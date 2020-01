Hannover

An diesem Montag ist Heilige Drei Könige, das traditionelle Ende der Weihnachtszeit – und definitiv der Zeitpunkt, an dem der Weihnachtsbaum die Wohnung wieder verlassen muss. Über 200 Sammelplätze gibt es in der Stadt, auf denen Sie Ihren Baum entsorgen können. Aha fährt die Plätze vom 6. bis zum 17. Januar an.

Mit dem Ende der stillen Zeit zwischen den Jahren wird der Arbeitstakt wieder höher, unter anderem bei der Wirtschaft und der Justiz.

Prozess um Rathausaffäre geht weiter

Der ehemalige Oberbürgermeister Stefan Schostok vor Gericht: Die Rathausaffäre ist am Dienstag erneut Thema. Quelle: Moritz Frankenberg

Seit Anfang Dezember müssen sich der ehemalige Oberbürgermeister Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und der ehemalige Personal- und Kulturdezernent der Stadt, Harald Härke, vor Gericht verantworten. Ihnen wird Untreue vorgeworfen, weil sie zwei Spitzenbeamten (darunter Frank Herbert) unrechtmäßige Gehaltszulagen verschafft haben sollen. An den ersten beiden Prozesstagen im Dezember haben Herbert und Schostok jede Schuld von sich gewiesen, allein Härke zeigte sich zerknirscht.

Am Dienstag, 7. Januar sollen zwei Mitarbeiter der Fachbereichs Personal gehört werden – darunter die Sachbearbeiterin, die mehrfach darauf hingewiesen hat, dass Zulagen für hohe Beamte wie Frank Herbert unzulässig sind. Gehört wird auch ein Bereichsleiter. Aus seiner Feder stammt der Vermerk, das Innenministerium habe gegenüber Harald Härke die Zulagen genehmigt.

Neujahrsempfang der Landeshauptstadt Hannover

Zum ersten Mal darf der neue Oberbürgermeister Belit Onay am 8. Januar die Gäste begrüßen und seine Neujahrsrede halten. Quelle: Rainer Droese

Bereits zum siebten Mal lädt die Stadt alle Einwohner Hannovers ein, den Start ins neue Jahr gemeinsam zu feiern. Unter dem Motto „Höchste Zeit für Kultur" startet der Einlass am Mittwoch im Neuen Rathaus, Trammplatz 2, ab 17.30 Uhr. Der neue Oberbürgermeister Belit Onay wird um 18 Uhr die Gäste begrüßen und seine Neujahrsrede halten. Ab 18.15 Uhr erwartet alle ein buntes Kulturprogramm: Die Tanzschule Susanne Bothe zeigt im Gartensaal eine Tanzshow, in der Ratsstube werden „ Hannovers Schätze“ präsentiert, und das Netzwerk MärchenErzählenHannover lädt zu einer bilingualen Märchenstunde ins „Turmzimmer zu Babel“ ein. Die Veranstaltung geht bis rund 20 Uhr.

Dritter Loseladen öffnet in der Stadt

So sieht der neue Loseladen auf der Lister Meile aus. Quelle: Christian Behrens

Als Michael Albert 2016 das erste Lebensmittelgeschäft ohne Verpackungen in Hannovers Südstadt eröffnete und es Loseladen nannte, war er ein Exot. Passende Behältnisse für seinen Laden konnte er nicht kaufen, er musste sie selbst basteln. Mittlerweile hat sich die Idee in Hannover aber gut etabliert, am Dienstag wird nach dem Geschäft in der Südstadt und einem weiteren in Linden der dritte Loseladen der Stadt eröffnet, auf der Lister Meile.

