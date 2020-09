Hannover

In Sachen Kulturhauptstadt wird es jetzt richtig ernst. In dieser Woche muss die Stadt Farbe bekennen und sagen, mit welchen konkreten Ideen sie die Jury überzeugen will, den Titel der Kulturhauptstadt Europas 2025 tatsächlich nach Hannover zu vergeben.

Stadt legt zweites Bid Book vor

Ein Kunstwerk in sich: Das erste Bid Book beeindruckte mit seiner Gestaltung. Quelle: Stefan Arndt

Mit dem ersten Bid Book, dem Bewerbungsbuch für die Kulturhauptstadt-Kandidatur, hat Hannover bereits Furore gemacht. Das künstlerisch aufwändig gestaltete Buch sorgte für Aufmerksamkeit, gewann Design-Preise und dürfte seinen Anteil daran gehabt haben, dass Hannover es in dem Wettbewerb in die zweite Runde schaffte. Doch nun muss die Stadt ein zweites Bid Book vorlegen, in dem sie klar sagt, mit welchen Projekten sie die Jury von sich überzeugen will. Man darf gespannt sein bis Freitag – denn dann soll das Buch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Stadt will günstige Wohnungen aus Holz bauen lassen

Wie schafft man günstige Wohnungen? Hannover will da jetzt ungewöhnliche Wege gehen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Günstige Wohnungen mit Mieten unter 11 oder 12 Euro pro Quadratmeter zu schaffen, ist schwierig geworden in Hannover. So schwierig, dass die Stadt jetzt über ungewöhnliche Wege nachdenkt: Die städtische Wohnungsbautochter soll beauftragt werden, 40 bis 50 Wohnungen weitestgehend aus Holz zu bauen – mit einer garantierten Nettokaltmiete von 8 Euro. Der besondere Clou: Der geringe Preis kommt durch die geringen Baukosten mit Holz zustande und braucht keine staatliche Bauförderung. In Hamburg hat dieses Modell schon funktioniert, nun soll es auch in Hannover den Wohnungsmarkt entlasten helfen.

Zoo will vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen schützen

Auch traditionelle Nutztiere wie einige Gänsearten sind vom Aussterben bedroht, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer an ausgestorbene Tierarten denkt, dem fallen meist exotische Spezies oder zumindest Wildtiere ein. Doch auch einheimische Rassen und sogar Nutztierarten drohen für immer von der Erde zu verschwinden. Aus diesem Grund will der Zoo Hannover sich stärker dem Erhalt von Rinder-, Schweine- oder Schafarten widmen, die vom Aussterben bedroht sind. Was genau der Zoo vorhat, will er am Montag der Öffentlichkeit präsentieren.

Grüne wählen Personal für Wahljahr

Die Grünen in Hannover stellen sich für das Superwahljahr 2021 auf. In genau einem Jahr steht nämlich nicht nur die nächste Bundestagswahl an, sondern es müssen auch alle kommunalen Gremien, von den Bezirksräten bis zur Regionsversammlung neu gewählt werden. Dazu kommen auch gut ein Dutzend Bürgermeisterwahlen und eine Regionspräsidentenwahl in der Region Hannover – und auch bei diesen Rennen haben die Grünen ja mittlerweile reelle Chancen auf einen Sieg.

An diesem Montag will die Partei dafür die personellen Weichen stellen: So sollen nicht nur die Bundestagskandidaten in den hannoverschen Wahlkreisen, sondern auch der Vorstand neu gewählt werden.

Coronatestzentrum am Flughafen zieht Bilanz

Anfang August wurde eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten verhängt. Dadurch bildeten sich zeitweise Schlangen vor dem Testzentrum am Flughafen Langenhagen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Als die Angst wuchs, dass Reiserückkehrer nach den Sommerferien das Coronavirus mit nach Hause bringen könnten, wurde am Flughafen Hannover eine Teststation aufgestellt. Rückkehrer sollten sich direkt nach ihrer Landung auf das Coronavirus testen lassen können. Hat es geholfen? An diesem Dienstag wollen die Verantwortlichen erstmals Bilanz ziehen.

Zwangsprostitution oder Liebe? Urteil gegen 33-Jährigen erwartet

Muss er lange hinter Gitter? Hasan A. soll eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen und ihr Drogen gegeben haben. Quelle: Thomas Nagel

Hat der 33-jährige Hassan A. minderjährige Frauen zur Prostitution gezwungen – oder haben sie sich freiwillig angeboten, wie er sagt? Es ist ein merkwürdiger Prozess, der das Landgericht Hannover seit Monaten beschäftigt, unter anderem haben der Angeklagte und eines seiner mutmaßlichen Opfer sich im Gerichtssaal ein Eheversprechen gegeben und wollen so schnell wie möglich heiraten. Die Staatsanwaltschaft hat sich davon nicht beeindrucken lassen und fordert sechseinhalb Jahre Gefängnis für Hassan A. Am heutigen Montag soll das Urteil fallen.

Erpressung landet nach 17 Jahren vor Gericht

Das Landgericht Hannover beschäftigt sich ab Donnerstag mit einem 17 Jahre alten Fall. Quelle: dpa/Holger Hollemann

Bei manchen Verbrechen dauert es etwas länger, bis sie juristisch aufgearbeitet werden können: Das Landgericht Hannover beschäftigt sich ab diesem Donnerstag mit einer Erpressung aus dem Jahr 2003. Damals soll der Angeklagte einen Geschäftspartner mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert haben, alle Gelder einer Firma nach Lettland zu überweisen. Danach war der mutmaßliche Erpresser jahrelang auf der Flucht – um nun doch vor Gericht zu landen.

