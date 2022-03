Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) verschiebt seinen Deutschen Sparkassentag, der an zwei Tagen im Mai auf dem Messegelände mit 3000 Teilnehmern stattfinden sollte. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Man wolle kein falsches Zeichen der Normalität vermitteln, so DSGV-Präsident Helmut Schleweis.