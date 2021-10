Hannover

Vieles scheint in der neue Woche wieder seinen alltäglichen Gang zu gehen – doch beim genaueren Hinsehen zeigt sich doch, wie stark Corona das Leben in Hannover noch immer prägt.

Uni-Start mit Armbändern

Wie bei Festivals: Armbändchen sollen Studierenden den Zugang zu Vorlesungen und Seminaren erleichtern. Quelle: Ilona Hottmann

So startet die Leibniz-Uni in diesen Tagen ins Wintersemester. Nach drei Online-Semestern dürfen die Studierenden jetzt wieder verstärkt in die Hörsäle. Dazu hat die Uni mit der Ausgabe von bunten Armbändchen für Geimpfte und Genesene begonnen. Ähnlich wie bei Festivals sollen diese die Zugangskontrollen zu Vorlesungen erleichtern. Die Kosten für die Corona-Maßnahmen an der Uni betragen wöchentlich Zehntausende Euro. Und die Gewerkschaft GEW kritisiert, die Armbändchen seien der falsche Weg. Die Debatten werden den Hochschulalltag wohl noch lange begleiten.

Montag: Einsatz für Integration

In der Corona-Krise gab es auch großes Engagement für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ministerpräsident Stephan Weil und die Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf würdigen verdiente Institutionen am Montag mit der Verleihung des Integrationspreises. So werden das Bündnis „Niedersachsen packt an“ und das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ mit der Auszeichnung bedacht. Das Land will damit engagierte Projekte prämieren, die sich für Integration auch in schwierigen Zeiten stark gemacht haben.

Engagierte Politikerin: Aminata Touré (Grüne) ist Vizepräsidentin des Landtages in Kiel. Quelle: Carsten Rehder dpa

Integration ist auch eines der Themen von Aminata Touré: Die Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages ist eine pointierte Stimme in den Debatten um Migration und Teilhabe. Die 28-jährige Grünen-Politikerin, deren Eltern 1991 aus Mali nach Deutschland flohen, ist am Montag um 20 Uhr im Literarischen Salon im Conti-Foyer zu Gast. Karten gibt es nur nach Anmeldung und Angabe der Kontaktdaten unter anmeldung@literarischer-salon.de.

Dienstag: Start der Hannah-Arendt-Tage

Sie spricht bei den Hannah-Arendt-Tagen über Klimawandel: Meteorologin Daniela Jacob. Quelle: Christian Schmid

Die diesjährigen Hannah-Arendt-Tage beginnen am Dienstag mit einem Vortrag von Daniela Jacob. Die Meteorologin und Direktorin des Climate Service spricht im Ricklinger Stadtteilzentrum, Anne-Stache-Allee, um 19 Uhr über die Bedeutung des Klimawandels. Unter anderem soll auch Oberbürgermeister Belit Onay dabei sein. Es gibt vor Ort nur noch wenige Plätze, doch die Veranstaltung wird auch im Livestream übertragen.

Mittwoch: Debatte um Straßenreinigung

Sauberkeit hat ihren Preis: Am Mittwoch debattiert die Politik über Straßenreinigungen. Quelle: Tobias Hase

Das kommunale Entsorgungsunternehmen aha hat nach heftiger Kritik seine Pläne für die Straßenreinigung überarbeitet. Teils hatte das Unternehmen die Kosten dafür erheblich erhöht gehabt. Um das neue Konzept debattiert die Politik am Mittwoch um 15 Uhr im Neuen Rathaus im Finanzausschuss.

Donnerstag: Frankenstein-Premiere im Ballhof

Er gilt als Archetyp des von Ehrgeiz getriebenen Wissenschaftlers, der keine Verantwortung für die Folgen seiner Forschung übernehmen will: Regisseurin Carla Weyde hat mit Barbara Kantel den Stoff von Mary Shelleys klassischer Frankenstein-Geschichte überarbeitet. Bei der Premiere von „Frankenstein oder eine Frischzellenkur“ soll es am Donnerstag um 19.30 Uhr im Ballhof um das Verhältnis zur Schöpfung gehen, heißt es beim Schauspiel Hannover.

Außerdem steht am Donnerstag Handball auf dem Programm: Die Recken empfangen am Abend die Füchse Berlin in der ZAG-Arena.

Handball in der ZAG-Arena: Die Recken treten am Donnerstag gegen die Füchse Berlin an. Quelle: Florian Petrow

Freitag: Theater in der List

Eine weitere Theaterpremiere gibt es am Freitag: Um 20 Uhr präsentiert das Theater in der List das Stück „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob. Regisseur Rainer Lewandowski hat das Stück in Szene gesetzt, für Besucherinnen und Besucher gilt die 2G-Regel.

Außerdem gibt es am Freitag Fußball: Hannover 96 empfängt am Abend Schalke 04 zum Heimspiel.

Sonnabend: Barbara Schöneberger live

Furios: Barbara Schöneberger im März 2019 bei einem Auftritt im HCC. Quelle: Samantha Franson

Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands. Mit ihrer Band ist Barbara Schöneberger jetzt im Rahmen ihrer „Alles Gute und so weiter“-Tour am Sonnabend in Hannover zu Gast. Unter anderem präsentiert sie im Kuppelsaal am Sonnabend um 20 Uhr Songs aus dem Album „Eine Frau gibt Auskunft“. Karten gibt es unter der bundesweiten Ticket-Hotline (01806) 57 00 00.

Von Simon Benne