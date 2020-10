Hannover

Er ist ein alter Bekannter, und er hat Farbe bekommen: Mit Pinseln, Rollen und Schablonen haben Auszubildende der Maler- und Lackiererinnung sich am Dienstagmorgen daran gemacht, den Roten Faden auszubessern. Insgesamt 500 Meter des Bandes, das auf dem Pflaster zu Hannovers Sehenswürdigkeiten führt, werden sie erneuern. Sie bessern auch Ziffern und Symbole aus, die teils kaum noch zu erkennen waren. „Der Rote Faden ist ein hervorragendes touristisches Angebot“, sagt Innungsgeschäftsführer Friedrich Stöter, „deshalb war es uns wichtig, schnelle Hilfe anzubieten.“

Unter anderem lassen die jungen Maler auch acht Ziffern, fünf Symbole und vier Pfeilspitzen im neuen Glanz erstrahlen. Quelle: Katrin Kutter

Damit wird der Rote Faden ein Jahr vor seinem runden Geburtstag noch einmal aufgehübscht: Am 20. Oktober 1971 wurde er erstmals aufs Pflaster gepinselt; der damalige Fremdenverkehrschef Hans von Gösseln vermeldete, dass auf einer Länge von 4,2 Kilometern rund 250 Kilo Farbe vermalert wurden.

Ein Stadtführer eigener Art: Der Rote Faden im Jahr 1971. Quelle: Repro: Benne

Auch nach einem halben Jahrhundert ist die Beliebtheit des Fadens ungebrochen: „Allein 2019 haben wir 10.645 Exemplare des roten Büchleins zur Tour verkauft“, sagt Hannovers Tourismuschef Hans Nolte, „besonders begehrt sind Ausgaben auf Englisch, Spanisch und Niederländisch, aber wir haben ihn auch auf Italienisch, Portugiesisch oder Japanisch.“

Texte von Harry Rowohlt

Wer in die Jahre kommt, ohne an Aktualität zu verlieren, darf als Klassiker gelten. Derzeit prüft die Stadt wieder einmal, wie sich der Erhalt des Roten Fadens finanziell dauerhaft sichern lässt. Doch obwohl immer wieder mal Debatten um den kostspieligen Erhalt aufkommen, ist der Rote Faden längst selbst ein Stück hannoverscher Geschichte.

Ein Klassiker: Das Buch zum Roten Faden wurde in diversen Auflagen mehrere Hunderttausendmal verkauft. Quelle: Simon Benne

Für die erste Version des roten Büchleins hatte damals Kultautor Harry Rowohlt launige Texte beigesteuert. Der Guide führte zu 47 Stationen, und wie die HAZ süffisant kommentierte, präsentierte das Bändchen auch „Dinge, die es noch gar nicht gibt: Fußgängerpasserelle, U-Bahn und Kröpcke-Center“.

So berichtete die HAZ im Oktober 1971 über den Roten Faden. Quelle: Simon Benne

Heute ist der Rote Faden so alltäglich, dass man kaum noch ermessen kann, wie absurd es damals war, einen Roten Faden nicht als ideelles Band, sondern als realen Leitfaden durch die Stadt zu verstehen. Der Faden wurde geboren aus dem anarchischen Geist der späten Sechziger, der unter der Ägide des damaligen Oberstadtdirektors Martin Neuffer auch den Flohmarkt und die Straßenkunst, die Altstadtfeste und die anfangs noch heiß umstrittenen Nanas hervorbrachte.

Kreiert in der Schweiz

Kreiert wurde er nach dem Vorbild des berühmten Freedom Trail in Boston von der Schweizer Werbeagentur Gerstner, Gredinger und Kutter (GGK). Diese hatte schon ein originelles „Heimwehpäckchen“ für fortgezogene Hannoveraner ersonnen, zu dem Leibniz-Kekse, ein gepresstes Kleeblatt, ein paar Tropfen Maschseewasser und eine Prise Erde aus den Herrenhäuser Gärten gehörten.

Ups! Im Jahr 1973 war bei Bauarbeiten ein Stück des Fadens versetzt worden – die HAZ berichtete darüber. Quelle: Repro: Benne

„Wir wollten bei den Leuten nicht das Gefühl erwecken, sie müssten unheimlich viel Kultur in sich reinpacken“, sagte GGK-Werbefachmann Markus Strub 1971. „Wir wollte etwas machen, was andere Städte noch nicht haben – wir wollten den roten Faden sichtbar machen.“

Hannover steckte damals in einer Imagekrise; eine groß angelegte Kampagne mit Werbung in überregionalen Zeitungen sollte dem langweiligen Ruf der Stadt entgegenwirken. Der Slogan dazu lautete „ Hannover braucht keinen Slogan“ – und spielte so mit dem Understatement der Stadt. Auch den Roten Faden bewarb die Verwaltung mit ganzseitigen Anzeigen in „Stern“, „Spiegel“ und „Zeit“, zu denen auch Coupons für das rote Büchlein gehörten.

Kosten: 130 000 Mark

Die Kosten für den Roten Faden lagen 1971 bei 130 000 Mark. Das Tiefbauamt versicherte seinerzeit, dass die Farbe gut und gerne anderthalb Jahre lang halten würde. Im Januar 1972 war er dann aber schon das erste mal verschlissen. Alle paar Jahre muss er seither nachgepinselt werden. Immer wieder zerschneiden Baustellen das rote Band, der Verlauf und die Texte des Buches haben sich mehrfach verändert.

Pflegebedürftig: Mehrmals musste die Farbe nachgezogen werden – unter anderem im Jahr 1983. Quelle: Repro: Benne

Der legendäre HAZ-Kolumnist Klapa schritt den Faden 1971 gewissenhaft Meter für Meter ab – und ließ sich dabei von Hindernissen nicht stoppen: „Der Strich zwang den Touristen, entweder über eine rot-weiße Sperre des Tiefbauamtes hinwegzuhüpfen oder unter ihr hindurchzukriechen“, schrieb er über sich selbst in der dritten Person. Sein Spaziergang habe aber ein lohnendes Ende gefunden: „Er führte direkt in die offene Hecktür von Vorwiegers Mandelverkaufswagen.“

Das Buch zum Roten Faden gibt es in der Touristeninformation am Ernst-August-Platz für 3 Euro.

„Ein Stück Kulturgut“

Er lobt den Roten Faden in höchsten Tönen: Nachgefragt bei Hans Nolte, Hannovers Tourismuschef.

Hans Nolte, Hannovers Tourismuschef Quelle: Archiv

Herr Nolte, ist der Rote Faden nicht längst ein alter Hut?

Im Gegenteil. Das Büchlein dazu ist nach wie vor unser bestverkauftes Produkt. Erst im vergangenen Jahr haben wir 10.000 Exemplare nachgedruckt – und das, obwohl es das auch als Google-Tour digital gibt.

Was für Menschen gehen den Roten Faden ab?

Überraschend viele junge Leute. Gerade in der Corona-Zeit ist der Rote Faden interessanter denn je. Hier kann man die Stadt auf eigene Faust erkunden.

Es gibt immer wieder Debatten, ob es sich noch lohnt, den Roten Faden zu erhalten. Sollte man das aus Ihrer Sicht?

Unbedingt! Ihn dauerhaft im Pflaster zu installieren, wäre leider sehr aufwendig. Und ein Problem ist, dass der Farbauftrag sich seit der Umstellung von Streusalz auf Rollsplitt schneller abnutzt. Aber der Rote Faden ist ein Stück Kulturgut!

Interview: Simon Benne

