Finanzkräftige Unterstützung in Corona-Zeiten: Die Mitarbeiter der Deutschen Bank in Hannover haben Geld gesammelt, das – aufgestockt vom Geldhaus – am Mittwoch an die Diakonie gespendet wurde. Pastor Rainer Müller-Brandes konnte einen Scheck über 28.000 Euro entgegennehmen. Von dem Geld sollen Einkaufsgutscheine für Familie und Hilfen für Wohnungslose finanziert werden.

28.000 Euro von Bankmitarbeitern an Hannovers Diakonie

„Die Diakonie leistet in dieser schwierigen Zeit ganz hervorragende Arbeit“, sagte Markus Rammes, Sprecher der lokalen Bank-Geschäftsleitung, bei der Übergabe. Wegen der Corona-Krise stehe die Hilfseinrichtung zudem selbst vor großen Herausforderungen. „Deshalb wollten wir schnell und unbürokratisch helfen“, so Rammes.

Müller-Brandes: Geld für Medizin und Beratung

Diakoniepastor Müller-Brandes freute sich. Das Geld werde für die Versorgung Wohnungsloser durch ehrenamtliche Ärzte verwendet, unter anderem müsse Medizin gekauft werden, sagte er. Zudem benötigten Familien jetzt außer Beratung immer öfter auch finanzielle Unterstützung, sodass das Geld gut angelegt sei.

Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing richtete zu dem Thema aus, man wolle „in diesen Tagen besonders viel bewegen“. Die Deutsche Bank wolle Teil der Lösung von Problemen sein. Weltweit hätten 7000 Mitarbeiter gespendet. Jeder Betrag sei von der Bank verdoppelt worden, die Gesamtsumme sei um eine weitere halbe Million Euro aufgestockt worden. Insgesamt könnten dadurch 2,5 Millionen Euro verteilt werden.

