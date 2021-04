Hannover

„Wenn fünf Leute koordiniert klatschen, klingt es fast wie 500 Klatschende“, stellte HAZ-Autor Uwe Janssen zu Beginn des Abends fest. Die eifrig klatschenden Fünf waren seine Kolleginnen und Kollegen, mehr Publikum vor Ort war bei der Lesung anlässlich des 25. Geburtstages der HAZ-Glosse „Lüttje Lage“ aus bekannten Gründen nicht möglich. „Aber Sie zu Hause in Ihren Wohnzimmern klatschen sicher auch“, sagte Janssen an die etwa 800 Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet, die die Veranstaltung im Livestream verfolgten. Und setzte damit den optimistischen Grundton des Abends: Wir lachen heute mal ein bisschen, auch wenn es gerade nicht so viel zu lachen gibt.

Ein Grund zu feiern

Seit 1996 steht die nach dem hannoverschen Kultgetränk benannte „Lüttje Lage“ in jeder HAZ-Ausgabe, oben links auf der ersten Hannoverseite. Etwa 7500 „Lülas“ sind bisher erschienen. Der 25. Geburtstag sei „ein Grund zu feiern. Und das hätten wir gerne mit Ihnen allen gemacht“, sagte der stellvertretende Chefredakteur Felix Harbart, der den Abend moderierte. So wie 2019, als 500 Menschen die erste große „Lüla“-Lesung im Astor-Kino sahen. „Aber nur weil das nicht geht, heißt das ja nicht, dass wir gar nix machen müssen“, sagte Harbart. Diesmal fand die Lesung im großen Saal des Pavillons am Raschplatz statt, als Teil der Onlineveranstaltungsreihe „Pavillon on Air“.

Vier Redakteure und eine Redakteurin lasen etwa eine Stunde lang aus ihren Lieblings-Lülas vor. Janssen, der auch Mitglied der Kabarett-Gruppe Salon Herbert Royal ist, eröffnete den Abend mit praktischen Kerzenlöschtipps direkt von der European Candles Association. Tipp: Wer noch kein Löschhorn hat, sollte das schleunigst ändern. Hans-Peter Wiechers, von Anfang an Lüla-Autor, berichtete vom in Erfüllung gegangenen Alptraum, im Theater auf die Bühne gezogen zu werden.

Mit 50 Stress vor der Clubtür

Redakteurin Susanna Bauch erzählte vom Kampf, mit über 50 noch in einen Club zu kommen. Und vom Kampf einer Freundin mit coronagerechtem Shopping. Hosen anprobieren auf dem Fahrersitz eines Autos will gelernt sein. Auf Nachfrage von Harbart beantwortete Bauch auch, warum „Lülas“ hauptsächlich von Männern verfasst werden: „Es gibt wenige Frauen in der Redaktion. Und die Männer sind die größeren Rampensäue.“

Das Märchen vom Grünkäppchen

Bernd Haase wusste Neues aus seinem Heimatdorf Twenge zu berichten, das er mit seinen „Lüttjen Lagen“ berühmt gemacht und im Lockdown komplett abspaziert hat. Zum Abschluss erzählte Simon Benne noch das beliebte Märchen von Grünkäppchen und dem vegetarischen Wolf – und entließ das Publikum so in eine hoffentlich alptraumfreie Nacht.

Von Yannick von Eisenhart Rothe