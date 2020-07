Die Polizei ermittelt wegen einer Farbattacke auf ihre Station in Hannover-Davenstedt. Als die Beamten am Montagmorgen zum Dienstantritt kamen, waren die Eingangstür demoliert und die Fassade mit schwarzer Farbe beschmiert. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Die Polizeistation in Hannover-Davenstedt ist am Wochenende nicht besetzt. Am späten Freitag war noch alles in Ordnung. Quelle: Jens Wolf/dpa