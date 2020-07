Hannover

Dieses Jahr war alles anders bei der Preisverleihung des Gründerwettbewerbs „Startup-Impuls“, und natürlich trug daran das Coronavirus schuld. Kein festlicher Rahmen also bei der 17. Auflage der hoch dotierten Konkurrenz. Doris Petersen, Geschäftsführerin der auslobenden regionalen Wirtschaftsförderer Hannover-Impuls, beglückwünschte die Sieger am Dienstagabend per Livestream. Auffällig: Alle ersten Preisträger sind Männer. Und weil Gewinner wie Nominierte nicht vor Ort waren in den Peppermint-Park-Studios auf dem Expo-Gelände, wurden auch die Siegerfotos vor der Sponsorenwand zuvor inszeniert, es war sozusagen Freude auf Verdacht.

Hauptpreis für energiesparenden E-Motor

Einen sehr überzeugenden Eindruck vorm Logo-Aufsteller machten dabei Holger Willeke und Jens Hansen von Airstier Technology. Zu Recht, wie sich zeigen sollte. Sie gewannen den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis. Die Jury lobte ihren E-Motor, eine Maschine, die über sämtliche Drehzahlbereiche wesentlich energiesparender laufe als herkömmliche Elektromotoren, „je nach Einsatzgebiet bis zu 60 Prozent“. Das spare Kunden Geld und nutze dem Klimaschutz. Willeke, der sich selbst als Tüftler bezeichnet, und Bankkaufmann Hansen wollen ihren E-Motor im nächsten Jahr als marktreifes Produkt anbieten.

App für juristische Verträge

Auf Rang zwei setzte die Jury Legal Analytics, wofür es ein Preisgeld von 21.000 Euro gab. Das Start-up entwickelte die Software „Juracus“, die komplexe juristische Verträge auf mögliche Konflikte und Risiken überprüft. Für die Entwicklung einer Spenden-App wurden die Gründerinnen von Givetastic Technologies mit dem dritten Platz und damit verbundenen 11.000 Euro geehrt. Die App ermöglicht Beschäftigten von Unternehmen, die sich mit Spenden an bestimmten Projekten beteiligen, selbst zu entscheiden, welche dieser Projekte sie persönlich unterstützen wollen.

Patrick Tattermann, Sieger in der Kategorie Solostarter. Quelle: Kevin Münkel

In der Kategorie Solostarter überzeugte Patrick Tattermann mit seinem „Smartsecur“ die Jury. Er entwickelte einen Tranportschutz für Küchengeräte, wiederverwendbar auf Rollen und mit einer Tragefunktion. Tattermann arbeitet seit 17 Jahren in der Transport- und Montagebranche und weiß um den vielen Verpackungsmüll, der auf dem Weg zu Kunden anfällt. Die Entwicklung stehe kurz vor der Marktreife, teilte die Jury mit. Tattermann erhält für seinen ersten Platz 10.000 Euro.

„Es ist ihre Power, die den Erfolg des Wettbewerbs ausmachen“

„Künstliche Intelligenz ist fast schon ein Grundstandard bei den Geschäftsideen“, sagte Petersen über eine Vielzahl der 116 eingereichten Vorschläge. Das gilt auch für den ersten Preisträger im Bereich Hochschule und Wissenschaft. Das Unternehmen Hypnetic wurde von der Jury für die Entwicklung eines Prototyps ausgezeichnet, der ein „Pumpspeicherkraftwerk to go“ sei, ressourcensparende Energiespeicher etwa für Industrieunternehmen und Windparks. Das Preisgeld beträgt 5000 Euro.

Alexander Börgel, Eugen Zukin und Niko Dalke (von links) vom Preisträger Hypnetic. Quelle: Kevin Münkel

Marina Barth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover, lobte die Initiativen der Gründer im Paket und stellte fest: „Es sind immer wieder vor allem die Persönlichkeiten der Gründerinnen und Gründer, es ist ihre Leidenschaft, ihre Power, die den Erfolg des Wettbewerbs und der hiesigen Gründungsszene ausmachen.“

