Hannover

Die Namen der Ermordeten sind hier in Stein gemeißelt. Gabor Lengyel blickt auf das Mahnmal am Opernplatz. Er selbst kam zur Welt, als um ihn herum eine Welt unterging. Er wurde 1941 geboren, am 13. Januar wird er 80 Jahre alt. Im Getto von Budapest wuchs er auf. „Ich habe kaum Erinnerungen daran“, sagt der Rabbiner zurückhaltend, „ich bin zwar ein Überlebender, aber kein Zeitzeuge.“

„Ich bin ein Überlebender, aber kein Zeitzeuge“: Rabbiner Lengyel (r.) mit HAZ-Redakteur Simon Benne am Mahnmal auf dem Opernplatz. Quelle: Katrin Kutter

Anzeige

Seine Familie war tief religiös. „Mit fünf Jahren konnte ich Hebräisch lesen und beten – auch wenn ich kein Wort verstanden habe“, sagt er. Die Nazis deportierten seine Eltern. Die Mutter starb in einem Viehwaggon beim Transport zwischen zwei Konzentrationslagern, der Vater kehrte als entkräfteter Mann zurück.

Ebenso agil wie weise: Rabbiner Gabor Lengyel am Opernplatz-Mahnmal. Quelle: Katrin Kutter

Ein kerniger Intellektueller

„Gehen wir ein Stück“, sagt Lengyel und legt strammen Schrittes los. Es ist nasskalt und es nieselt, aber das bremst ihn nicht. „Wir sind doch nicht aus Pappe!“, sagt er und lacht. Im Sommer ist er mit dem Rad gestürzt. Sprunggelenkbruch. Inzwischen ist er wieder gut zu Fuß. Gabor Lengyel ist ein sehr kerniger, bodenständiger Intellektueller. Man würde ihn einen weisen, alten Mann nennen, wenn er nicht zugleich so agil und aktiv wäre.

Mit 15 Jahren floh er aus Ungarn: Gabor Lengyel im Gespräch mit HAZ-Redakteur Simon Benne. Quelle: Katrin Kutter

Unterwegs erzählt der gebürtige Ungar aus seinem Leben. Vom verlorenen WM-Endspiel in Bern 1954 („Ich kann die Spieler der ungarischen Mannschaft noch im Traum aufzählen“) und vom Ungarn-Aufstand zwei Jahre danach: „Ich war dabei, als Tausende zum Parlament marschierten.“ Die Sowjets schlugen die Bewegung blutig nieder. Im selben Jahr starb sein Vater – und eine Tante organisiert die Flucht des gerade 15 Jahre alten Jungen nach Österreich. „Ein Bauer führte uns als Schlepper über die Grenze – ich weiß, wie es ist, in einer Turnhalle einquartiert zu werden“, sagt er.

„Uns verbindet viel“: Gabor Lengyel, hier an der Marktkirche, pflegt den Dialog mit Christen und Muslimen. Quelle: Katrin Kutter

Heute engagiert sich der Südstädter mit seiner Frau Anikó in der Flüchtlingshilfe. Unter anderem haben sie Freundschaft mit einer syrischen Familie geschlossen. „Für deren kleinen Sohn sind wir so etwas wie Großeltern“, sagt der Mann, der selbst vier Enkel hat. Berührungsängste mit dem Islam kennt er nicht: „Uns verbindet viel“, sagt er – und erklärt, dass das Wort Koran mit dem hebräischen „Kore“ verwandt ist, dem Wort für „Lesen“. Für einen Gelehrten wie ihn ist das fast ein Wert an sich.

Vom Manager zum Rabbiner

Weiter geht es durch die Altstadt. Lengyel erzählt, wie er sich nach seiner Flucht als 15-Jähriger auf einem überfüllten türkischen Schiff nach Haifa reiste. In Israel wurde er Feinmechaniker und Soldat – und 1965 bekam er ein Stipendium für ein Studium an der Technischen Hochschule in Braunschweig. „Du kannst überall hingehen, aber nicht nach Deutschland!“, sagten ihm Freunde. Er ging trotzdem. Anfangs taxierte er die Deutschen skeptisch: Was hatten dieser oder jener vor 1945 getan? Später fand er Freunde, engagierte sich in jüdischen Gemeinden – und machte Karriere: Er arbeitete in der internationalen Industrie und als Manager bei IBM.

