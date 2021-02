Hannover

Wintererkältungen, Magen-Darm-Infektionen, aber auch Kopfläuse: Viele Krankheiten, die typischerweise unter Kindern auftreten und weitergegeben werden, kommen derzeit spürbar seltener vor. Das beobachten Krankenkassen, Apotheker und Kinderärzte in Niedersachsen und Hannover. Sie erklären die Entwicklung mit den Auflagen durch die Corona-Pandemie, die verhindern, dass Kinder eng miteinander in Kontakt kommen – sei es durch die Kontaktbeschränkungen oder weil Schulen und Kitas derzeit weitgehend geschlossen sind.

Apotheken verkaufen weniger Medikamente

Nach Angaben der AOK Niedersachsen beispielsweise ist die Menge der verordneten Arzneimittel gegen Kopfläuse von Januar bis November 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum landesweit um 39 Prozent gesunken. In Hannover wurde ein Rückgang von 38,4 Prozent vermeldet.

Der stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des Landesapothekerverbandes, Frank Germeshausen, hat einen ähnlichen Rückgang beim Verkauf der Mittel in den Apotheken bemerkt. „Das ist auch bei uns so, dass die Mittel gegen Läuse viel, viel weniger geworden sind.“ Er könne sich vorstellen, dass durch die Kontaktbeschränkungen weniger Läuse übertragen werden. Der Verkauf sei um 30 bis 50 Prozent zurückgegangen, schätzt der Apotheker. Gleiches gelte für den Verkauf von Erkältungsmitteln.

Hochsaison für die Läuse nach den Sommerferien

Weil Kinder besonders oft die Köpfe zusammensteckten, seien sie häufiger von Kopflausbefall betroffen, sagt Kinderärztin Nicola Gutsche-Flügge aus Hannover. Gerade nach den Sommerferien, wenn die Kinder in Ferienlagern unterwegs waren, behandelt die in Kleefeld tätige Medizinerin üblicherweise viele Mädchen und Jungen mit Läusen. Kopfläuse seien in ihrer Praxis ein alltägliches Problem gewesen, erzählt sie. Aber wegen der Corona-Auflagen habe sich das geändert: „Gefühlt seit den Sommerferien habe ich keinen einzigen Fall gehabt.“

Zu Kinderärztin Nicola Gutsche-Flügge kommen weit weniger Patienten mit Kopfläusen oder Erkältungen. Quelle: Ralf Hansen

Doch auch andere Krankheiten beschäftigen die Kinderärztin derzeit seltener als gewohnt. „Allein an einem normalen Wintertag habe ich sonst zehn bis 20 Kinder, die mit Fieber und Husten ohne Termin zu mir kommen“, berichtet Gutsche-Flügge. Die ganz banalen Erkältungskrankheiten, aber auch Magen-Darm-Infektionen, begegneten ihr nur noch selten. „Wir haben keine kranken Kinder“, sagt sie. „Daran sieht man, dass die Corona-Maßnahmen sehr wohl wirken.“

Ähnlich sind die Erfahrungen in den Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt in Hannover. Wie AWO-Sprecherin Gaby Kujawa sagt, hat sie sich unter einigen Kita-Leitungen umgehört, dabei seien die Rückmeldungen einhellig gewesen: Sowohl Infektionskrankheiten als auch Kopfläuse seien in den Einrichtungen derzeit „kein Thema“.

Andere Probleme haben durch Corona stark zugenommen

Dafür verstärken sich bei den Kindern Probleme in anderen Bereichen. So hat Kinderärztin Gutsche-Flügge bei Vorsorgeuntersuchungen beobachtet, dass sich der fehlende Kindergartenbesuch negativ auf die Sprachentwicklung auswirke. Kinder und Jugendliche kämen zudem wegen seelischer Probleme in ihre Praxis – mehr Ängste und Sorgen, die sich nicht selten psychosomatisch, etwa mit Bauch- oder Kopfschmerzen, aber auch durch Schlafstörungen zeigten.

Dazu komme Stress in den Familien. Aber auch der Gebrauch von Handy, Spielekonsole oder Computer habe durch die Pandemie und das Homeschooling stark zugenommen. Durch die Mediennutzung täten Kinder nicht das, was ihnen guttue wie Lesen oder Sport, sagt Gutsche-Flügge. Dabei könnten digitale Medien süchtig machen, führten zu Augenproblemen und seien mit ein Grund dafür, dass es immer mehr übergewichtige Kinder gebe.

Von Alina Stillahn