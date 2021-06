Hannover

Einen guten Start ins Schulleben hat das Deutsche Kinderhilfswerk Erstklässlern rund um die Lister Gorch-Fock-Straße ermöglicht. Insgesamt spendete der Verein 80 Schulranzen, die am AWO-Jugendtreff Die Wellenbrecher den Kindern übergeben wurden. Gedacht sind sie für baldige Schüler in der List, die aus finanziell schwierigen Verhältnissen kommen. „Wir wünschen uns sehr, dass die Kinder in Hannover einen unbeschwerten ersten Schultag erleben werden. Dieser erste Schultag ist für jedes Kind ein ganz besonderes Ereignis“, erklärt Michael Kruse, Regionale Koordination des Deutschen Kinderhilfswerkes. Für arme Familien bedeute der erste Schultag jedoch eine außerordentliche finanzielle Belastung. „Gerade ein guter Schulranzen kostet sehr viel Geld. Mit unserer Schulranzenaktion wollen wir Kindern aus einkommensschwachen Familien den Schulalltag erleichtern, damit sie ihren Spaß am Lernen behalten.“

Jedes fünfte Kind in Armut

Neben den Schulranzen bekam jedes Kinder auch eine Federmappe, Buntstifte, Schulhefte und einen Sportbeutel. Der Gesamtwert der Spende in Hannover beträgt rund 22.000 Euro. Dabei hätten einige Familien diese Spenden mehr als nötig. Laut dem Deutschen Kinderhilfswerk wachse in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut auf und vielfach entscheide der Geldbeutel der Eltern über die Bildungschancen von Kindern. Daher habe der Verein bereits mehr als 24.000 Schulranzen im Wert von mehr als vier Millionen Euro an Kinder in ganz Deutschland verteilt. Dieses deutschlandweite, finanzielle Problem, spiegle sich auch in Hannover wieder.

Schöner Start ins Schulleben

„Die Kinderarmut in Hannover ist nach wie vor viel zu hoch. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass immer noch sehr viele Kinder von Sozialleistungen leben müssen“, sagt Lara Wiechmann, Leiterin der Kinder- und Jugendeinrichtung “Die Wellenbrecher“. Durch die Schulranzenaktion werde den Kindern ein guter und schöner Start in ihr Schulleben ermöglicht und auch für die Eltern wird der Schulstart ihrer Kinder etwas erleichtert.

Von Laura Ebeling