Hannover

Die Polizei Hannover geht davon aus, dass ein technischer Defekt der Grund für das verheerende Feuer am Sonntagmorgen am Lindener Turm gewesen ist. Brandermittler haben das Gelände am Montag in Augenschein genommen, der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Betreiber des Biergartens sind unterdessen beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft für den Wiederaufbau.

Die Holzkonstruktion rings um den Lindener Turm in Hannover ist in Brand geraten. Ein Übergreifen des Feuers auf das historische Bauwerk und den angrenzenden Biergarten konnte die Feuerwehr aber verhindern.

Nach Auskunft von Polizeisprecher André Puiu seien im Außenbereich des Turms „deutliche Spuren“ für den Brandausbruch an der Beleuchtung entdeckt worden. Demnach konnte beispielsweise auch Brandstiftung definitiv ausgeschlossen werden. Das Feuer war am Sonntag gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Die Flammen zerstörten die komplette Holzkonstruktion rund um den Turm, auch die Küche des Biergartens wurde in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Betreiber von Hilfsangebot überwältigt

Die Betreiber sind derweil vom Hilfsangebot überwältigt, sie hatten noch am Sonntag nach Handwerkern für einen schnellen Wiederaufbau gesucht. „Nochmals von Herzen danke – einfach toll, welchen Zusammenhalt es hier in Linden gibt – das macht uns Mut!“, schreiben sie auf Facebook. Am nächsten Freitag soll nämlich der jährliche Weihnachtsmarkt starten, mit der Versicherung soll nun schnellstmöglich das weitere Vorgehen erörtert werden: „Bisher sind wir sehr hoffnungsvoll, dass wir wie auch in den letzten acht Jahren einen Glühwein gemeinsam und friedlich genießen können.“

Von Peer Hellerling