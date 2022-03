Hannover

Am Hohen Ufer ist er komplett abgerissen und in der City an vielen Stellen verblasst – der Rote Faden, Hannovers Leitfaden für Touristen, ist nur noch Stückwerk. Der Pinselstrich auf Gehwegen und Plätzen in der Innenstadt soll eigentlich an Hannovers bedeutendsten Sehenswürdigkeiten entlangführen, doch Besuchern von außerhalb dürfte die Orientierung immer schwerer fallen.

Das liegt daran, dass sich niemand bei der Stadt Hannover für den Erhalt des Pinselstrichs verantwortlich fühlt und auch kein Geld im Haushalt vorhanden ist, wie jetzt auf Nachfrage von Grünen und SPD im Bezirksrat Mitte bekannt wurde. „Eine verbindliche Zuständigkeit für den Roten Faden innerhalb der Landeshauptstadt Hannover ist bisher nicht festgelegt worden und konnte bisher auch nicht verbindlich entschieden werden“, heißt es in einer Antwort der Stadt im Bezirksrat.

Neuer Anstrich in 2019 kostete 14.000 Euro

Das Problem ist nicht neu. Bereits vor zwei Jahren entschied die Hannover Tourismus und Marketing Gesellschaft (HMTG), dass sie die ständige Erneuerung des Pinselstrichs nicht mehr bezahlen könne und sah die Verantwortung künftig bei der Stadt Hannover. Der Hintergrund: Ein Jahr zuvor hatte die HMTG noch einmal 14.000 Euro für einen neuen Farbauftrag ausgegeben, doch kurze Zeit später wies der Faden schon wieder Lücken auf, vor allem durch Baustellen. Zudem ist die HMTG der Ansicht, dass die Kehrmaschinen des Entsorgungsunternehmens Aha den Pinselstrich wegschmirgeln. Aha hat das stets bestritten. Unterm Strich wird deutlich, dass der Rote Faden regelmäßig nachgebessert werden müsste.

„Keine Zuständigkeit der Stadt“

Im Grunde fühlt sich die Stadtverwaltung insgesamt nicht zuständig für Hannovers touristischen Leitfaden. Rein rechtlich sieht sie den Roten Faden als eine Form der Sondernutzung des öffentlichen Raums, vergleichbar mit einer Außenterrasse von Gastronomen. „Aufgrund der Einstufung des Roten Fadens als Sondernutzung ist eine Zuständigkeit für den Erhalt innerhalb der Stadtverwaltung nicht gegeben“, schreibt die Stadt als Antwort auf die rot-grüne Anfrage im Bezirksrat. Daher trage zum aktuellen Zeitpunkt die Verwaltung keine Sorge dafür, dass die rote Linie stets in einem einwandfreien Zustand erhalten werde.

Farbe marsch: Der Rote Faden wurde 2019 komplett erneuert. Quelle: Lars Gerhardts

HMTG-Chef Hans Nolte zuckt angesichts dieser Argumente die Achseln. „Wir sind nicht mehr zuständig“, sagt er. Die Stadt müsse sagen, wo der Rote Faden noch verlaufen soll und wo nicht.

Roter Faden ist bei Touristen beliebt

Lohnt es sich angesichts des Zuständigkeitsgerangels und der Kosten überhaupt noch, am Faden festzuhalten? Bei Touristen sei der Wegweiser sehr beliebt, sagt Nolte. „Die Broschüre zum Roten Faden ist unser am besten verkauftes Produkt.“

Um nicht immer neue Farbe auftragen zu müssen, wurde vor einiger Zeit die Idee ins Gespräch gebracht, rote Pflastersteine in den Boden zu setzen. Doch das würde Kosten von rund 600.000 Euro erfordern, teilte die Stadt im Bezirksrat mit. Aufgrund der angespannten Finanzlage sehe man bislang von solchen Plänen ab, meint die Stadt.

Der Rote Faden zieht sich seit mehr als 50 Jahren durch City und Altstadt und hat eine Länge von 4,2 Kilometern. 36 Sehenswürdigkeiten können Besucher entlang des Pinselstrichs auf eigene Faust entdecken, vom Hauptbahnhof über den Kröpcke bis zu den Nanas am Hohen Ufer – jedenfalls theoretisch.