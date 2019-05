Hannover

Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 17 Uhr mit einem Löschzug zu einer Tischlerei in Hannover-Hainholz gerufen worden. Weil schwarzer Rauch aus dem Dach des Gebäudes an der Siegmundstraße quoll, vermuteten die Einsatzkräfte zunächst einen Brand. „Als wir uns Zugang verschafft hatten, stellte sich die Ursache aber als etwas anderes heraus“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Die Ölheizung des Betriebs hatte einen Defekt, deshalb stieß sie den schwarzen Rauch aus. Pawlak: „Wir haben letztlich nur den Notaus-Schalter betätigen müssen.“

Weil die Lage allerdings zunächst unübersichtlich war, brachten die Feuerwehrleute bereits alle unter Umständen nötigen Gerätschaften in Position und bauten eine Wasserversorgung auf. Nach der raschen Abschaltung der Heizung war der Einsatz bereits wieder beendet. Menschen kamen nicht zu Schaden, laut Pawlak war zum Zeitpunkt der Alarmierung niemand mehr in der Tischlerei. An der angrenzenden Schulenburger Landstraße kam es während des Einsatzes kurzzeitig zu Behinderungen. Der Grund für den Heizungsdefekt ist unklar.

Von pah