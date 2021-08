Ledeburg

Eigentlich sind sie ja eher im Netz aktiv. „Dies hier ist unsere Offline-Verkaufsstelle“, sagt Danny Sellmann und lacht. Der 33-Jährige aus Anderten bietet an seinem Stand Socken an, die seine Partnerin Denise Beißner selbst mit witzigen Sprüchen und Motiven selbst gestaltet hat. „Sie werden in Polen hergestellt, wir wollten sie bewusst in Europa fertigen lassen“, sagt er.

Geschützt gegen Regen: Bei verhangenem Himmel boten rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Design-Schätze in Ledeburg feil. Quelle: Villegas

Zum ersten Mal sind sie beim Festival „Designwerke“ dabei. Rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller haben am Sonnabend ihre Stände auf dem Gelände der früheren Louis-Eilers-Werke in Ledeburg aufgebaut. Das Event, das früher im Sofaloft in der Südstadt über die Bühne ging, ist mehr als ein bloßer Kunsthandwerksmarkt vor historischer Industriekulisse– es firmiert als „Festival für gutes Leben“.

Unter den Pavillons gibt es Grafik-, Mode- und Schmuckdesignprodukte. Die kleinen Betriebe – vielen hat die Pandemie sehr zugesetzt – bieten Kleidung, Keramik und Holzarbeiten feil. Und gewissermaßen als Rahmenprogramm gibt es einen „Healing Space“, wo Yoga und Massagen auf dem Programm stehen.

Kosmetik ohne Plastik

„Wir haben fast so viele Stände wie im vergangenen Jahr“, sagt Organisatorin Sandra Strüber. Einige Aussteller hätten sich allerdings nicht testen lassen wollen. Andere, besonders Papeterien, hatten mit Blick auf drohenden Regen abgesagt – schließlich sind alle Stände unter freiem Himmel.

Ohne Plastik: Julian Lang und Hanah Kluve bieten nachhaltige Naturkosmetik an. Quelle: Villegas

Viele der Designer kommen aus Hannover – wie Julian Lang, der erst vor kurzem die Firma Hazeva für nachhaltige Naturkosmetik gegründet hat. „Bei uns gibt es keine Plastikverpackungen“, sagt der Döhrener. Er bietet festes Shampoo, Holzzahnbürsten und „Dentis“-Tabs an: „Man kann sie zerkauen, sie ersetzen die Zahnpasta“, sagt der 30-Jährige.

Kunst aus Holz: Tischler Holger Schmidt beim Designwerke-Festival. Quelle: Villegas

Ein paar Schritte weiter zeigt Tischler Holger Schmidt, wie kunstvoll man Holz bearbeiten kann. An seinem Stand bietet er Schneidebretter und Frühstücksbrettchen aus verschiedenen Holzarten an. Er ist bereits zum dritten Mal beim „Designwerke“-Festival dabei. „Das Ambiente hier ist einmalig, das Gelände ist schön und die Kundschaft ist sehr interessiert“, sagt er.

Blickfang Hanomag-Campingbus

Tatsächlich sind trotz verhangenen Himmels schon am Sonnabendvormittag zahlreiche Interessierte auf das Gelände der Eilers-Werke gekommen. Ein eigener „Glamping“-Bereich zeigt hier, wie glamourös Camping heute aussehen kann. Der zum Camping-Bus umgebaute Hanomag (Baujahr 1961) von Andrej Vogel etwa ist ein echter Blickfang.

Kreative Idee: Andrej Vogel zeigt seine „Eierlampen“ vor seinem Hanomag. Quelle: Villegas

Der 51-Jährige verkauft seine selbstgemachten „Eierlampen“ – kleine Tischkamine mit Keramikhauben, die zugleich Heizung und Lichtquelle sind. Die erste der mit Alkohol befeuerten Leuchten hat er einst für den eigenen Hanomag gebaut: „Sie sind sehr sicher“, sagt er. „Wenn die Lampe umfällt, geht die Flamme aus.“ An kreativen Ideen herrscht bei diesem Festival wirklich kein Mangel.

Das „Designwerke“-Festival ist am Entenfangweg 2 in Ledeburg am Sonnabend, 28. August, bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 29. August, von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Simon Benne