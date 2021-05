Hannover

Es ist still. Keine hektischen Mediziner, keine Pflegerinnen im Laufschritt, kein Piepen der Überwachungsmonitore. Diese Stille ist nicht so selten auf der Intensivstation des Henriettenstifts. Und sie kann beides: beruhigen und Angst machen. Diese Ruhe kann Kontrolle, aber auch das Ende bedeuten.

„Jetzt ist alles anders“

Es sind viel mehr Menschen gestorben auf Station 20 in der Diakovere-Klinik. Sind es sonst knapp 5 Prozent der Patienten, die die Intensivstation nicht lebend verlassen können, waren es in den vergangenen Monaten 25 Prozent. „Daran kann man sich nicht gewöhnen.“ Marie-Luise Herrs, stellvertretende Stationsleiterin, arbeitet seit 21 Jahren intensivmedizinisch. Eine ruhige Atmosphäre, keinerlei Panik seien wichtig für das konzentrierte Arbeiten.

„Aber jetzt ist alles anders. Das Schlimmste ist, dass alles manchmal so schnell geht.“ Ein Patient etwa, der in der Notaufnahme noch gescherzt und sein Smartphone genutzt habe, sei zwei Stunden später tot gewesen. „So etwas haben wir vorher nicht gekannt. Nichts ist sicher, nichts absehbar.“ Normalerweise werden Angehörige von Intensivpatienten benachrichtigt, wenn ein Zustand sich verschlechtere. „Wir mussten Corona-Patienten ihr Handy geben, damit sie selber zu Hause anrufen und sich vorsorglich verabschieden. Vor der Intubation.“ Marie-Luise Herrs versagt die Stimme hinter ihrer Maske.

Belastung on top

Auf der Intensivstation, so Herrs, liegen naturgemäß schwere Fälle. Aber Corona-Patienten liegen besonders lange, müssen extrem engmaschig betreut werden – „und dann zu oft doch ohne glücklichen Ausgang“, betont Prof. André Gottschalk, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzmedizin. Der Tod gehöre immer zur Intensivmedizin, „aber die Pandemie-Patienten sind eine Belastung on top. Entspannung gibt es seit einem Jahr nicht mehr.“

„Daran kann man sich nicht gewöhnen“: Prof. André Gottschalk und Marie-Luise Herrs auf der Intensivstation im Henriettenstift. Quelle: Samantha Franson

Dreizehn Betten zählt die Station, ein Notbett wird stets freigehalten – für Corona-Patienten und akute Fälle, die auch innerhalb des Hauses verlegt werden müssen, so Gottschalk. Längst nicht immer aber können alle Betten in Betrieb genommen werden, „das liegt dann vor allem daran, dass Personal fehlt“. Und ein Zimmer mit Corona-Belegung ist für andere Fälle tabu, ein zweites Bett daher mitunter entsprechend blockiert.

Lesen Sie auch: Intensivstationen sind weiterhin zu voll

Fünf Menschen mit einem schweren Corona-Verlauf liegen derzeit auf Station 20. Wenn Intensivpfleger Dorian Sylvester seine Schutzmontur übergezogen hat und das Zimmer mit zwei intubierten Patienten betreten hat, kommt er da so schnell nicht wieder raus. „Wir reichen ihm an der Tür Materialien an, die er braucht“, sagt Gesundheitspflegerin Lara Engelke, die seit drei Jahren auf der Intensivstation im Einsatz ist. Alles andere würde mit der Umzieherei viel zu lange dauern. Das bedeutet aber auch, dass Dorian Sylvester Stunden im Zimmer der Intensivpatienten mit den Beatmungsschläuchen verbringt.

Frauen und Männer werden nicht mehr getrennt

Beide sind intubiert, Mitte 60. Frauen und Männer werden hier nicht mehr getrennt, der Platz an der Beatmung ist geschlechtsneutral. Die Patienten sind ruhig, der Pfleger überprüft regelmäßig die Vitalwerte, die die Maschinen pausenlos ausspucken. Schläuche, Apparaturen, alles Routine. Und doch wieder nicht. Bauchlage ist derzeit nicht nötig. Vorerst. „Das kann sich leider sehr schnell ändern. Zu Hochzeiten haben wir die Patienten immer beim Schichtwechsel gedreht, dann waren ja mehr Mitarbeiter da“, sagt Professor Gottschalk. Derzeit sei die Lage ernst, aber unter Kontrolle. Es bleibt immer eine Momentaufnahme, eine akute Verschlechterung ist nie ausgeschlossen.

Der Intensivmediziner beobachtet, wie all seine Kollegen, die Entwicklung der Patientenzahlen auf den Intensivstationen genau. „Ostern 2020 war gefühlt der Höhepunkt, da kamen drei Patienten zum Intubieren an einem Tag, da war Land unter.“ Wenn sich die allgemeine Lage stabilisiere, könnte die Versorgung noch klappen. „Es ist eine Gratwanderung, wir sind an der Kante. Ein oder zwei Patienten mehr, und es wird brenzlig.“ Ein Jahr Arbeit am Limit liegt schon hinter ihnen.

