von politischen Gegnern. Da muss man dem Leiter einer Verwaltung zugestehen, dass er sich nicht vom ersten Tag an wie ein Sachbearbeiter reinhängt und alle Akten liest. Es kommt also darauf an, wie sich die Informationserlangung dargestellt hat. Im Grundsatz würde es reichen, wenn der Beschuldigte irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesagt bekommen hat: Hör mal zu, da laufen unrechtmäßige Zahlungen, und er dann gesagt hat: Ich weiß von nix und will es auch nicht näher wissen.

„Zur freundlichen Prüfung seiner eigenen Strafbarkeit“

„Dem Mitangeklagten zur freundlichen Prüfung seiner eigenen Strafbarkeit zugeleitet“: Frank Herbert hat (links) hat Ex-OB Schostok (Mitte) versichert, seine eigene Zulage sei in Ordnung. Im Hintergrund der frühere Personalchef im Rathaus, Harald Härke. Quelle: Rainer Dröse

Konkret darauf hingewiesen hat den damaligen OB offenbar niemand. Nur einer der Mitangeklagten, der Ex-Personalchef Harald Härke, behauptet, er habe dem Oberbürgermeister Hinweise gegeben. Einen Beweis dafür gibt es aber nicht.

Da das nicht bewiesen ist, sind Gericht und Staatsanwaltschaft auf Indizien angewiesen. Das Landgericht hat im Eröffnungsbeschluss offenbar angenommen, dass Schostok ein Gutachten kopiert und dem Mitangeklagten zur freundlichen Prüfung seiner eigenen Strafbarkeit zugeleitet hat. Das sei der Zeitpunkt, von dem an von Kenntnis bei Schostok auszugehen ist. Das ist zunächst nur eine Annahme. Die ist aber plausibel.

„Das reicht sicher nicht“

Dieses Gutachten ist in seiner Aussage sehr klar: Zulagen, wie sie gezahlt wurden, sind rechtswidrig. Schostok sagt, er habe den Inhalt nicht richtig wahrgenommen. Reicht das zur Entschuldigung?

Das reicht sicher nicht. Man muss drei Dinge unterscheiden: Das eine ist die Handlungspflicht zur Überprüfung. Die zweite Frage ist die Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Zulage – also der Moment, den man feststellen kann: Jetzt weiß er, was geschieht, und er weiß, dass es pflichtwidrig ist. Das dritte ist: Er hat verstanden, dass das, was er tut, rechtswidrig ist. Wenn man denkt, das ist alles in Ordnung, dann ist man in einem Verbotsirrtum, und wenn der unvermeidbar ist, ist man unschuldig.

„Man darf es nicht einfach so weiterlaufen lassen“

Heißt es nicht, Unkenntnis – oder Dummheit – schützt vor Strafe nicht?

Man kann nicht durch vorsätzliche Ignoranz dem Recht entgehen. Die bloße Behauptung, ich habe das für rechtmäßig gehalten, ist naheliegend und erlaubt. Die Frage ist aber immer: Kann man das erstens glauben? Und zweitens: Wenn es so war, war dieser Irrtum unvermeidlich? Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Vermeidbarkeit von Verbotsirrtümern ist sehr streng. In der Regel wird davon ausgegangen, dass jemand, der wirklich nicht weiß, ob das, was er tut, rechtmäßig ist oder nicht, eine ganz weit reichende Erkundigungs- und Absicherungspflicht hat. Wenn man Hinweise hat, dass das Handeln rechtswidrig sein könnte, dann muss man das eindeutig klären, und zwar so schnell wie möglich. Man darf es nicht einfach so weiterlaufen lassen in der Hoffnung, dass Gras drüber wächst oder dass am Schluss alles so unklar geworden ist, dass keiner mehr weiß, was los ist.

Es reicht also nicht, dass Schostok das Gutachten Herbert weitergegeben und gesagt hat: Prüf mal?

Das reichte sicher nicht mehr. Anders bei den ersten Verdachtsäußerungen im Stadtrat. Da kann man in der Regel wohl nicht annehmen, dass ein Oberbürgermeister bereits im Detail tätig werden muss. Wenn sich aber einigermaßen plausible Hinweise häufen, steigt die Pflicht, sich zu informieren und einzugreifen. Man kann nicht einfach sagen: Was stört mich das Geschwätz.

„Nicht den Begünstigten fragen, ob seine Begünstigung rechtmäßig ist“

Die Überprüfung der Zulagen durch Frank Herbert hat ergeben: „Zulagen sind grundsätzlich problematisch, aber meine ist in Ordnung – das habe ich geprüft.“ Durfte sich Schostok damit zufriedengeben?

Das ist selbstverständlich nicht ausreichend. Er hätte sich eindeutig bei einer externen Stelle wie der Kommunalaufsicht, die für solche Fragen zuständig ist, erkundigen müssen – und nicht den Begünstigten fragen, ob seine Begünstigung rechtmäßig ist. Das ist so offenkundig falsch, dass man sicher sagen kann, dass das nicht ausreicht. Ich weiß nicht, wie das Landgericht Hannover das sieht. Aber aus meiner Sicht der Dinge und nach meinem Kenntnisstand würde ich diese Einlassung für nicht sehr hilfreich halten.

