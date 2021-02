Hannover

„Wir leuchten, um gesehen zu werden“ – unter diesem Motto wird das Fora Hotel am großen Kolonnenweg in den kommenden Wochen illuminiert. An drei Tagen, drei Wochen lang werden Werke von drei Künstlern an dem 10-stöckigen Hochhaus zu sehen sein. Am Montagabend ging das Projekt mit dem Popart-Künstler Della an den Start von dem bunte Elefanten, Palmen und Boote an der Fassade zu sehen waren.

Am Montagabend ging das Projekt mit dem Popart-Künstler Della an den Start. Quelle: Katrin Kutter

Damit wollen die Hoteliers gemeinsam mit dem Unternehmen Allstars Veranstaltungstechnik, das unter anderem „Hannover leuchtet“ und „Night of Light“ initiiert hat, nicht nur in der grauen Jahreszeit etwas Licht mit kräftigen Farben bescheren, sondern auch auf aus ihrer Sicht wichtige Branchen aufmerksam machen: Kunst, Kultur, Veranstaltungsbranche und Hotellerie. Denn die seien von der Corona-Krise besonders hart betroffen.

Initiatoren bemängeln fehlende Hilfen

„Bei aller Vernunft und Verantwortungsbewusstsein in dieser schwierigen Zeit, fehlt es allerdings noch immer an versprochenen Hilfen, die oftmals nicht oder spät ankommen und Perspektiven für die Zukunft unserer Branchen“, schreiben die Initiatoren und Initiatorinnen.

Immer von Montag bis Mittwoch ab dem Sonnenuntergang (etwa 18 Uhr) bis 21 Uhr illuminiert jeweils ein Künstler das Hochhaus des Fora Hotels

Die Veranstalter bitten beim Betrachten der Werke ausdrücklich um die Einhaltung der empfohlenen Abstände und Hygienemaßnahmen. Vom 22. bis 24. Februar ist auf dem Hochhaus die Graffiti-Kunst der Künstlerinitiative Make Your Mark zu sehen. Vom 1. bis 3. Februar die Graffiti-Kunst des Künstlers von BeNeR1.

Von Alina Stillahn