Adventskalender in der Marktkirche

Jeden Tag im Advent spricht eine Prominente oder ein Prominenter in der Marktkirche beim sogenannten lebendigen Adventskalender. Am Montag, 13. Dezember, ist HAZ-Redakteur Jan Sedelies an der Reihe. Musik gibt es von Freya Müller (Gesang) und Nuno Azevedo (Fagott), dazu spricht auch Marktkirchenpastor Marc Blessing.

Zum Adventskalender leuchten in der Marktkirche die Sterne. Quelle: Michael Thomas

Am Montag startet der Adventskalender erst um 17.45 Uhr in Hannovers evangelischer Hauptkirche, Hans-Lilje-Platz 2. Der Eintritt ist frei. Der Überblick zu allen Veranstaltungen in der Marktkirche findet sich hier.

Mehr Licht für die Aegidienkirche?

Der Stadtbezirksrat Mitte berät am Montagabend, 13. Dezember, unter anderem über eine bessere Anleuchtung der Aegidienkirche und über das Bredero-Hochhaus. Außerdem informiert die Stadtverwaltung über den Innenstadtdialog. Zu Beginn der Sitzung im Ratssaal im Neuen Rathaus können die Bürger Fragen stellen. Der Stadtbezirksrat tagt von 18.30 Uhr an. Die Zahl der Besucherplätze ist wegen der Corona-Pandemie beschränkt. Die komplette Tagesordnung gibt es hier.

Erster Tag für das Kinderimpfen

Geimpft wird in der beruhigenden Atmosphäre des Regenwald-Panoramas. Quelle: Tim Schaarschmidt

Am Mittwoch, 15. Dezember, starten Region Hannover und die Johanniter damit Kinder zu impfen. Für die Fünf- bis Elfjährigen sind in der Impfstelle im Panorama am Zoo extra Impfstraßen eingerichtet. Eltern können ihre Kinder seit Ende vergangener Woche anmelden. Die Termine in diesem Jahr sind weitgehend ausgebucht, Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat aber angekündigt, Kinder auch ohne Termin zu impfen. Wenn der spezielle Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, kann die Kapazität für das Impfen von Kindern erweitert werden.

Gedenken am Mahnmal und mit Lichtkunst

Ein Künstler taucht das Rathaus in besonderes Licht, hier ein Foto von der Generalprobe. Quelle: Tim Schaarschmidt

Am Mittwoch, 15. Dezember, jährt sich zum 80. Mal die Deportation von 1001 jüdischen Kindern, Frauen und Männern aus Hannover in das Ghetto Riga. Von den 1001 Deportierten lebten im Mai 1945 nur noch 69 Menschen. Es war die zahlenmäßig größte Deportation aus der Stadt. Um 12 Uhr beginnt die zentrale Gedenkstunde am Holocaust-Mahnmal neben der Oper, von 17 Uhr wird das Neue Rathaus unter dem Motto „80 Jahre – 80 Gesichter“ vom Lichtkünstler Farschid Ali Zahedi aus Oldenburg illuminiert.

Neues Impfangebot in der City startet

Ab Donnerstag wird in der Ernst-August-Galerie geimpft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und noch ein neues Impfangebot in Hannover: Von Donnerstag an wird auch in der Ernst-August-Galerie in Hannover geimpft. Dort stehen die wartenden Menschen, wie schon bei der Impfaktion der Madsack Mediengruppe am 3. Adventswochenende, beim Warten im Warmen und Trockenen. Außerdem gibt es für alle Impfstellen in dieser Woche Neuigkeiten: Die Region hat die erst in der vergangenen Woche generelle einstündige Mittagspause wieder abgeschafft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen jetzt individuell Pause, die Dienstpläne wurden deshalb ein wenig umorganisiert.

