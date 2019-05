Hannover

Das Bündnis „Gegen jeden Antisemitismus“ ruft für Montag zur einer Demonstration am Kröpcke in Hannover auf. Grund für den Protest ist die Attacke am vergangenen Wochenende auf das Haus eines jüdischen Ehepaars in Hemmingen. Dort hatten Unbekannte die Fußmatte angezündet und unter anderem die Eingangstür mit dem Wort „Jude“ beschmiert. „Der Anschlag markiert einen weiteren bitteren Höhepunkt der zunehmenden antisemitischen Gewalt in Niedersachsen“, schreibt Mitorganisatorin Monika Lemcke. „Heute wiederholen sich Taten, die wir eigentlich zur Geschichte zählen wollten.“

An der Solidaritätsaktion am Montag um 16 Uhr beteiligen sich Organisationen, Gruppen und Privatpersonen – unter anderem der Flüchtlingsrat Niedersachsen, Verdi, die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover und Amnesty International. „Wir verurteilen die Geschehnisse in Hemmingen aufs Schärfste und fordern eine schnelle und lückenlose strafrechtliche Aufklärung des antisemitischen Anschlags“, sagt Lemcke. Sie fordert alle auf, „nicht zu schweigen, sondern aufzustehen“. Bereits am Donnerstag gab es in Hemmingen eine Mahnwache gegen Antisemitismus, daran nahmen rund 400 Menschen teil.

Anzeigen gegen israelfeindliche Wahlplakate

Neben dem Anschlag am vergangenen Sonnabend sorgte zuletzt ein Plakat der Partei Die Rechte mit israelfeindlichen Parolen für Schlagzeilen. Mindestens vier Anzeigen liegen der Staatsanwaltschaft bereits vor, darunter eine der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Auch die Stadtverwaltung schloss sich jüngst dem Vorhaben an und will die Partei ebenfalls anzeigen. Die Rechte hat die umstrittenen Plakate in der Innenstadt inzwischen ausgetauscht – gegen pro-palästinensische.

