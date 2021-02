Hannover

Eine Woche lang hat der Winter die Region Hannover im Griff gehabt, mehrere Tage hat es gedauert, bis die Schneemassen halbwegs geräumt waren. Und nun droht neues Ungemach: Nach einer weiteren bitterkalten Nacht mit Temperaturen von -17 Grad Celsius wird sich das Wetter am Montag ändern. Was erst einmal wie eine gute Nachricht klingt, dürfte aber im Tagesverlauf zu Problemen führen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab dem Mittag Regen, der auf dem eiskalten Boden sofort gefrieren dürfte. Er hat deshalb eine Vorabwarnung herausgegeben.

Lesen Sie auch: Stadt gibt Maschsee nicht frei – auch wenn das Eis dick genug wäre

Anzeige

Ab 10 Uhr rechnet der Wetterdienst mit Glatteis. Es sei mit erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen. Am besten wäre es, in der Zeit die Wohnung oder das Haus gar nicht erst zu verlassen und Einkäufe auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen, schreibt der DWD.

Region Hannover: Schnee soll in Regen übergehen

Dies sei eine Vorabinformation, wird in der Mitteilung des Wetterdienstes betont. Bezüglich der genauen räumlichen Ausbreitung bestünden zum jetzigen Zeitpunkt noch Unsicherheiten. Laut den Wetterberichten ist aber zu erwarten, dass in der Region Hannover der Schnee gegen Nachmittag in Regen übergeht. Dies kann aber auch schon vorher passieren.

Akute Warnungen könnten erst am Montagmorgen herausgegeben werden. Die Vorabwarnung werde ausgesprochen, damit sich die Menschen rechtzeitig auf die gefährliche Wetterlage einrichten können. Der Wetterdienst empfiehlt, die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Von RND/sbü