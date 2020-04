Hannover

Eine beliebte Badestelle wird naturnah umgestaltet: Am Südostufer des Dreiecksteichs (Ricklinger Kiesteiche) haben Arbeiter damit begonnen, das Ufer zu verflachen und dort Kiessand zu verteilen. Rund 700 Quadratmeter Fläche werden auf diese Weise voraussichtlich bis Ostern fertiggestellt. Rund 42.000 Euro lässt sich die Stadt das Projekt kosten.

Barrierefreier Einstieg

Weil die Badestelle über Jahre sehr intensiv genutzt wurde, ist am Ufer ein etwa 80 Zentimeter hoher Absatz entstanden, der den Einstieg ins Wasser erschwert. Zudem haben sich an einigen Stellen Reste von Baumwurzeln an die Oberfläche gekämpft, die eine Verletzungsgefahr darstellen. Darum wird die obere Bodenschicht im Gewässer- und Uferbereich abgetragen und durch Kiessand aus der Leineaue ersetzt. Nach der Umgestaltung ist ein durchgehend barrierefreier Einstieg in den Teich möglich.

Gras wird neu gesät

Die Baufahrzeuge nutzen die Zufahrt über die Düsternstraße, den Horst-Schweimler-Weg und die Asphaltwege am Dreiecksteich. Die Grünflächen werden neu angesät, sie sollten daher zunächst nicht betreten werden.