„Es ist wichtig zu wissen, dass niemand die einzige Wahrheit besitzt“: Rabbiner Gabor Lengyel (l.) mit HAZ-Redakteur Simon Benne. Quelle: Katrin Kutter

Aus der Marktkirche weht Orgelmusik, das Luther-Denkmal erhebt den Zeigefinger. Als die evangelische Kirche 2017 das Reformationsjubiläum mit einem großen Fest feierte, goss Lengyel Wasser in den Wein, indem er Luthers Antisemitismus anprangerte. „Aber natürlich haben viele Christen nach der Shoah angefangen, ihre Theologie aufzuarbeiten“, sagt er anerkennend. Seit Jahrzehnten engagiert er sich im christlich-jüdischen Dialog, auf billige Harmoniefloskeln setzt er dabei nicht. „Es ist wichtig zu wissen, dass niemand die einzige Wahrheit besitzt“, sagt er.

„Ich wollte mein Judentum vertiefen“: Gabor Lengyel (l., mit HAZ-Redakteur Simon Benne) ließ sich im Rentenalter zum Rabbiner ausbilden. Quelle: Katrin Kutter

Die Suche nach Wahrheit ließ ihn trotzdem nie los. In einem Alter, in dem andere sich zur Ruhe setzen, fing er noch einmal an zu studieren. „Ich wollte mein Judentum vertiefen“, sagt er. Mit Anfang 60 schrieb er in Budapest eine Doktorarbeit auf Deutsch und ließ sich in Berlin zum Rabbiner ausbilden. Die Liberale jüdische Gemeinde, deren Synagoge in Leinhausen ist, hatte er selbst mit begründet.

Rabbiner Gabor Lengyel in der Roten Reihe. Quelle: Katrin Kutter

Alte Schriften, neues Denken

Seit Jahren schlägt er dort Brücken zwischen alten Schriften und neuem Denken: „Man muss mit den eigenen Quellen hadern“, sagt er. Zum Beispiel mit der Vorstellung, dass die Bibel, die Thora, Gottes Wort sei. „Die Texte sind von weisen Menschen geschrieben“, sagt Lengyel – ein feiner Unterschied, der für orthodoxe Juden schwer zu akzeptieren ist.

Unterm Luther-Denkmal: Rabbiner Gabor Lengyel. Quelle: Katrin Kutter

Er selbst ist mittlerweile als Seniorrabbiner eine Art Elder Statesman in seiner Gemeinde, die junge Rabbinerin Jasmin Andriani hat den Staffelstab von ihm übernommen: „Ich bin sehr glücklich darüber – Erneuerung gibt es nur, wenn wir Nachfolger haben, die Dinge auch mal anders machen“, sagt er.

„Die Identität der Deutschen kann nicht allein auf Schuld aufbauen“: Rabbiner Gabor Lengyel vor der Gedenkstätte für die zerstörte Synagoge. Quelle: Katrin Kutter

Wir sind in der Roten Reihe angekommen, dem Mahnmal für die zerstörte Synagoge. Er ist oft dabei, wenn hier Kränze niedergelegt werden. Lengyel bleibt stehen. „Die Identität der Deutschen kann nicht allein auf Schuld aufbauen“, sagt er gleichwohl. „Man muss positive Dinge finden, an die sich zu erinnern lohnt – wie die Demokratiebewegung in der DDR 1989.“

Wenn es um Gedenkkultur geht, stünden sich inzwischen die Fraktionen „Nie wieder!“ und „Schluss damit!“ unversöhnlich gegenüber. „Das Judentum fußt auf zwei Werten“, sagt der Rabbiner, „Zachor und Ha’Tikwa – Erinnerung und Hoffnung.“ Beides gehört für ihn untrennbar zusammen.

„Man muss versuchen, den anderen zu verstehen“: Gabor Lengyel vor der Gedenkstätte für die zerstörte Synagoge. Quelle: Katrin Kutter

Dass die Gesellschaft zunehmend fragmentiert, bereitet ihm Sorge. Lengyel warnt indes davor, Andersdenkende vorschnell zu stigmatisieren. „Man muss versuchen, den anderen zu verstehen, auch wenn es dabei natürlich Grenzen gibt“, sagt er.

„Es gibt viel zu tun“. Rabbiner Lengyel (l.) mit HAZ-Redakteur Simon Benne in der Altstadt. Quelle: Katrin Kutter

Mit einem jungen Islamwissenschaftler hat er vor einem Jahr das Projekt „Tandem“ initiiert: In Schulen wollen sie gemeinsam für Demokratie und Toleranz werben. Coronabedingt liegt das Projekt vorerst auf Eis, doch Lengyel will am Ball bleiben. „Es gibt viel zu tun“, sagt er. Und lässt keinen Zweifel daran, dass er weiter mitmischen wird.

Von Simon Benne