Domotex öffnet ihre Pforten

Die Domotex in Hannover ist die Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge. Quelle: Nico Herzog

Das Messejahr 2020 beginnt am Freitag mit der weltgrößten Messe für Teppiche und Bodenbeläge, der Domotex. Auf der Messe geht es nie nur um schnöden Teppichboden, hier präsentieren Hersteller und Start-ups auch innovative Ideen. Mit dabei sind unter anderem ein Hersteller, der stylische Böden aus recycelten Weinkorken präsentiert oder handgewebte Teppiche aus wiederverwertetem alten, edlen Gewebe. Zehn Hallen auf dem Messegelände hat die Domotex belegt. Vom 10. bis zum 13. Januar sind die Hallen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Adel Tawil tritt in der Swiss Life Hall auf

Adel Tawil kommt mit seinem dritten Album „Alles Lebt“ nach Hannover. Quelle: Sebastian Magnani

Neben den neuen Songs von seinem dritten Album „Alles Lebt“ werden bei dem Berliner Singer-Songwriter auch zahlreiche große Hits der letzten Alben auf der Setlist stehen. Am Freitag tritt Adel Tawil mit seiner Band in der Swiss Life Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, auf. Beginn ist um 20 Uhr. Thimo Sander und Tim Kamrad unterstützen Tawil bei seiner „Alles Lebt“-Tour als Vorband. Für das Konzert am 10. Januar gibt es noch Karten für 44,90 Euroin allen HAZ-Ticketshops.

Akrobatik, Musik und Lebensfreude im Theater am Aegi

Im Dezember 2014 feierte die Gruppe „Circus Mother Africa“ in Deutschland mit dem Programm „Khayelitsha – My home“ Premiere und machte sich in drei Jahren international einen Namen. Nun kehrt die Show mit der neuen Inszenierung „New Stories from Khayelitsha“ nach Deutschland zurück. Am Dienstag zeigen die ausschließlich afrikanischen Künstler spektakuläre Zirkusnummern und Tänze voller Lebensfreude, untermalt mit Musik. Die Show im Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 40 und 65 Euro, Tickets können in allen HAZ-Ticketshops erworben werden.

Boxkampf abgesagt

2016 gewann Marco Huck den Kampf gegen Dmytro Kucher in der Tui-Arena. Quelle: Florian Petrow

Eigentlich sollte am Sonnabend, 11. Januar, der frühere WBO- und IBO-Cruiser-Weltmeister Marco Huck in der Tui-Arena gegen den Britten Joe Joyce in den Ring steigen. Wegen einer gebrochenen Hand von Huck wurde die Veranstaltung abgesagt. Mit dem Kampf hätte der Europameistertitel ausgefochten werden sollen. Bereits erworbene Tickets werden über die jeweilige Vorverkaufsstelle beziehungsweise Eventim erstattet.

Hannover Indians spielen gegen Moskitos Essen

Beim Heimspiel der Hannover Indians im Eisstadion am Pferdeturm, Am Pferdeturm 7, am Freitag kommt der nächste Gegner aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Um 20 Uhr ist die Eishockey-Mannschaft ESC Wohnbau Moskitos Essen zu Gast. Tickets gibt es ab 15,70 Euro in allen HAZ-Ticketshops und hier.

Hannover Scorpions spielen gegen Herner EV

Am selben Tag und um die selbe Uhrzeit wie ihre Stadtrivalen treten die Hannover Scorpions gegen den Eishockey-Club aus dem Ruhrgebiet an. Der Herner EV gastiert am Freitag um 20 Uhr im Eisstadion Mellendorf, Am Freizeitpark 2.

Dieter Nuhr kommt nach Hannover

Dieter Nuhr bei seinem letzten Auftritt in Hannover im Januar 2019. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Mit seinem Programm „Kein Scherz!“ erklärt Dieter Nuhr am Sonnabend, dass das Leben kein Witz ist. In der Swiss Life Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, vermittelt er aber auch, dass es trotzdem Spaß machen kann. Beginn der Comedyshow ist um 20 Uhr. Die Karten sind knapp, letzte Sitzplätze sind für 31,15 Euro erhältlich. Diese können in allen HAZ-Ticketsshops und online erworben werden.

Von red