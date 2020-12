Hannover

Seit Mai konnte vor dem Friederikenstift in der Calenberger Neustadt keine Stadtbahn mehr halten, weil in der Humboldtstraße ein Hochbahnsteig gebaut wurde. Am Donnerstag ist die Station in Betrieb genommen worden. Sie hat inklusive erforderlicher Arbeiten im Straßenraum rund 5,9 Millionen Euro gekostet, von denen das Land 3,7 Millionen Euro und die Region den Rest übernehmen. Die Stadtbahnlinie 17 ist dadurch auf kompletter Länge zwischen Hauptbahnhof und Wallensteinstraße barrierefrei, sodass auch Stadtbahnen des Typs TW 3000 auf der Strecke einsetzbar sind.

Insgesamt gibt es jetzt 157 Hochbahnsteige

„Von dem neuen Hochbahnsteig profitieren im Besonderen die Patienten und Besucher der Klinik, aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der Calenberger Neustadt wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs erleichtert“, betonte Regionspräsident Hauke Jagau. Die Region Hannover arbeite weiter daran, alle 195 Stationen im hannoverschen Stadtbahnnetz barrierefrei auszubauen. Aktuell gibt es 157 Hochbahnsteige.

Rund 1.400 Fahrgäste nutzen nach Angaben der Üstra an einem durchschnittlichen Werktag die Station, in derem Umfeld auch die Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) sowie verschiedene Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen liegen. In der Nähe befinden sich Haltestellen der Buslinien 120, 300 und 500.

Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber verwies auf die weiteren Pläne der Stadt: „Die Bauarbeiten waren der Auftakt für die weitere Umgestaltung der Humboldtstraße, die in den kommenden Jahren grunderneuert wird.“

