Hannover

Achim sitzt auf einer Bank an der Stadtbahnhaltestelle Eichenfeldstraße in Badenstedt. Zur Rechten des Obdachlosen steht seine Lauflernhilfe mit all seinem Hab und Gut. „Ich sitze hier, lese Zeitung, trinke Kaffee mit Leuten, die auf die Bahn warten, und rauche eine Zigarette“, sagt der 57-Jährige. „Das ist noch nicht einmal im Bundestag verboten.“ Neben ihm auf der Bank hat sein Bekannter Thomas Platz genommen, ein alkoholisches Getränk in der Hand, und unterhält sich ruhig mit ihm. Hinter dem Haltestellenhäuschen betreten Menschen ungestört die Sparkasse. Also alles gut? Mitnichten, findet die CDU-Fraktion im Bezirksrat.

An der Haltestelle Eichenfeldstraße sei eine „ Trinkerszene“ entstanden, hieß es kürzlich in einem Antrag der Union. Sie fordere die Verwaltung auf, „die neu etablierte Trinkerszene in Hannover-Badenstedt wieder aufzulösen“ – und zwar in einer gemeinsamen Aktion von Ordnungsdienst und Polizei. Einigen Politikern anderer Parteien ging das jedoch zu weit – und so wurde die Forderung auf Anraten der Grünen-Fraktion letztlich abgeschwächt.

Die Stadtverwaltung, so heißt es nun, solle gemeinsam mit dem Ordnungsdienst und den Kontaktbeamten der Polizei im Stadtbezirk Wege suchen, mit den Trinkern „ins Gespräch zu kommen und im Austausch mit der verorteten Klientel Lösungen zu finden“.

„Da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht“

Trinkerszene? Achim wundert sich. „Eine Trinkerszene existiert hier doch gar nicht“, sagt er. „Das hier ist eine öffentliche Haltestelle, und ich sitze hier ja nicht den ganzen Tag.“ Und außerdem: Wenn sich jemand setzen wolle, rücke er auf oder mache vollständig Platz. Dennoch seien die beiden kürzlich vom Sicherheitsdienst Protec angesprochen und weggeschickt worden. „Wir stören doch niemanden“, sagt Thomas. „Da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht“, sagt Achim.

Die CDU im Bezirksrat sieht das anders. „Die Stadtbahnhaltestelle befindet sich direkt vor der Filiale der Sparkasse und sollte insbesondere älteren Mitbürgern die Möglichkeit bieten, beim Warten auf die nächste Straßenbahn Platz zu nehmen“, heißt es im Antrag. „Bedauerlicherweise werden die zur Verfügung stehenden Plätze überwiegend von der Trinkerszene belegt, und auf die eventuell noch freien Plätze trauen sich die Bürger und Bürgerinnen nicht zu setzen.“

Linke empört: „Der Antrag ist schäbig“

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Julia Grammel, reagiert empört. „Ich finde den Antrag der CDU schäbig“, sagt sie. Man habe dem Obdachlosen, der nicht trinke, das Dach genommen. „Es ist schändlich, von einer Trinkerszene zu sprechen.“ Ihr Antrag, Stadtteilsozialarbeiter einzusetzen, sei von der Verwaltung im vergangenen Jahr abgelehnt worden, da nur drei für die gesamte Stadt im Einsatz seien.

Betreute Wohneinrichtung: Das Paul-Oehlkers-Haus in Badenstedt. Quelle: Florian Pfitzner

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Sabine Dudda wehrt sich. Sie lasse sich nicht in eine Ecke stellen, in die sie nicht gehöre. Der Antrag ihrer Partei richte sich nicht gegen Achim persönlich, der nicht betrunken herumtorkele, sagt Cordelia Loß ( CDU), sondern gegen die Szene. Das Problem werde mit dem Auflösen der Szene aber nicht gelöst, sondern verschiebe sich nur, mahnt René Rosenzweig, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

„Einige stören sich daran, dass es diese Art von Leute gibt“

„Gegenüber, auf dem Badenstedter Markt, und hinten im Park sitzen Leute und trinken Bier, aber die machen auch keine Randale, und mit denen haben wir nichts zu tun“, sagt Thomas. „Die Trinkerszene am Badenstedter Markt ist eine ganz harmlose Trinkerszene“, sagt auch Politikerin Grammel. Es seien zum Teil Männer aus dem Paul-Oehlkers-Haus, die dort keinen Alkohol trinken dürften und sich in einem Integrationsprojekt von der Diakonie befänden. „Ich habe dort noch nie einen Sturzbetrunkenen gesehen, der randaliert.“ Das habe ihr auch ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes bestätigt. Ihre Vermutung: „Einige stören sich daran, dass es diese Art von Leuten gibt, die nicht arbeiten und zur schönsten Tageszeit mal ein Bierchen trinken können.“

Diese Art von Leuten – damit ist auch Achim gemeint. Aber warum sitzt er eigentlich hier auf Bank in Badenstedt? Als ihn seine Frau rausgeworfen habe, erzählt er, habe er beschlossen, „unter Gottes Himmel zu schlafen“. Er habe Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. „Auf dem Wohnungsamt haben sie mir gesagt, dass auf jede freie Einzimmerwohnung in Hannover 13 Leute warten.“

Von Lisa Eimermacher