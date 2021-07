Corona-Folgen - In Hannover: So viele Eltern wie nie zuvor lassen ihre Kinder ein Jahr länger in der Kita

In der Region Hannover lassen fast 70 Prozent der Eltern, die aufgrund des Geburtsdatums ihrer Kinder die Möglichkeit dazu haben, ihren Nachwuchs ein weiteres Jahr in der Kita – ein Grund ist offenbar die Belastung der Kinder durch die Corona-Krise. Die Stadt Hannover fürchtet einen Engpass in Kitas.