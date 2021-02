Hannover

Eine Woche lang hat der Winter die Region Hannover im Griff gehabt, mehrere Tage hat es gedauert, bis die Schneemassen halbwegs geräumt waren. Und nun droht neues Ungemach: Nach einer weiteren bitterkalten Nacht mit Temperaturen von -17 Grad Celsius wird sich das Wetter am Montag ändern. Was erst einmal wie eine gute Nachricht klingt, dürfte aber im Tagesverlauf zu Problemen führen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet gegen Mittag Regen, der auf dem eiskalten Boden sofort gefrieren dürfte. Er hat deshalb eine Vorabwarnung herausgegeben.

Alle müssen sich deshalb auf Glatteis einstellen. Am besten wäre es, in der Zeit die Wohnung oder das Haus gar nicht erst zu verlassen und Einkäufe auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen. Erst gegen Abend soll der Regen dann wieder in Schnee übergehen.

Von RND/sbü