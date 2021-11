Hannover

Trotz steigender Corona-Inzidenzen: In Hannover ist in dieser Woche einiges los. Wir geben einen Überblick:

Niedersachsen feiert 75. Geburtstag

Regionenverbund statt Kleinstaaterei: Von den Alliierten ist das Land Niedersachsen nach dem Krieg zusammengestellt worden, seitdem sind die Oldenburger und Braunschweiger, Emsländer, Schaumburger und Hannoveraner ein Bundesland.

Das war 1946: Konstituierende Sitzung des neuen Landtags, damals im Rathaus von Hannover. Quelle: Historisches Museum Hannover

In einer großen Landestour mit einem historischen VW-Käfer aus Wolfsburger Produktion hat HAZ-Reporter Bert Strebe im Sommer dem Niedersachsengefühl nachgespürt. Jetzt wird der offizielle Festakt gefeiert: Am Montag, 1. November, in der Marktkirche mit viel Prominenz. Die Party dazu am Maschseeufer ist wegen Corona verschoben: Im Juni 2022 wird nachgefeiert.

Künftig Grün-Rot im Rathaus?

Das Rathaus von Hannover, hier mit dem Fridays-for-Future-Camp davor. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Mitte September war Kommunalwahl in Hannover. Die Grünen sind erstmals stärkste Kraft geworden – wenn auch knapp. In den vergangenen Wochen haben sie mit dem jetzt kleineren Partner SPD über ein Mehrheitsbündnis im Rathaus verhandelt. Ab Montagabend, 1. November, entscheidet die SPD-Basis in einem Kleinen Parteitag, ob sie dem Vertrag zustimmt, der die Grundzüge der politischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre festlegt. Am Dienstagabend, 2. November, entscheidet dann die Grünen-Basis darüber. Mit Querschlägern wird bei beiden nicht gerechnet. Am Donnerstag, 4. November, ist dann erste Ratssitzung mit der neuen Besetzung (Rathaus Hannover, 15 Uhr). Die Sitzung ist öffentlich.

Aldi-Kollektion in der Lindemannallee

Soll kultig sein: Aldi-Kollektion. Quelle: Unternehmensgruppe Aldi-Nord

Bald gibt es „All die schönen Dinge“ auch in Hannover: Der Discounter Aldi hat eine eigene Markenkollektion aufgelegt, also Kleidung und Accessoires mit Aldi-Logo. Ob man so etwas schön findet (Lidl war mit der Idee vorangegangen), muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist: Wo die Ware verkauft wird, herrscht immer ziemlich Andrang und Trubel, zuletzt in Berlin und Hamburg.

Jetzt ist das Unternehmen auf Norddeutschland-Tour. Hier also die Information für Hannover: Am Dienstag, 2. November, ab 12 Uhr verkauft Aldi seine eigene Kollektion an einem Stand auf dem Parkplatz am Aldi-Markt im Stadtteil Bult, Lindemannallee 21.

Anne-Sophie Mutter bei Pro Musica im Kuppelsaal

Pro Musica holt wieder Stars wie Anne Sophie-Mutter in die Landeshauptstadt. Quelle: Bastian Achard (Archiv)

Erstmals nach anderthalb Jahren Corona-Krise organisiert Pro Musica wieder große Konzerte im Kuppelsaal. Zu Gast sind die größten deutschen Klassikstars: die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Pianist Igor Levit. Am Mittwochabend, 3. November ab 19.30 Uhr, gastiert Mutter in Hannover. Die preiswerten Karten sind bereits ausverkauft, aber zwischen 77 und 160 Euro sind noch Kontingente vorhanden (Karten gibt es hier).

Am Sonntag, 7. November, sind ab 17 Uhr übrigens Klaus-Maria Brandauer und Sebastian Knauer zu Gast von Pro Musica im Kuppelsaal, auch dafür gibt es noch Karten.

Winterzauber Herrenhausen am Schloss

So schön war der Winterzauber Herrenhausen zuletzt 2019. Quelle: Christian Behrens

Von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. November, steigt in Herrenhausen wieder der viertägige Winterzauber im Hof am Schloss Herrenhausen. An etlichen Buden und in den Räumen der Galerie und des Arne-Jacobsen-Foyers präsentieren Händler und Gastronomen Weihnachtliches und Kunsthandwerk und Leckereien. Geöffnet hat der Zauber am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, am Freitag und Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahren Eintritt frei.

Tickets gibt es im Vorverkauf auf der Homepage oder an allen Tagen vor Ort an der Tageskasse. Informationen: gartenfestivals.de

Menschenschmuggel vor dem Amtsgericht

Am Freitag, 5. November, muss sich Ersin K. vor dem Amtsgericht Hannover wegen Menschenschmuggels verantworten. Es geht um eine „Reisegruppe“ aus der Türkei, die durch „Graue Pässe“ nach Hannover gekommen war, um hier ein neues Leben anzufangen. Etliche dieser Menschen sind seitdem einfach in Deutschland verschwunden. Im hannoverschen Konsulat hat der Vorgang erheblich Unruhe ausgelöst. Mitarbeiter, die den Vorfall aufdecken wollten, sollen zwangsversetzt worden sein. Die Vorgeschichte lesen Sie hier.

Heino goes Klassik im Kuppelsaal

Heino goes Klassik (hier ein Foto aus dem Capitol Mannheim). Quelle: imago-images

82 Jahre alt ist Schlagersänger Heino. Mit 80 wollte er eigentlich Abschied von der Bühne nehmen – aber jetzt will er es nochmal wissen und kommt mit einem Klassikprogramm in den Kuppelsaal. Am Sonnabend, 6. November, gastiert er dort ab 20 Uhr. Auch sein erster Auftritt in Hannover war 1967 bereits im Kuppelsaal.

Ursprünglich war die aktuelle Tournee für das vergangene Jahr geplant – damals mit einem großen Orchester. Das kann jetzt nicht dabei sein, weil viele Bühnen nicht genug Platz für 40 Musikerinnen und Musiker bieten. Und je größer das Ensemble, desto höher das Risiko einer Corona-Infektion, die alle Pläne aushebeln könnte.

Heino selbst ist zuversichtlich, die Pandemie jetzt unbeschadet zu überstehen: „Hannelore und ich sind ja schon geimpft“, sagt er. Statt mit einem Orchester kommt er nun mit einer Band um den Organisten Franz Lambert – sowie mit dem Geiger Yury Revich und dessen kostbarer Stradivari, die für 6 Millionen Euro versichert ist. Deshalb sei bei der Tournee ein eigener Bodyguard für die Geige engagiert. Die ganze Vorgeschichte lesen Sie hier, Karten für 49, 69 oder 99 Euro gibt es noch im HAZ-Ticketshop.

