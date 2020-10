Hannover

Das Sanierungsprogramm für den Mühlenberg in Hannover geht in wenigen Wochen in sein siebtes Jahr. Inzwischen heißt das Programm nicht mehr „ Soziale Stadt“, sondern „Sozialer Zusammenhalt“ und soll künftig mehr den Fokus auf das soziale Miteinander sowie auf Wohn- und Lebensqualität legen. Dennoch finanzieren die drei Partner – Bund, Land und Stadt – gemeinsam auch weiterhin vorzeigbare Bauvorhaben.

Eines davon, der neue Spielplatz am Canarisweg, ist im Spätsommer dieses Jahres an die Kinder des Stadtteils übergeben worden. Wir erklären, was sonst noch passiert.

Familienzentrum Beckstraße soll im Sommer 2021 fertig sein

Neubau und Modernisierung: Rund 755.000 Euro kostete der neue Spielplatz am Canarisweg. In einem weiten Bogen installierte die Stadt mehrere robuste Spielgeräte und baute weiche Matten als Fallschutz ein. Die Umgestaltung des Grünzugs zwischen den Hochhäusern und der Auffahrt zur Bundesstraße 65 geht voraussichtlich Anfang kommenden Jahres weiter. Ein Rad- und Fußweg wird breiter gestaltet; der kleine Platz an der Bornumer Straße wird verschönert.

Deutlich sichtbar ist zudem der Neubau des Familienzentrums Beckstraße. Im Sommer 2021 soll das 6,6 Millionen Euro teure Gebäude bezugsbereit sein. Es wird Platz für acht Gruppen bieten. Das Familienzentrum existiert schon – seit 2018 in einem bunten Containerdorf nur wenige Meter vom Bauplatz entfernt. Die temporäre Einrichtung wird auch gebraucht, sobald das Familienzentrum ihr neues Domizil bezogen hat. Dann kommen die Kinder des Familienzentrums Maximilian Kolbe in den Containern unter. Ihr bisheriges Gebäude gehört zum Komplex der Grundschule Mühlenberg an der Leuschnerstraße, der bis 2024 neu errichtet wird. Derzeit läuft noch die Bauplanung.

Auf zwei Etagen bietet das neue Familienzentrum Beckstraße künftig Platz für acht Krippen-, Kita- und Hortgruppen. Der Hochbau ist schon deutlich sichtbar. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Die kommunale Baugesellschaft Hanova will zudem in die Hochhäuser am Canarisweg investieren, noch liegen keine Pläne dafür vor. Das Wohnungsbauunternehmen hat alle 466 Wohnungen in dem Hochhauskomplex von privaten Immobilienfirmen aufgekauft. Ein Grund: Über Jahre hinweg entstand ein gewaltiger Sanierungsstau. Wie groß das Problem ist, zeigte sich unter anderem im vergangenen September, als die Warmwasserversorgung im Haus Canarisweg 21 zusammenbrach. Hanova und der Energieversorger beschlossen eine Erneuerung der Heizungsanlagen.

Eine Regelwerk für ein respektvolles Zusammenleben?

Soziales: Das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg“ unterstützt unter anderem bestehende Projekte. Hinzu kamen neue Netzwerke, darunter die 2016 initiierte Runde Ossietzkyring/ Canarisweg, kurz: OssCa. Vom Stadtteilzentrum Weiße Rose über das Quartiersmanagement für den Mühlenberg bis hin zu Nachbarschaftsprojekten am Canarisweg arbeiten dort etliche Stadtteilakteure zusammen.

Eines der wichtigsten Themen ist die Integrationsarbeit; immerhin wohnen viele Menschen mit Migrationshintergrund im Stadtteil. OssCa denkt unter anderem über eine Mühlenberger Variante der 2013 ins Leben gerufenen Sahlkamp-Charta nach. In dem nördlichen Stadtteil gilt seither ein Regelwerk für ein respektvolles Zusammenleben, das immer wieder bei öffentlichen Veranstaltungen zum Tragen kommt. Ideen wie diese sollen mit dem Sanierungsprogramm in den kommenden Jahren noch stärker gefördert werden.

Anwohner wünschen sich einen neuen Discounter

Gewerbe und Infrastruktur: Noch keine endgültige Lösung gibt es für die Ladenzeile am Schollweg. Nach dem Auszug von Penny im vorigen Jahr steht der Komplex mit seinen diversen Geschäftsräumen leer. Von der Stadt beauftragte Gewerbeberater führen mit der Eigentümergemeinschaft – darunter die Sparkasse – Verhandlungen über eine Neubelebung. Viele Anwohner wünschen sich einen neuen Discounter.

„Wir bitten die Stadt um rasches Handeln“, sagte Michael Dette (Grüne), stellvertretender Bezirksbürgermeister, bereits in der Sitzung des Bezirksrats Ricklingen im Juli. Damals besuchte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das Gremium und versprach, sich des Themas anzunehmen.

Sanierungsprogramm ist auf zehn Jahre angelegt

Das Ende 2014 gestartete Sanierungsprogramm für Mühlenberg ist vorerst auf eine Dauer von zehn Jahren angelegt. In der verbleibenden Laufzeit könnte unter anderem ein Modernisierungsprojekt für die zentrale Einkaufsstraße Mühlenbergzentrum starten. Sowohl die Sanierungskommission Mühlenberg als auch der Bezirksrat drängen die Stadt dazu, ein Konzept für mehr Aufenthaltsqualität zu erstellen.