Rat berät über den Fußgängerverkehr in Hannover

Der Rat der Stadt Hannover kommt am Donnerstag, 16. Dezember, zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Corona-Lage in den städtischen Flüchtlingsunterkünften und Konzepte zur Förderung des Fußgängerverkehrs in Hannover. Wegen der Corona-Pandemie tagt der Rat im Kuppelsaal, Theodor-Heuss-Platz 1-3. Sitzungsbeginn ist um 15 Uhr. Die komplette Tagesordnung gibt es hier.

Besondere Ausstellung im Museum

Eine besondere Ausstellung ist von Donnerstagnachmittag, 16. Dezember, an im Museum August Kestner, Trammplatz 3, zu sehen. In der Zeit des 19. Jahrhunderts galten künstliche Lichtquellen noch als Luxus. Nur spärlich erhellten Kerzen, Talglichte oder Öllampen die privaten Wohnräume. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht verwunderlich, dass durch Licht erzeugte Bilder damals eine besondere Faszination auslösten. Die Schau mit einer großen Vielfalt sogenannter Lithophanien aus der Sammlung „S“ in Wuppertal zeigt ein besonderes und heute fast vergessenes Bildmedium.

Rapper Haftbefehl brät Burger

Der Rapper Haftbehl eröffnet in Hannover seinen ersten Burgerladen Quelle: Ole Spata/dpa

Der Rapper Haftbefehl eröffnet am Freitag, 17. Dezember, seinen deutschlandweit ersten Burgerladen unter dem Namen „Haftis“ in Hannover. Ausgesucht hat sich der 35-jährige Offenbacher dafür das Lokal, in dem Dirk Roßmann 1972 seinen ersten Drogeriemarkt eröffnet hatte. In dem Laden in der Nähe des Lister Platzes in der Jacobistraße sollen die Burger aus „100 Prozent Biofleisch“ auf einem Lavagrill gebraten werden.

Weihnachtsoratorium erklingt in der Marktkirche

Bachchor und Orchester singen und spielen in der Marktkirche, hier ein Bild vom Konzert von Verdis Requiem. Quelle: Nancy Heusel

Das Weihnachtsoratorium und das Magnifikat singen und spielen der Bachchor und das Bachorchester am Freitag, 17. Dezember, in der Marktkirche in Hannover. Die Leitung hat Jörg Straube, Solistinnen und Solisten sind Kerstin Dietl (Sopran), Nora Steuerwald (Alt), Andreas Post (Tenor) und Henryk Böhm (Bass). Beginn ist um 20 Uhr. Das Konzert wird am Sonnabend (20 Uhr) und am Sonntag (17 Uhr) noch einmal wiederholt. Karten für alle Konzerte gibt es im HAZ-Ticketshop.

Lichterketten fahren durch die Stadt

Mit Lichterketten geschmückte Autos werden in der City unterwegs sein. Quelle: Elena Otto

Zum 3. Mal findet am Sonnabend, 18. Dezember, in Hannover der sogenannte Twinkle Light Cruise statt, ein Korso aus voraussichtlich Dutzenden mit bunten und blinkenden Lichterketten geschmückten Autos. Der Start ist für 18 Uhr am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus vorgesehen. Von dort geht es über den Georgsplatz um die Oper und an der Marktkirche vorbei wieder zurück. Anschließend fahren die Autos weiter bis zum Schützenplatz.

Nord-Derby gegen Bremen

Zuletzt hat die Mannschaft gegen Ingolstadt gewonnen, jetzt wartet auf Christoph Dabrowski die nächste Herausforderung. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Am Sonntag, 19. Dezember, trifft Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga in der HDI-Arena auf Werder Bremen. Die Fans erwarten mit Spannung, ob Noch-Interims-Trainer Christoph Dabrowski mit der Mannschaft die Mini-Siegesserie von zwei Spielen in Folge auch gegen den Konkurrenten aus Bremen fortsetzen kann. Das Nord-Derby startet um 13.30 Uhr.

Von Mathias Klein