Oft ist es eine Minutenentscheidung: 27 Patienten sind bislang auf der Station gestorben. Quelle: Samantha Franson

Jünger und männlich

Die Corona-Patienten auf der Intensivstation sind jünger geworden, viele so um die 50 Jahre. Und oftmals männlich „Auch die Jungen haben schwere Verläufe“, betont Stationsleiterin Herrs. Aber auch mehr Überlebenschancen. Trotzdem sei es oft ein Wettlauf mit der Zeit. „Die Werte der Patienten sind häufig schon so schlecht, dass wir gar nicht glauben können, dass der Patient noch so munter ist“, sagt Gottschalk.

Oft sei es eine Minutenentscheidung, wenn sich der Zustand akut verschlechtere. „Wir müssen dann massiv aktiv werden, sonst verlieren wir die Menschen.“ 120 Corona-Patienten waren seit Pandemieausbruch auf Station 20, 27 sind gestorben. Und sie kämpfen ganz unterschiedlich, das haben die Experten beobachtet. „Man spürt richtig, wie manche unter der Beatmung kämpfen und andere sich aufgeben“, sagt Mediziner Gottschalk.

„Ganz kritische Fälle, die an die ECMO, die extrakorporale Lungenunterstützung, angeschlossen werden müssen, verlegen wir in die Medizinische Hochschule“, erklärt der Professor. Nachverfolgen kann das Intensivteam die Wege seiner Patienten selten. „Manchmal lese ich eine Todesanzeige. Da weiß ich dann, wo die Reise hingegangen ist“, sagt Lara Engelke. Die Pflegerin macht es wütend, wenn Menschen auch in ihrem privaten Umfeld die Gefahr des Virus leugnen. „Kürzlich hat mir jemand gesagt, die Situation auf den Intensivstationen sei doch gar nicht so schlimm. Hallo? Ich arbeite da.“ Und sie ist schlimm, die Situation. Engelke macht so ein Verhalten fassungslos.

Sie macht es wütend, wenn Menschen die Gefahr des Virus leugnen: Lara Engelke arbeite seit drei Jahren auf der Intensivstation. Quelle: Samantha Franson

Rund um die Uhr Rufbereitschaft

Seit mehr als einem Jahr sind die Mitarbeiter in überlangen Schichten im Einsatz, der Chef schaltet das Telefon rund um die Uhr an sieben Tagen nicht aus. „Es kann immer was kommen, und wir müssen immer sofort reagieren. Es geht nicht nur um die Covid-Patienten, auch andere schwer Kranke müssen versorgt oder verlegt werden – obwohl es im Rettungsdienst eindeutig ruhiger geworden ist“. Große Operationen mit absehbarem Intensivpflegebedarf werden je nach Auslastung und Möglichkeit verschoben. „Und manchmal entscheiden wir, dass ein Patient nach einer Operation eben nicht zu uns geschickt werden muss“, sagt Gottschalk. Auch Verlegungen aus anderen Bundesländern müssen die Kliniken verkraften. „Wir haben derzeit keine Anfragen, aber wir müssen immer damit rechnen“, so der Intensivmediziner. Und dann Kapazitäten schaffen.

Zwei Covid-Patienten auf Station 20 sind wieder ansprechbar, ein weiterer, Mitte 40, versucht seine Finger mit einem Ball zu trainieren. „Wer hier lange gelegen hat, oft Wochen, ist ja nicht so wie vorher“, betont der Arzt. Neurologische und muskuläre Defizite, dazu Orientierungslosigkeit und Depression. „Die Menschen fangen hier vieles wieder ganz neu an.“ Wer überlebt hat, lebt noch nicht automatisch wieder.

Der Kampf hört nicht auf

Die Schicht von Lara Engelke ist vorbei. Sie ist froh, dass die Patienten derzeit nicht viel gedreht werden müssen. „Das ist riskant und ungemein anstrengend. Und manchmal stellen wir nach einer Stunde fest, dass der Gasaustausch auf dem Bauch gar nicht besser wird und müssen alles wieder rückgängig machen.“ Es gibt dafür Polster und weiche Matratzen, damit das Gesicht nicht zu sehr verletzt wird. Das Schlimmste für Marie-Luise Herrs ist, dass es kein „über den Berg sein“ gibt. Dass bei Schichtende niemand weiß, ob er den Patienten wiedersieht. „Diese Krankheit ist ein dynamischer Prozess, wir wissen nie, wann und was das Virus in den Körpern gerade anrichtet.“ Der Kampf hört nicht auf.

Und auch die persönlichen Schicksale berühren die Pflegekräfte. „Wir hatten schon Mutter und Sohn oder auch Ehepaare in den Intensivzimmern“, erzählt Engelke. Der Mann, der seine demente Frau aufopfernd gepflegt habe, sei verstorben, die Frau habe überlebt. „Das ist so frustrierend. Wenn wir einen normalen Intensivpatienten bekommen, ist das richtig Luxus. Die ständige Anspannung zerrt an den Nerven und macht echt kaputt.“

Ohne Panik – mit so viel Zuversicht wie möglich

Lara Engelke ist erst 24 Jahre alt. Persönlich und privat hätte sie sehr gerne wieder mehr Freiheiten. Für ihren Job aber ist es dafür eindeutig noch viel zu früh. Wie lange noch – diese Frage stellt sich das Intensivteam im Henriettenstift schon lange nicht mehr. „Ich glaube nicht, dass Weihnachten wieder alles gut ist“, meint Professor Gottschalk. Sie machen weiter mit ihrer Arbeit am Limit. Ohne Hektik, ohne Panik und mit soviel Zuversicht wie möglich.

Von Susanna Bauch